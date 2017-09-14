mephala написав:
у первого сорта всего этого нет что им разрешили не воевать?
что то мне подсказывает что как раз у них и больше всего.
когда воюют за себя, каждому разрешается иметь дома калаш. У нас 2 года идёт война, а самооборона вне закона.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 23:37
когда воюют за себя, каждому разрешается иметь дома калаш. У нас 2 года идёт война, а самооборона вне закона.
Додано: Пон 29 кві, 2024 00:25
Українців на Батьківщині і за кордоном сколихнула моторошна новина – у Німеччині росіянин зарізав двох українців. Як виявилося, це були поранені військовослужбовці, що проходили курс лікування і реабілітації.
За інформацією Генерального консульства України у Мюнхені, місцева поліція затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина РФ. Наразі триває слідство.
Журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, що вбивця українських військовослужбовців – місцевий “Z-патріот”, який відкрито підтримував російську агресію і демонстративно носив нашивки з “Z-символікою”.
Своєю чергою українці раніше мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захиститися від нападника.
Додано: Пон 29 кві, 2024 00:27
budivelnik
Повністю солідарний з 2ю частиною. Але ось з першою нажажаль, описане мною це не 1% а якраз як ви написали 95% моєї області, я не знаю як там на закарпатті, але по ту сторону дніпра так, принаймні вгорі. та що там ходити, беремо ближайше село міста, там нема водопровода і каналізації, хто взагалі колись говорив що вона є у нас в селах) так люди знають що таке унітаз очевидно і сміються що їх крали, але деревяний туалет є скрізь) і пралка в селах є не у кожній хаті) Просто це смішно на 3й рік війни розповідати як хтось крав чайник, в нас є куча таких самих проблем і люди це розуміють, та ще й з новинами про свободи які сьогодні вилилися, демократія як вона є)
Звичайно буряти в якутії в 200км від ближайшого міста і де одна грунтовка живуть і не знають що таке електрочайник, але це як порівняти жигуль і шкоду.
Дивилися фільм про маріуполь, так ось там мужик мяч в кофту засовував і не тільки він і не тільки мяч)
Додано: Пон 29 кві, 2024 00:30
Не розумію в чому проблема підвести насосну станцію до хати і поставити бойлер/ колонку і мати воду. Викопати септик теж не так вже і дорого. Чекати мани небесної не ліниві люди не будуть.
Додано: Пон 29 кві, 2024 01:11
не везде есть водоносные слои близко
Додано: Пон 29 кві, 2024 04:20
ФСБ шна контора заблокувала. А тут деякі індивіди тягнуть з тої вигрібної ями (телеграму) весь бруд сюди.
У месенджері Telegram зникли чат-боти Головного управління розвідки Міноборони, Служби безпеки України та Мінцифри, через які, наприклад, можна було повідомити про рух російської техніки.
Першим на це звернув увагу херсонський журналіст Костянтин Риженко. hromadske перевірило офіційні чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри у Telegram: станом на північ 29 квітня вони були недоступні.
Так, зник «Головний бот розвідки» — t.me/gur_official_bot. Як розповідали раніше у ГУР, його запустили для зв’язку з жителями тимчасово окупованих територій та усіма, хто прагне боротись із росією.
Туди можна було повідомити про розташування ворожих штабів, скупчення техніки, розміщення РЕБ та ППО, переміщення військ та дислокацію вищого військового керівництва російських окупаційних військ.
Також неможливо знайти t.me/stop_russian_war_bot — чат-бот СБУ для повідомлень про рух ворожої техніки та ДРГ.
Так само недоступний чат-бот Мінцифри «єВорог» — t.me/evorog_bot. Він мав схожі функції, що й боти ГУР та СБУ, — збір інформації про російську техніку чи особовий склад окупантів з прив’язкою до геолокації.
У легіоні «Свобода росії», який воює на боці України, також виявили блокування свого бота. Там запевнили, що інформація користувачів у безпеці та не потрапить у руки силовиків.
«Чат-бот є тільки інформаційною сторінкою і не зберігає ваші дані», — зазначила «Свобода росії».
Також легіон закликав не потрапляти у шахрайську пастку російських спецслужб, які масово створюють боти-клони, схожі на офіційні українські.
Додано: Пон 29 кві, 2024 06:29
проблема в тому шо люди ліниві) 2 там нема грошей і вони зайняті більш важливими питаннями виживання ніж туалет в хаті.
3. Привичка до унітазу й щоденного душу це не плюс для солдата)
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