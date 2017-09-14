|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 29 кві, 2024 07:40
Banderlog написав:
проблема в тому шо люди ліниві) 2 там нема грошей і вони зайняті більш важливими питаннями виживання ніж туалет в хаті.
3. Привичка до унітазу й щоденного душу це не плюс для солдата)
Так, це все більшою мірою характеризує кацапів + алкоголізм. Саме тому на кацапії хати українців виглядають як троянди серед лайна, тому що доглянуті. Так само хати кацапів в Україні виглядають як лайно серед троянд, тому що занедбані.
Щоб двічі не вставати, додам про звички в харчуванні. Кацап не перебирає харчами, "бутылка водки, хвост селедки" - йому ок. Українець здебільшого гурман - сало з часником, вареники, смажений кабанчик, курка з майонезом... Окрема тема - це український борщ у порівнянні з кацапоаналогом "щі". Хто не бачить різницю між ними, той кацап.))
Взагалі, кількість "захисників" кацапії на цій гілці вражає. Чому ж не перебралися до рф, якщо там так гарно, а в Україні погано?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4899
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1186 раз.
- Подякували: 1332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 кві, 2024 08:19
fler написав:
Взагалі, кількість "захисників" кацапії на цій гілці вражає. Чому ж не перебралися до рф, якщо там так гарно, а в Україні погано?
Як же Ви все таки далеко від розуміння пересічного сільського мешканця України...
Ви, напевно, ніколи не жили, і не маєте уявлення про життя у віддалених від обласних центрів селах, і Вам тяжко зрозуміти рівень доходів у таких селах.
Свердловина (особливо якщо водоносний пласт придатний до пиття знаходиться на глибині 70-90+ метрів) + насосна станція + септик + обладнання + бойлер + унітаз ... це тільки купити + заплатити за роботу виливається у відчутні такі собі десятки тисяч гривень + регулярні обслуговування цього всього, які в таких селах... дуже тяжко заробляються.
"хай їдять пирожение..." (с)
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4804
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 684 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 кві, 2024 08:24
❗️Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав та свобод людини.
У ньому йдеться про те, що під час військового стану права людини, передбачені низкою статей Конституції, можуть бути тимчасово обмежені.
Вы строите совок товарищи московиты
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2562
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 кві, 2024 08:28
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 4302
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 кві, 2024 08:33
_Mykola_ написав: fler написав:
Взагалі, кількість "захисників" кацапії на цій гілці вражає. Чому ж не перебралися до рф, якщо там так гарно, а в Україні погано?
Як же Ви все таки далеко від розуміння пересічного сільського мешканця України...
Ви, напевно, ніколи не жили, і не маєте уявлення про життя у віддалених від обласних центрів селах, і Вам тяжко зрозуміти рівень доходів у таких селах.
Свердловина (особливо якщо водоносний пласт придатний до пиття знаходиться на глибині 70-90+ метрів) + насосна станція + септик + обладнання + бойлер + унітаз ... це тільки купити + заплатити за роботу виливається у відчутні такі собі десятки тисяч гривень + регулярні обслуговування цього всього, які в таких селах... дуже тяжко заробляються.
"хай їдять пирожение..." (с)
Николай, я таки стану на защиту Флер. Моя сестра на мои такие же аргументы про нашу бедность в сёлах сказала "ты просто не видела орковскую глубинку, у нас сёла бедные, но люди смотрят за своим домом и участком, если разрушен дом - это заброшка, у нас там никто не живёт или залётный бомж, а там разруха перекошенные дома непригодные для жизни и в этой разрухе живут люди с семьёй, во множественном числе".
Буча не просто так была, ненависти там очень много.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4883
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 кві, 2024 08:41
Бетон
Не розумію чому стільки шуму: преЗЕдент ще 24.02.2022 видав указ, який тепер виконали:
7. Міністерству закордонних справ України забезпечити інформування в установленому порядку Генерального секретаря ООН та офіційних осіб іноземних держав про введення в Україні воєнного стану, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов'язань за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 29 кві, 2024 08:42, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2978
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 532 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 кві, 2024 08:42
_Mykola_
Хто в селах дійсно працюють (а не в Тік-токах відосіки з мавпами дивляться) в селах теж заробляють і живуть більш-менш. Якщо що, я ж не народився військовим))
В цьому році в селах Полісся картоплю приймали по 7-13 гривень. В Києві на ринках і супермаркетах вона 25-30. Навіть якщо не везти нікуди, то були непогані гроші. Але розумні люди ясно що хоча б до обласного центру везуть все ж. Про ціну на яблука ви теж все знаєте.
Озолотитись в селі не вийде точно. Спини не вистачить. Але базові потреби (вода, душ, туалет) працюючі люди все ж закривають. Не закривають кинуті на призволяще пенсіонери. До яких не їздять діти і не допомагають нічим.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12120
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 2219 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Пон 29 кві, 2024 08:45
stm написав:
Николай, я таки стану на защиту Флер. Моя сестра на мои такие же аргументы про нашу бедность в сёлах сказала "ты просто не видела орковскую глубинку, у нас сёла бедные, но люди смотрят за своим домом и участком, если разрушен дом - это заброшка, у нас там никто не живёт или залётный бомж, а там разруха перекошенные дома непригодные для жизни и в этой разрухе живут люди с семьёй, во множественном числе".
Буча не просто так была, ненависти там очень много.
Хата 70-80 річної побудови, у якій живе пенсіонер з мінімальною пенсією аж в 2000-3000 грн, і який вже просто фізично не може ремонтувати хату, якому не допомагають діти, виглядає не краще, давайте будемо реалістами. І такі хати, в яких доживають віку забуті всіма пенсіонери, є у кожному глухому хуторі чи селі.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4804
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 684 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 кві, 2024 08:51
Hotab написав:
Не закривають кинуті на призволяще пенсіонери. До яких не їздять діти і не допомагають нічим.
Ось про цю категорію я і намагаюся сказати тим, хто хоче сказати, що у нас немає такої розрухи і бідноти, і на жаль таких пенсіонерів, так і інвалідів, яких забули, стає, і буде ставати тільки більше, причини різкого зростання такої категорії, напевно, кожен може уявити сам, це до теми гілки, про мобілізаційний ресурс 40+, який в основному і допомагає батькам вижити, і зникнення яких стає катастрофою для батьків у такій ситуації.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Пон 29 кві, 2024 08:53, всього редагувалось 3 разів.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4804
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 684 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 кві, 2024 08:52
_Mykola_ написав: stm написав:
Николай, я таки стану на защиту Флер. Моя сестра на мои такие же аргументы про нашу бедность в сёлах сказала "ты просто не видела орковскую глубинку, у нас сёла бедные, но люди смотрят за своим домом и участком, если разрушен дом - это заброшка, у нас там никто не живёт или залётный бомж, а там разруха перекошенные дома непригодные для жизни и в этой разрухе живут люди с семьёй, во множественном числе".
Буча не просто так была, ненависти там очень много.
Хата 70-80 річної побудови, у якій живе пенсіонер з мінімальною пенсією аж в 2000-3000 грн, і який вже просто фізично не може ремонтувати хату, якому не допомагають діти, виглядає не краще, давайте будемо реалістами. І такі хати, в яких доживають віку забуті всіма пенсіонери, є у кожному глухому хуторі чи селі.
С детьми, молодые мужики и бабы там живут в разрухе. Много их таких. Откуда загадочная душа, непонятная никому думаете взялась? К нашему пенсионеру прийдёт соседка сердобольная и накормит. Там такого нет, там люди неспособные защитить себя и что-то сделать в своей жизни. Посмотрите что нам впендеривают веселые Хантер, Детройт и Дима-он. Переведу: сомневайтесь во всем, вас все обманывают, не смейте иметь надежду и ещё хуже действовать хоть как-то в направлении помощи себе, самостоятельность - это крайне плохо, государство должно, запад вас микрокредитует и как хорошо Крым отдали... Но главное, никакой самостоятельности, ни за что, никогда!!!
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4883
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|27944
|
|
|1493
|189134
|
|
|6076
|623133
|
|