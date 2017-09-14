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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 кві, 2024 09:35
fler написав: Бетон написав:
Уже ж было, что кацапы идиоты, орки, пакеты.
Помогло?
Каждый год суммарно отжимают территории.
Что даст их обесценивание, что они нищие?
Самоутверждение?
Бетон, ви реально не вдупляєте чи свідомо перекручуєте нитку розмови? Мова про те, що зміниться для простого пересічного, якщо рф захопить Україну. Деякі вважаютт, що нічого, тому що не бачать різницю між нашим пересічним та кацапським
.
Здається, це ви не "вдупляєте". Ви почали лякати, як у кацапів все хєрово і туалет надворі. Вам кажуть, що в нас люде живуть у таких самих умовах. Не скрізь, але багато. І села наші так само без газу, без водогіну та каналізації. Без медицини. Тож вимирати гречкосію все рівно, при якій владі. Бо всі президенти йому не утворили ніяких умов для життя: доріг нема, дітсадків нема, ФАПів нема, води нема, а навпаки зламали те, що дісталося від старого режиму. А зара держава згадала про гречкосія, бо він, як виявилося щось винен їй. Ще й шароварники з диванів тут пишуть про захист садочка коло хати. Але з диванів пишуть.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 09:37
stm написав: _Mykola_ написав: stm написав:
Николай, я таки стану на защиту Флер. Моя сестра на мои такие же аргументы про нашу бедность в сёлах сказала "ты просто не видела орковскую глубинку, у нас сёла бедные, но люди смотрят за своим домом и участком, если разрушен дом - это заброшка, у нас там никто не живёт или залётный бомж, а там разруха перекошенные дома непригодные для жизни и в этой разрухе живут люди с семьёй, во множественном числе".
Буча не просто так была, ненависти там очень много.
Хата 70-80 річної побудови, у якій живе пенсіонер з мінімальною пенсією аж в 2000-3000 грн, і який вже просто фізично не може ремонтувати хату, якому не допомагають діти, виглядає не краще, давайте будемо реалістами. І такі хати, в яких доживають віку забуті всіма пенсіонери, є у кожному глухому хуторі чи селі.
С детьми, молодые мужики и бабы там живут в разрухе. Много их таких. Откуда загадочная душа, непонятная никому думаете взялась? К нашему пенсионеру прийдёт соседка сердобольная и накормит. Там такого нет, там люди неспособные защитить себя и что-то сделать в своей жизни.
не був там. Но порівняно з моєю буковиною даж центр України притрушений. Тут на запоріжжі даж продавці в магазині бісять . все на вялікє ,все на розслабоні , я б такого продавця вигнав б за 3 дня. вчепив б консервну банку до хвоста і дав б копняка..) та й так села... старі, люди доживають, молодьож бухає та даж не бухає ,а тупо потухші очі. Не сумніваюсь що в росії є регіони подепресивніше. Но розмови про те шо після війни буде будівельний бум, тут щось буде відбудовуватись... тут через 10 років будуть лиш поля.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 09:40
whois2010 написав: fler написав: Бетон написав:
Уже ж было, что кацапы идиоты, орки, пакеты.
Помогло?
Каждый год суммарно отжимают территории.
Что даст их обесценивание, что они нищие?
Самоутверждение?
Бетон, ви реально не вдупляєте чи свідомо перекручуєте нитку розмови? Мова про те, що зміниться для простого пересічного, якщо рф захопить Україну. Деякі вважаютт, що нічого, тому що не бачать різницю між нашим пересічним та кацапським
.
Здається, це ви не "вдупляєте". Ви почали лякати, як у кацапів все хєрово і туалет надворі. Вам кажуть, що в нас люде живуть у таких самих умовах. Не скрізь, але багато. І села наші так само без газу, без водогіну та каналізації. Без медицини. Тож вимирати гречкосію все рівно, при якій владі
. Бо всі президенти йому не утворили ніяких умов для життя: доріг нема, дітсадків нема, ФАПів нема, води нема, а навпаки зламали те, що дісталося від старого режиму. А зара держава згадала про гречкосія, бо він, як виявилося щось винен їй. Ще й шароварники з диванів тут пишуть про захист садочка коло хати. Але з диванів пишуть.
скільки ватників повилазило...є різниця.
бо на Раші перспектив немає - живуть в лайні й будуть жити, бо в них такий устрій - дід срали, й вони будуть срати. а в нас є перспективи. за це воюємо - щоб їх не втратити.
ось це свідомо всі ці коментатори про однакове забувають сказати. багато що ще треба зробити - але це можливо. головне що треба робити, а не розповідати, що це не допоможе.
Востаннє редагувалось Shaman
в Пон 29 кві, 2024 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 09:40
whois2010 написав: Hotab написав:_Mykola_
так і інвалідів, яких забули, стає, і буде ставати тільки більше,
На мою думку покоління недоглянутих пенсіонерів (кинутих дітьми які вже в польшах чи Німеччинах ) вимирає, як і самі села. Йде до того, що в селі є один-два фермери, і буде стільки (мінімум) людей; яким є робота. І хай буде так. Землі при цьому все одно ніде не пустують.
Це ви стали на дуже тонку кригу. Якщо українці вимирають "і хай так буде", вся земля належить умовній тисячі латифундистів, населення не потрібне, ну хіба що обслуга для влади та власників землі - ногтики, автосервіс, шаурма, то питання, за що воювати взагалі? Ну якщо населення не потрібне
Міста ростуть натомість.
Що будуть робити в містах? Та Хз, може прийде який інвестор завод Самсунг збудувати. але в селах точно нема чого. Воно тому так і є по факту, що вимирають .
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Додано: Пон 29 кві, 2024 09:45
fler написав: Бетон написав:
Уже ж было, что кацапы идиоты, орки, пакеты.
Помогло?
Каждый год суммарно отжимают территории.
Что даст их обесценивание, что они нищие?
Самоутверждение?
Бетон, ви реально не вдупляєте чи свідомо перекручуєте нитку розмови? Мова про те, що зміниться для простого пересічного, якщо рф захопить Україну. Деякі вважаютт, що нічого, тому що не бачать різницю між нашим пересічним та кацапським.
А.
Ну не знаю, в судаке старая 1к в панеле стоит 50 куе. Разве там что-то поменялось? Полно бурятов?
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Додано: Пон 29 кві, 2024 09:46
Hotab написав: whois2010 написав: Hotab написав:_Mykola_
На мою думку покоління недоглянутих пенсіонерів (кинутих дітьми які вже в польшах чи Німеччинах ) вимирає, як і самі села. Йде до того, що в селі є один-два фермери, і буде стільки (мінімум) людей; яким є робота. І хай буде так. Землі при цьому все одно ніде не пустують.
Це ви стали на дуже тонку кригу. Якщо українці вимирають "і хай так буде", вся земля належить умовній тисячі латифундистів, населення не потрібне, ну хіба що обслуга для влади та власників землі - ногтики, автосервіс, шаурма, то питання, за що воювати взагалі? Ну якщо населення не потрібне
Міста ростуть натомість.
Що будуть робити в містах? Та Хз, може прийде який інвестор завод Самсунг збудувати. але в селах точно нема чого. Воно тому так і є по факту, що вимирають .
бо третій сорт, не альфачі
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Додано: Пон 29 кві, 2024 09:47
Shaman написав:
сі розвинені країни свого часу проходили цей етап не дуже соціальної країни.
Дивіться приклад Кувейту
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Додано: Пон 29 кві, 2024 09:49
detroytred написав: stm написав: detroytred написав:
Кисільов в спідниці... Впарює.
Самий примітивний демагогічний прийом -- узагальнення. Во всій красі. Плюс повне перекручення та вигадки-приписки опоненту.
І не набридає ж.
Я даже не сомневалась что станите на защиту. Оркам такие нужны и бездейственный нужны. Вы унылый слизняк, Детройт, и не умный, Кейнс просто потраченное впустую время для вас.
Залишилось тільки показати де в мене отой захист і якщо він є - то захист чого саме.
З голослів'ям у вас проблем нема.
Проблема з аргументацією.
Вигадуйте про себе...
А в бік іншого -- це гидко, тошно, уныло тощо.
Что вы сделали полезного за прошлую неделю? Для себя, для других?
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