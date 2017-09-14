BeneFuckTor написав:

Пані флер ви все вірно пишите але прикрашаєте, розумію вас, та і правильно робите.2- Але родичі в криму - дохід впав, постаріли, але діти влаштувалися уже на рос посади все норм при грошах, місто як було так і стоїть, туристів меньше але це ніколи не був їх заробітком.2- Село мого діда, 300км до києва, 30 від 3х СМТ, 80км до обласного цента. Газ проведедий з часів побудови колгоспу тобто десь 90ті за свій рахунок, каналізації нема, воду провели як 3 роки бо тупо в колодязях пропала вода, скинулись за свій рахунок робили свердловину і всім вели воду. Саме головне дороги - нема, і є такі проміжки де її не робили з часів будування села тобто 90х.Дід трудящий тому в хаті є туалет, вода і тепла навіть але в 70% хат такого немає.Тобто, Україна вона теж різна, багато чого залежить від самих людей, але є таке як дорога)) перед війною щось почали робити, почало горіти світло в тунелі але прийшли орки та настала така ситуація що вона там вже буде і не потрібна через 20 років будуть одні поля.