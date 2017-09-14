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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7927792879297930
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 23:37

  mephala написав:
  pesikot написав:Поэтому, whois2010, dima_On, Бетон хочу сказать, что воюют не за олигархов, не за Зеленского
Воюют за себя, за свою семью, за свою хату, за садок вишневий біля хати


у первого сорта всего этого нет что им разрешили не воевать?
что то мне подсказывает что как раз у них и больше всего.

когда воюют за себя, каждому разрешается иметь дома калаш. У нас 2 года идёт война, а самооборона вне закона.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 00:25

Українців на Батьківщині і за кордоном сколихнула моторошна новина – у Німеччині росіянин зарізав двох українців. Як виявилося, це були поранені військовослужбовці, що проходили курс лікування і реабілітації.
За інформацією Генерального консульства України у Мюнхені, місцева поліція затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина РФ. Наразі триває слідство.

Журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, що вбивця українських військовослужбовців – місцевий “Z-патріот”, який відкрито підтримував російську агресію і демонстративно носив нашивки з “Z-символікою”.

Своєю чергою українці раніше мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захиститися від нападника.

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_i ... -tragediyu
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 00:27

budivelnik
Повністю солідарний з 2ю частиною. Але ось з першою нажажаль, описане мною це не 1% а якраз як ви написали 95% моєї області, я не знаю як там на закарпатті, але по ту сторону дніпра так, принаймні вгорі. та що там ходити, беремо ближайше село міста, там нема водопровода і каналізації, хто взагалі колись говорив що вона є у нас в селах) так люди знають що таке унітаз очевидно і сміються що їх крали, але деревяний туалет є скрізь) і пралка в селах є не у кожній хаті) Просто це смішно на 3й рік війни розповідати як хтось крав чайник, в нас є куча таких самих проблем і люди це розуміють, та ще й з новинами про свободи які сьогодні вилилися, демократія як вона є)
Звичайно буряти в якутії в 200км від ближайшого міста і де одна грунтовка живуть і не знають що таке електрочайник, але це як порівняти жигуль і шкоду.

Дивилися фільм про маріуполь, так ось там мужик мяч в кофту засовував і не тільки він і не тільки мяч)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 00:30

  BeneFuckTor написав:budivelnik
Повністю солідарний з 2ю частиною. Але ось з першою нажажаль, описане мною це не 1% а якраз як ви написали 95% моєї області, я не знаю як там на закарпатті, але по ту сторону дніпра так, принаймні вгорі. та що там ходити, беремо ближайше село міста, там нема водопровода і каналізації, хто взагалі колись говорив що вона є у нас в селах) так люди знають що таке унітаз очевидно і сміються що їх крали, але деревяний туалет є скрізь) і пралка в селах є не у кожній хаті) Просто це смішно на 3й рік війни розповідати як хтось крав чайник, в нас є куча таких самих проблем і люди це розуміють, та ще й з новинами про свободи які сьогодні вилилися, демократія як вона є)
Звичайно буряти в якутії в 200км від ближайшого міста і де одна грунтовка живуть і не знають що таке електрочайник, але це як порівняти жигуль і шкоду.

Дивилися фільм про маріуполь, так ось там мужик мяч в кофту засовував і не тільки він і не тільки мяч)

Не розумію в чому проблема підвести насосну станцію до хати і поставити бойлер/ колонку і мати воду. Викопати септик теж не так вже і дорого. Чекати мани небесної не ліниві люди не будуть.
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  #<1 ... 7927792879297930
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