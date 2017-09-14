Додано: Пон 29 кві, 2024 00:27

budivelnik

Повністю солідарний з 2ю частиною. Але ось з першою нажажаль, описане мною це не 1% а якраз як ви написали 95% моєї області, я не знаю як там на закарпатті, але по ту сторону дніпра так, принаймні вгорі. та що там ходити, беремо ближайше село міста, там нема водопровода і каналізації, хто взагалі колись говорив що вона є у нас в селах) так люди знають що таке унітаз очевидно і сміються що їх крали, але деревяний туалет є скрізь) і пралка в селах є не у кожній хаті) Просто це смішно на 3й рік війни розповідати як хтось крав чайник, в нас є куча таких самих проблем і люди це розуміють, та ще й з новинами про свободи які сьогодні вилилися, демократія як вона є)

Звичайно буряти в якутії в 200км від ближайшого міста і де одна грунтовка живуть і не знають що таке електрочайник, але це як порівняти жигуль і шкоду.



Дивилися фільм про маріуполь, так ось там мужик мяч в кофту засовував і не тільки він і не тільки мяч)