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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 кві, 2024 10:08
Goodman написав: Mimohod написав:
путін формує
з могили не поформуєш.
як топить матущку русь , то там уже хунта....., якій начхати на все,
аби викрутитись у війні, яку їм нав"язав мертвий карлик.
Та відкрийте ви вже очі! Росія цвіте та пахне, ВВП росте, смузіхльоби нічого не відчувають і крутять гроші як і раніше. Почитайте їх сайти про хайтек. В них все добре, санкції до дупи, Китай закрив усі проблеми в тому рахунку і військові. А ми тут про мертвого путіна казки розповідаємо, пробиваючи дно за дніщем.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 10:09
detroytred написав: stm написав:
Что вы сделали полезного за прошлую неделю? Для себя, для других?
Дивачка, яка співала про самостійність, самовизначенність і т.д.; сама постійно намагається іншому визначити - тривалість аплодувань, кількість повідомлень, що повинен зробити для... вподобання їй)), що корисне що ні, кількість користі; і т.д.
Це і є КД.
За себе давайте, за себе.
Інші визначаться самостійно і без ваших дурних претензій, порад та критеріїв.
Вам у совдеп, пані.
Там і вимоги до користі людини, тривалості аплодувань і т.д.
Кодекс будівника ... саме для вас.
Ответ был ясен изначально. Ничего.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 10:09
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
сі розвинені країни свого часу проходили цей етап не дуже соціальної країни.
Дивіться приклад Кувейту
Найдете в Україні нафту - почнемо дивитись на приклад Кувейту чи Норвегії
А поки не знайшли ЖОДНОГО типу копалин , який може видобувати 1% населення і від його продажу ВВП на душу країни збільшується в 2 рази ( це так в педерації) - то не приводьте фантазійних прикладів
Умов для їх реалізації-немає.
ПС
краще вже приводити приклад Ісландії....
Він хоч більш/менш корелює
Правда там населення у 100 разів менше при території у 6 разів менше
Тому навіть щоб стати Ісландією - треба кількість населення опустити в 15 разів.
Ще можете на Ірландію подивитись
там 5 млн на 70 000 км2 - тупо 1/10 України.....
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Додано: Пон 29 кві, 2024 10:11
Banderlog написав: Goodman написав: Hotab написав:
але в селах точно нема чого. Воно тому так і є по факту, що вимирають .
Це подяку КУчмі , що у нього в голові .... ніхто не знає.
Напевно все запрограмовано на на латифундії , чисту від людей природу і агрохолдинги,
як у Польщі - вирощуюють помідори у горщиках для квітів, бо засадиш грядку - ти вже виробник.
Тут ще треба війну пережити. По лінії зіткнення все в труху. По прифронтовій зоні прилітають каби, ракети і в першу чергу по школам, лікарням. Дороги не центральні вбиті зерновозами. Інфраструктури тут не буде.
Капіталізм -- це надпотужний рівень створення, виробництва.
Був би тільки інтерес...
Вирішення треба шукати тільки в наявності зацікавленості у відбудові, побудові.
Тільки в цій площині.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 10:13
Goodman написав: Hotab написав:
але в селах точно нема чого. Воно тому так і є по факту, що вимирають .
Це подяку КУчмі , що у нього в голові .... ніхто не знає.
Напевно все запрограмовано на на латифундії , чисту від людей природу і агрохолдинги,
як у Польщі - вирощуюють помідори у горщиках для квітів, бо засадиш грядку - ти вже виробник.
Це світова тенденція і не потрібно з нею боротись. Якщо ручної праці в селах не потрібно, то навіщо тисячі людей. Індикатор один : земля ВСЯ обробляється. Це все що потрібно.
Щодо «гречкосії» і інший маразм від підвального.
В класичному розумінні в селах зараз одиниці гоечкосіів. Тобто тих, хто на комерційній основі займається сг, а не просто біля хати для сете ростить картоплю і виноград. Всі ділянки селян в паях, їх обробляє фермер, Селяни живуть з пая, хтось їздить в місто на вахту на будівництво, охоронцем. Хтось розбирає в селі стару ферму і бу кирпич продає тому, хто все ж будує собі туалет в хаті. Хтось краде метал. Хтось після фермера по зібраному збирає і ростить свиней.
Гречкосіїв нема. Майже.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 29 кві, 2024 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 10:15
stm написав: detroytred написав: stm написав:
Что вы сделали полезного за прошлую неделю? Для себя, для других?
Дивачка, яка співала про самостійність, самовизначенність і т.д.; сама постійно намагається іншому визначити - тривалість аплодувань, кількість повідомлень, що повинен зробити для... вподобання їй)), що корисне що ні, кількість користі; і т.д.
Це і є КД.
За себе давайте, за себе.
Інші визначаться самостійно і без ваших дурних претензій, порад та критеріїв.
Вам у совдеп, пані.
Там і вимоги до користі людини, тривалості аплодувань і т.д.
Кодекс будівника ... саме для вас.
Ответ был ясен изначально. Ничего.
Тариф ви знаєте - 5 куо.
І перевіримо.
Вашу впевненість і знання зарання.
Тим паче предмет більш, ніж конкретний -- що я зробив корисного за тиждень для інших, для себе.
Інші підтвердять хоч в суді, хоч на Біблії.
Яка ваша ціна перевірки, якщо не влаштовує 5 куо?
20 гривень?
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Додано: Пон 29 кві, 2024 10:17
detroytred написав: Banderlog написав:
Тут ще треба війну пережити. По лінії зіткнення все в труху. По прифронтовій зоні прилітають каби, ракети і в першу чергу по школам, лікарням. Дороги не центральні вбиті зерновозами. Інфраструктури тут не буде.
Капіталізм -- це надпотужний рівень створення, виробництва.Був би тільки інтерес...
Вирішення треба шукати тільки в наявності зацікавленості у відбудові, побудові
.
Тільки в цій площині.
Не бачу сенсу взагалі зараз обговорювати якийсь розвиток чи відбудову. Ніхто не знає у яких межах залишиться Україна, скільки часу будуть бойові дії, скільки ще людей виїде за кордон, загине та стануть каліками. Не відомо, які ще нас чекають руйнування і з якої бази треба буде починати відбудову. Ще треба враховувати, що значна частина країни засмічена вибухонебезпечними боєприпасами.
Відбудують порти, зерносховища та дороги до них.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 10:17
budivelnik та ну. В Україні є всі види копалин від нафти й газу до заліза та літію, а ще й чорноземи. Питання тільки в організації
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Додано: Пон 29 кві, 2024 10:19
Дюрі-бачі написав:budivelnik
та ну. В Україні є всі види копалин від нафти й газу до заліза та літію, а ще й члрноземи. Питання тільки в організації
Саме так. Ми дуже велика країна з великим потенціалом запасів ресурсів всіх різновидів -- впритул до логістики.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 10:27
detroytred написав: Дюрі-бачі написав:budivelnik
та ну. В Україні є всі види копалин від нафти й газу до заліза та літію, а ще й члрноземи. Питання тільки в організації
Саме так. Ми дуже велика країна з великим потенціалом запасів ресурсів всіх різновидів -- впритул до логістики.
Проблема в тому, що ніхто не допустить конкуренції. Тому навіть літієві поклади не розробляються. Заблоковано все судами. Так що спочатку вони продадуть своє задорого, а потім відберуть наше за рішенням суду (читай даром).
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