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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79257926792779287929>
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 08:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Та що спорити: з 2014 реформа медицини і освіти підписали смертний вирок майже всім селам, окрім тих, які біля великих міст. І з цим вже нічого не зробити, років за 15-20 наші села будуть як і в москалів - мертвими, навіть якщо війна зупиниться сьогодні. Бо щоб село жило - потрібно витрачати в рази більше коштів, ніж на місто
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:02

  stm написав:К нашему пенсионеру прийдёт соседка сердобольная и накормит. Там такого нет, там люди неспособные защитить себя и что-то сделать в своей жизни. Посмотрите что нам впендеривают веселые Хантер, Детройт и Дима-он. Переведу: сомневайтесь во всем, вас все обманывают, не смейте иметь надежду и ещё хуже действовать хоть как-то в направлении помощи себе, самостоятельность - это крайне плохо, государство должно, запад вас микрокредитует и как хорошо Крым отдали... Но главное, никакой самостоятельности, ни за что, никогда!!!

"сердобольная соседка" вже може і не бути в змозі це робити, село у глибинці у якому на вулиці залишилися одні пенсіонери, і де не де "молоді" 65-70+, без ФАПа, школи, з кіоском, або й без нього, виглядає завжди повною безпорадністю і безнадією, і такому селу\хутору все-рівно, про свободу слова, самостійність, та політика, головне це вижити, кинутими всіми. :|
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:04

Хто що кому намагається довести, поки не визначено чітко.

Якась дискусія про смаки та особливості...
І до чого тут кацапи...

Ключове є лише питання: є бажання і готовність українців воювати проти агресора чи нема? Тобто платити відповідну ціну за це.
Як визначити і що робити з цим, якщо відповідь виявиться не така, як повинна бути.
*на их стороне хоть и нету законов, поддержка и энтузиазм миллионов* (с).

Хоча поки закони є -- можна спокійно обговорювати отакі питання.
Поки.

*Більшість українців (61,2% респондентів) вважає за потрібне воювати до повної перемоги України, тобто відновлення кордонів 1991 року і вступу до Європейського союзу та НАТО. Ще 38,8% – виступають за мирні переговори з Росією та двостороннє припинення вогню. *
https://glavcom.ua/country/society/skil ... 93654.html

Формально - 60+% це переконлива більшість.
Але і 38% - це овер багато.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:09

  stm написав:
  _Mykola_ написав:
  stm написав:Николай, я таки стану на защиту Флер. Моя сестра на мои такие же аргументы про нашу бедность в сёлах сказала "ты просто не видела орковскую глубинку, у нас сёла бедные, но люди смотрят за своим домом и участком, если разрушен дом - это заброшка, у нас там никто не живёт или залётный бомж, а там разруха перекошенные дома непригодные для жизни и в этой разрухе живут люди с семьёй, во множественном числе".
Буча не просто так была, ненависти там очень много.

Хата 70-80 річної побудови, у якій живе пенсіонер з мінімальною пенсією аж в 2000-3000 грн, і який вже просто фізично не може ремонтувати хату, якому не допомагають діти, виглядає не краще, давайте будемо реалістами. І такі хати, в яких доживають віку забуті всіма пенсіонери, є у кожному глухому хуторі чи селі. :twisted:

С детьми, молодые мужики и бабы там живут в разрухе. Много их таких. Откуда загадочная душа, непонятная никому думаете взялась? К нашему пенсионеру прийдёт соседка сердобольная и накормит. Там такого нет, там люди неспособные защитить себя и что-то сделать в своей жизни. Посмотрите что нам впендеривают веселые Хантер, Детройт и Дима-он. Переведу: сомневайтесь во всем, вас все обманывают, не смейте иметь надежду и ещё хуже действовать хоть как-то в направлении помощи себе, самостоятельность - это крайне плохо, государство должно, запад вас микрокредитует и как хорошо Крым отдали... Но главное, никакой самостоятельности, ни за что, никогда!!!

Кисільов в спідниці... Впарює.

Самий примітивний демагогічний прийом -- узагальнення. Во всій красі. Плюс повне перекручення та вигадки-приписки опоненту.
І не набридає ж.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:09

  detroytred написав:
Формально - 60+% це переконлива більшість.
Але і 38% - це овер багато.

Тільки не вистачає в цих результатах відповідей на ці питання, розподілу зі віковою групою, статтю, та статусом військовзобов'язаний\заброньований чи ні.

Цей критерій кардинально змінює картину, і пояснює позицію людини.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:09

_Mykola_




так і інвалідів, яких забули, стає, і буде ставати тільки більше,



На мою думку покоління недоглянутих пенсіонерів (кинутих дітьми які вже в польшах чи Німеччинах ) вимирає, як і самі села. Йде до того, що в селі є один-два фермери, і буде стільки (мінімум) людей; яким є робота. І хай буде так. Землі при цьому все одно ніде не пустують.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:14

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:
Формально - 60+% це переконлива більшість.
Але і 38% - це овер багато.

Тільки не вистачає в цих результатах відповідей на ці питання, розподілу зі віковою групою, статтю, та статусом військовзобов'язаний\заброньований чи ні.

Цей критерій кардинально змінює картину, і пояснює позицію людини.

Якщо пояснення повинні відігравати роль, то треба законодавчо встановити оті різниці ... між громадянами України.
Вікові, мешкання, відношення до вобов'язку і т.д.

А поки є тільки громадянин країни.
Ділема між офіційним і неофіційним.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:14

  _Mykola_ написав:
  stm написав:К нашему пенсионеру прийдёт соседка сердобольная и накормит. Там такого нет, там люди неспособные защитить себя и что-то сделать в своей жизни. Посмотрите что нам впендеривают веселые Хантер, Детройт и Дима-он. Переведу: сомневайтесь во всем, вас все обманывают, не смейте иметь надежду и ещё хуже действовать хоть как-то в направлении помощи себе, самостоятельность - это крайне плохо, государство должно, запад вас микрокредитует и как хорошо Крым отдали... Но главное, никакой самостоятельности, ни за что, никогда!!!

"сердобольная соседка" вже може і не бути в змозі це робити, село у глибинці у якому на вулиці залишилися одні пенсіонери, і де не де "молоді" 65-70+, без ФАПа, школи, з кіоском, або й без нього, виглядає завжди повною безпорадністю і безнадією, і такому селу\хутору все-рівно, про свободу слова, самостійність, та політика, головне це вижити, кинутими всіми. :|

Ещё раз бедность у нас, разруха у них. Не свобода слова, желание бороться за себя. У нас оно есть. У них оно истребилось и пытаются истребить у нас. Децентрализация решает эту проблему и делает ещё более видимой разницу.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:15

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:
Формально - 60+% це переконлива більшість.
Але і 38% - це овер багато.

Тільки не вистачає в цих результатах відповідей на ці питання, розподілу зі віковою групою, статтю, та статусом військовзобов'язаний\заброньований чи ні.

Цей критерій кардинально змінює картину, і пояснює позицію людини.

формально 60+% мобресурсу на словах готового в окопи, чи там в опитуванні про "захищати особисто" нічого не було
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уже ж было, что кацапы идиоты, орки, пакеты.
Помогло?
Каждый год суммарно отжимают территории.

Что даст их обесценивание, что они нищие?
Самоутверждение?

Введьте за киевскую область и увидите сотни километров той же рфии
Бетон
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