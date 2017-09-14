Та що спорити: з 2014 реформа медицини і освіти підписали смертний вирок майже всім селам, окрім тих, які біля великих міст. І з цим вже нічого не зробити, років за 15-20 наші села будуть як і в москалів - мертвими, навіть якщо війна зупиниться сьогодні. Бо щоб село жило - потрібно витрачати в рази більше коштів, ніж на місто
stm написав:К нашему пенсионеру прийдёт соседка сердобольная и накормит. Там такого нет, там люди неспособные защитить себя и что-то сделать в своей жизни. Посмотрите что нам впендеривают веселые Хантер, Детройт и Дима-он. Переведу: сомневайтесь во всем, вас все обманывают, не смейте иметь надежду и ещё хуже действовать хоть как-то в направлении помощи себе, самостоятельность - это крайне плохо, государство должно, запад вас микрокредитует и как хорошо Крым отдали... Но главное, никакой самостоятельности, ни за что, никогда!!!
"сердобольная соседка" вже може і не бути в змозі це робити, село у глибинці у якому на вулиці залишилися одні пенсіонери, і де не де "молоді" 65-70+, без ФАПа, школи, з кіоском, або й без нього, виглядає завжди повною безпорадністю і безнадією, і такому селу\хутору все-рівно, про свободу слова, самостійність, та політика, головне це вижити, кинутими всіми.
Хто що кому намагається довести, поки не визначено чітко.
Якась дискусія про смаки та особливості... І до чого тут кацапи...
Ключове є лише питання: є бажання і готовність українців воювати проти агресора чи нема? Тобто платити відповідну ціну за це. Як визначити і що робити з цим, якщо відповідь виявиться не така, як повинна бути. *на их стороне хоть и нету законов, поддержка и энтузиазм миллионов* (с).
Хоча поки закони є -- можна спокійно обговорювати отакі питання. Поки.
*Більшість українців (61,2% респондентів) вважає за потрібне воювати до повної перемоги України, тобто відновлення кордонів 1991 року і вступу до Європейського союзу та НАТО. Ще 38,8% – виступають за мирні переговори з Росією та двостороннє припинення вогню. * https://glavcom.ua/country/society/skil ... 93654.html
Формально - 60+% це переконлива більшість. Але і 38% - це овер багато.
stm написав:Николай, я таки стану на защиту Флер. Моя сестра на мои такие же аргументы про нашу бедность в сёлах сказала "ты просто не видела орковскую глубинку, у нас сёла бедные, но люди смотрят за своим домом и участком, если разрушен дом - это заброшка, у нас там никто не живёт или залётный бомж, а там разруха перекошенные дома непригодные для жизни и в этой разрухе живут люди с семьёй, во множественном числе". Буча не просто так была, ненависти там очень много.
Хата 70-80 річної побудови, у якій живе пенсіонер з мінімальною пенсією аж в 2000-3000 грн, і який вже просто фізично не може ремонтувати хату, якому не допомагають діти, виглядає не краще, давайте будемо реалістами. І такі хати, в яких доживають віку забуті всіма пенсіонери, є у кожному глухому хуторі чи селі.
С детьми, молодые мужики и бабы там живут в разрухе. Много их таких. Откуда загадочная душа, непонятная никому думаете взялась? К нашему пенсионеру прийдёт соседка сердобольная и накормит. Там такого нет, там люди неспособные защитить себя и что-то сделать в своей жизни. Посмотрите что нам впендеривают веселые Хантер, Детройт и Дима-он. Переведу: сомневайтесь во всем, вас все обманывают, не смейте иметь надежду и ещё хуже действовать хоть как-то в направлении помощи себе, самостоятельность - это крайне плохо, государство должно, запад вас микрокредитует и как хорошо Крым отдали... Но главное, никакой самостоятельности, ни за что, никогда!!!
Кисільов в спідниці... Впарює.
Самий примітивний демагогічний прийом -- узагальнення. Во всій красі. Плюс повне перекручення та вигадки-приписки опоненту. І не набридає ж.
так і інвалідів, яких забули, стає, і буде ставати тільки більше,
На мою думку покоління недоглянутих пенсіонерів (кинутих дітьми які вже в польшах чи Німеччинах ) вимирає, як і самі села. Йде до того, що в селі є один-два фермери, і буде стільки (мінімум) людей; яким є робота. І хай буде так. Землі при цьому все одно ніде не пустують.
stm написав:К нашему пенсионеру прийдёт соседка сердобольная и накормит. Там такого нет, там люди неспособные защитить себя и что-то сделать в своей жизни. Посмотрите что нам впендеривают веселые Хантер, Детройт и Дима-он. Переведу: сомневайтесь во всем, вас все обманывают, не смейте иметь надежду и ещё хуже действовать хоть как-то в направлении помощи себе, самостоятельность - это крайне плохо, государство должно, запад вас микрокредитует и как хорошо Крым отдали... Но главное, никакой самостоятельности, ни за что, никогда!!!
"сердобольная соседка" вже може і не бути в змозі це робити, село у глибинці у якому на вулиці залишилися одні пенсіонери, і де не де "молоді" 65-70+, без ФАПа, школи, з кіоском, або й без нього, виглядає завжди повною безпорадністю і безнадією, і такому селу\хутору все-рівно, про свободу слова, самостійність, та політика, головне це вижити, кинутими всіми.
Ещё раз бедность у нас, разруха у них. Не свобода слова, желание бороться за себя. У нас оно есть. У них оно истребилось и пытаются истребить у нас. Децентрализация решает эту проблему и делает ещё более видимой разницу.