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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7926792779287929>
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:17

  Hotab написав:На мою думку покоління недоглянутих пенсіонерів (кинутих дітьми які вже в польшах чи Німеччинах ) вимирає, як і самі села. Йде до того, що в селі є один-два фермери, і буде стільки (мінімум) людей; яким є робота. І хай буде так. Землі при цьому все одно ніде не пустують.

Воно, так, але для пенсіонерів помирати в таких умовах, це жах, і, хто знає, як для нас самих, наразі, успішних і спроможних, воно повернеться в майбутньому.

Те, що кожен сам за себе, і якщо не спроможний, то ніхто не допоможе, це факт.
На жаль, ми не йдемо, як держава, у напрямі соціальної країни, хоча повинні, хоча б по відношенню до наменш захищених, і реальних інвалідів, яких стає більше.

ЗІ. Фріз з 12-го не виходить на зв'язок. :evil:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 29 кві, 2024 09:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:20

  Hotab написав:_Mykola_




так і інвалідів, яких забули, стає, і буде ставати тільки більше,



На мою думку покоління недоглянутих пенсіонерів (кинутих дітьми які вже в польшах чи Німеччинах ) вимирає, як і самі села. Йде до того, що в селі є один-два фермери, і буде стільки (мінімум) людей; яким є робота. І хай буде так. Землі при цьому все одно ніде не пустують.

Це ви стали на дуже тонку кригу. Якщо українці вимирають "і хай так буде", вся земля належить умовній тисячі латифундистів, населення не потрібне, ну хіба що обслуга для влади та власників землі - ногтики, автосервіс, шаурма, то питання, за що воювати взагалі? Ну якщо населення не потрібне
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:23

  detroytred написав:Кисільов в спідниці... Впарює.

Самий примітивний демагогічний прийом -- узагальнення. Во всій красі. Плюс повне перекручення та вигадки-приписки опоненту.
І не набридає ж.

Я даже не сомневалась что станите на защиту. Оркам такие нужны и бездейственные нужны. Вы унылый слизняк, Детройт, и не умный, Кейнс просто потраченное впустую время для вас.
Востаннє редагувалось stm в Пон 29 кві, 2024 09:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:27

  Бетон написав:Уже ж было, что кацапы идиоты, орки, пакеты.
Помогло?
Каждый год суммарно отжимают территории.

Что даст их обесценивание, что они нищие?
Самоутверждение?

Бетон, ви реально не вдупляєте чи свідомо перекручуєте нитку розмови? Мова про те, що зміниться для простого пересічного, якщо рф захопить Україну. Деякі вважаютт, що нічого, тому що не бачать різницю між нашим пересічним та кацапським.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:29

  stm написав:
  detroytred написав:Кисільов в спідниці... Впарює.

Самий примітивний демагогічний прийом -- узагальнення. Во всій красі. Плюс повне перекручення та вигадки-приписки опоненту.
І не набридає ж.

Я даже не сомневалась что станите на защиту. Оркам такие нужны и бездейственный нужны. Вы унылый слизняк, Детройт, и не умный, Кейнс просто потраченное впустую время для вас.

Залишилось тільки показати де в мене отой захист і якщо він є - то захист чого саме.
З голослів'ям у вас проблем нема.
Проблема з аргументацією.

Вигадуйте про себе...
А в бік іншого -- це гидко, тошно, уныло тощо.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Самое печальное, что в ветке для флуда модератор флудить не даёт. ))) Прямо слепок со страны, кому то можно все, а кому то ничего. А потом удивляемся, а где же наши защитники?
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:32

  fler написав:
  Бетон написав:Уже ж было, что кацапы идиоты, орки, пакеты.
Помогло?
Каждый год суммарно отжимают территории.

Что даст их обесценивание, что они нищие?
Самоутверждение?

Бетон, ви реально не вдупляєте чи свідомо перекручуєте нитку розмови? Мова про те, що зміниться для простого пересічного, якщо рф захопить Україну. Деякі вважаютт, що нічого, тому що не бачать різницю між нашим пересічним та кацапським.

то що вічна війна до останнього чи до кордонів 91?

flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:32

  _Mykola_ написав: Фріз з 12-го не виходить на зв'язок. :evil:

Командир морпіхів пішов на підвищення. Може через поточну роботу + кадрові зміни Фрізу поки що "нема коли вгору глянути"? Не знаю, що ще придумати...
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:32

  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:На мою думку покоління недоглянутих пенсіонерів (кинутих дітьми які вже в польшах чи Німеччинах ) вимирає, як і самі села. Йде до того, що в селі є один-два фермери, і буде стільки (мінімум) людей; яким є робота. І хай буде так. Землі при цьому все одно ніде не пустують.

Воно, так, але для пенсіонерів помирати в таких умовах, це жах, і, хто знає, як для нас самих, наразі, успішних і спроможних, воно повернеться в майбутньому.

Те, що кожен сам за себе, і якщо не спроможний, то ніхто не допоможе, це факт.
На жаль, ми не йдемо, як держава, у напрямі соціальної країни, хоча повинні, хоча б по відношенню до наменш захищених, і реальних інвалідів, яких стає більше.

ЗІ. Фріз з 12-го не виходить на зв'язок. :evil:

щоб стати соціальною країною, потрібні кошти. й на жаль немає прикладів, як можна розвинути країну, тримаючі високі соціальні стандарти. всі розвинені країни свого часу проходили цей етап не дуже соціальної країни. а бідні країни, де перемагають популістські лозунги так й залишаються бідними - Венесуела ті інші.

тому треба й податки платити, й бюджет контролювати. звісно взагалі не можна забивати на соціал, але треба зрозуміти, що наразі ми не зможемо забезпечити його високий рівень. тому треба переходити від популізму до допомоги реально кому потрібно.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:33

  detroytred написав:Залишилось тільки показати де в мене отой захист і якщо він є - то захист чого саме.

другий сорт захищає перший
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