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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7926792779287929
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 22:31

  fler написав:
  whois2010 написав:А по наведеним мною прикладам з життя у сучасних українських міст-сел, що скажете, у нас не гірше, чи у нас не краще, ніж у московитів?

Тепер видно, що на кацапії ви ніколи не були. Інакше це питання у вас би не виникло.
Давайте розглянемо загальновідомі приклади. Чому військові кацапи крали унітази з України? Унітази, причому не нові теж, Карл! Чи це не говорить про їх рівень життя? А скільки відосів, як вони ̶о̶к̶у̶ї̶в̶а̶л̶и̶ дивувалися, коли заходили в наші сільські хати?! З чого б це, якщо у них життя краще?

справдливости ради, кралы всі і наші і їхні. той, хто був в окупації це знає. війна є війна
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 22:36

  Бетон написав:
  fler написав:Тепер видно, що на кацапії ви ніколи не були. Інакше це питання у вас би не виникло.
Давайте розглянемо загальновідомі приклади. Чому військові кацапи крали унітази з України? Унітази, причому не нові теж, Карл! Чи це не говорить про їх рівень життя? А скільки відосів, як вони ̶о̶к̶у̶ї̶в̶а̶л̶и̶ дивувалися, коли заходили в наші сільські хати?! З чого б це, якщо у них життя краще?

справдливости ради, кралы всі і наші і їхні. той, хто був в окупації це знає. війна є війна

Нєє, Бетон, наші військові унітази не крали. Я акцентую саме на таких речах, які показують рівень життя.

ПС. Флайман, чия б корова мукала..))) Не треба по собі про всіх судити.
Востаннє редагувалось fler в Нед 28 кві, 2024 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 22:40

  fler написав:
  Бетон написав:
  fler написав:Тепер видно, що на кацапії ви ніколи не були. Інакше це питання у вас би не виникло.
Давайте розглянемо загальновідомі приклади. Чому військові кацапи крали унітази з України? Унітази, причому не нові теж, Карл! Чи це не говорить про їх рівень життя? А скільки відосів, як вони ̶о̶к̶у̶ї̶в̶а̶л̶и̶ дивувалися, коли заходили в наші сільські хати?! З чого б це, якщо у них життя краще?

справдливости ради, кралы всі і наші і їхні. той, хто був в окупації це знає. війна є війна

Нєє, Бетон, наші військові унітази не крали. Я акцентую саме на таких речах, які показують рівень життя.

наші військові взагалі нічого не крали. в перші неділі різні тро і мародери т.д. їх потім швидко поставили на місце.
а унітази так, тягнули московитські бібізяни
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 22:48

  fler написав: Я акцентую саме на таких речах, які показують рівень життя.


Але бувають і виключення з правил))
"Вкрав з публічного туалету кришку для унітазу, в ТРЦ Avenir Plaza в Бучі. Загорнув її в куртку. Далі сів за кермо Toyota Camry, приблизно за 30 штукарів бакинських. Увага, знавці! Питання: скільки кришок від унітазів потрібно вкрасти, щоб купити Camry?", — пише автор посту.
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... amry-video
Жарт -- тобто може в отих орків у всіх Кемрі вдома.
detroytred
 
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