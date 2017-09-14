whois2010 написав:А по наведеним мною прикладам з життя у сучасних українських міст-сел, що скажете, у нас не гірше, чи у нас не краще, ніж у московитів?
Тепер видно, що на кацапії ви ніколи не були. Інакше це питання у вас би не виникло. Давайте розглянемо загальновідомі приклади. Чому військові кацапи крали унітази з України? Унітази, причому не нові теж, Карл! Чи це не говорить про їх рівень життя? А скільки відосів, як вони ̶о̶к̶у̶ї̶в̶а̶л̶и̶ дивувалися, коли заходили в наші сільські хати?! З чого б це, якщо у них життя краще?
справдливости ради, кралы всі і наші і їхні. той, хто був в окупації це знає. війна є війна
fler написав:Тепер видно, що на кацапії ви ніколи не були. Інакше це питання у вас би не виникло. Давайте розглянемо загальновідомі приклади. Чому військові кацапи крали унітази з України? Унітази, причому не нові теж, Карл! Чи це не говорить про їх рівень життя? А скільки відосів, як вони ̶о̶к̶у̶ї̶в̶а̶л̶и̶ дивувалися, коли заходили в наші сільські хати?! З чого б це, якщо у них життя краще?
справдливости ради, кралы всі і наші і їхні. той, хто був в окупації це знає. війна є війна
Нєє, Бетон, наші військові унітази не крали. Я акцентую саме на таких речах, які показують рівень життя.
ПС. Флайман, чия б корова мукала..))) Не треба по собі про всіх судити.
Востаннє редагувалось fler в Нед 28 кві, 2024 22:42, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Тепер видно, що на кацапії ви ніколи не були. Інакше це питання у вас би не виникло. Давайте розглянемо загальновідомі приклади. Чому військові кацапи крали унітази з України? Унітази, причому не нові теж, Карл! Чи це не говорить про їх рівень життя? А скільки відосів, як вони ̶о̶к̶у̶ї̶в̶а̶л̶и̶ дивувалися, коли заходили в наші сільські хати?! З чого б це, якщо у них життя краще?
справдливости ради, кралы всі і наші і їхні. той, хто був в окупації це знає. війна є війна
Нєє, Бетон, наші військові унітази не крали. Я акцентую саме на таких речах, які показують рівень життя.
наші військові взагалі нічого не крали. в перші неділі різні тро і мародери т.д. їх потім швидко поставили на місце. а унітази так, тягнули московитські бібізяни
fler написав: Я акцентую саме на таких речах, які показують рівень життя.
Але бувають і виключення з правил)) "Вкрав з публічного туалету кришку для унітазу, в ТРЦ Avenir Plaza в Бучі. Загорнув її в куртку. Далі сів за кермо Toyota Camry, приблизно за 30 штукарів бакинських. Увага, знавці! Питання: скільки кришок від унітазів потрібно вкрасти, щоб купити Camry?", — пише автор посту. https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... amry-video Жарт -- тобто може в отих орків у всіх Кемрі вдома.
BeneFuckTor написав:Пані флер ви все вірно пишите але прикрашаєте, розумію вас, та і правильно робите. 2- Але родичі в криму - дохід впав, постаріли, але діти влаштувалися уже на рос посади все норм при грошах, місто як було так і стоїть, туристів меньше але це ніколи не був їх заробітком. 2- Село мого діда, 300км до києва, 30 від 3х СМТ, 80км до обласного цента. Газ проведедий з часів побудови колгоспу тобто десь 90ті за свій рахунок, каналізації нема, воду провели як 3 роки бо тупо в колодязях пропала вода, скинулись за свій рахунок робили свердловину і всім вели воду. Саме головне дороги - нема, і є такі проміжки де її не робили з часів будування села тобто 90х. Дід трудящий тому в хаті є туалет, вода і тепла навіть але в 70% хат такого немає. Тобто, Україна вона теж різна, багато чого залежить від самих людей, але є таке як дорога)) перед війною щось почали робити, почало горіти світло в тунелі але прийшли орки та настала така ситуація що вона там вже буде і не потрібна через 20 років будуть одні поля.
Дявол в деталях Описана Вами Україна займає 1% території України Точно така сама педерація - займає 95% території країни...
А по всьому іншому - так все однаково І ДНК в людей і те що і там і там є ті хто сидить у вязниці.....
От тільки Від того що Україна агресивно на когось напала - загинуло 0% українців за останні 30 років А від того самого в педерації загинуло 1%.... Різниця всього 1% ...але у нас 0 осіб а в педерації 1 млн осіб....
whois2010 написав:Вважаю, треба розрізняти правдиву та неправдиву інформацію. Бо якщо "московіти" озвучують незручну для зеленої влади правду, якої ми ніколи по зелемарафону не почуємо, то правдою вона бути від цього не перестане. Незележно від того, хто ретранслює цю інформацію, всі факапи зелевлада робить сама, намвисно та свідомо. Московіти тут ні до чого
Ти сам тут фейки поширюєш.
та те що на пороха лили в 2019 році теж тоді все фейк і кацапські наративи? і зєля головний їх розповсюджувач?
fler написав:У 2006 році в місті Ярославль у приватному секторі ще не було водопроводу.
Десь біля 5% приватного сектора мають власні скважини. Септики мають біля 10%. Якщо порівнять наш обласний Миколаїв з їх обласним Ярославль, то: Мешканців у 2017 Миколаїв 486 тис. осіб, Ярославль 2001 рік 577 тис. осіб. Миколаїв Городская система водоснабжения составляет 1200 км труб. Система водоотведения составляет 800 км труб. Ярославль Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1154 км, Протяженность канализационных сетей составляет 960,48 км.
2001 рік Николаев «канализирован» на 75% - примерно 25% города не оборудовано канализацией. Об этом сообщил директор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко в ходе сессии Николаевского горсовета.
Скільки по Ярославлю я не знайшов, але по москальщині написано 22.6% без централізованої каналізації, у т.ч. немає ніякої у 5.8% населення.
Україна Відповідно до Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні в 2020 році лише 1,8 відсотка сільських населених пунктів, 63,9 відсотка селищ міського типу та 96,6 відсотка міст забезпечені централізованим водовідведенням. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113 ... D1%80#Text
unicdima написав:ЗСУ не платить хворим та пораненим?
а ви впевнені що всім платять вірно? в мене співробітник вже командував взводом 25-02-2022 на криворізькому напрямку. 27-02-22 вже були 200 та 300. а кинулися оформляти - а вони по приказу в цей час ще й з частини не виходили. то так і не оформили як загиблих та поранених в бою. людям з якими я спілкувався сам я більше довіряю чим всяким крикливим нікам.