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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7929793079317932>
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 10:36

Вслед за Маскою и Дуров начал блочить телеграм для наших военных. Хочется спросить, мы же на стороне добра воюем или как? Или для запада уже не все так однозначно? Куда с теперь с телеги переходить? Все ж так там уютно было, по домашнему :)
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 10:39

  Mimohod написав:Вслед за Маскою и Дуров начал блочить телеграм для наших военных. Хочется спросить, мы же на стороне добра воюем или как? Или для запада уже не все так однозначно? Куда с теперь с телеги переходить? Все ж так там уютно было, по домашнему :)

у нас є ціле мінцифри. ці зелені дармоїди вже б давно для воєнних мали створити засіб спілкування.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 10:39

  budivelnik написав:Найдете в Україні нафту - почнемо дивитись на приклад Кувейту чи Норвегії

"якої нафти вам ще не вистачає"
тут є все, тільки воно розподілялося і розподіляється якось не "по людськи": однім вершки, іншим корішки
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 10:40

  Mimohod написав:Вслед за Маскою и Дуров начал блочить телеграм для наших военных. Хочется спросить, мы же на стороне добра воюем или как? Или для запада уже не все так однозначно? Куда с теперь с телеги переходить? Все ж так там уютно было, по домашнему :)

Уже вернули, но орки сделали миллион похожих клонов.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 10:49

  Mimohod написав:Вслед за Маскою и Дуров начал блочить телеграм для наших военных. Хочется спросить, мы же на стороне добра воюем или как? Или для запада уже не все так однозначно? Куда с теперь с телеги переходить? Все ж так там уютно было, по домашнему :)


Добрий ранок .
Всім здоров,я .

Ви з ранку такий прАвільний і агресивний .
Все знаєте , де , хто , кому , уютно ......для запада уже не все так однозначно?...

Так а де ви воюєте , що вам щось помішало ?
Тай ще такий уютний Телеграм ....
Бо пишите одне , а получається щось не тє .
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 10:50

СТМ знов тихенько злилась.
А потім знов почне генерити брехню на особисту адресу.
Оце і є факти, стм, а не ваші постійні вигадки та вимоги зі стелі, бо схотілося.

Тому давайте ви про себе. Про себе. До схочу. Починаючи з того, що корисного зробили за тиждень.
Ніж генерити в бік інших.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Детройт берет измором
«Спросили из 4-х слов? Вот вам ответ из 44-х! Чтоб не повадно.»
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 11:11

  detroytred написав:СТМ знов тихенько злилась.
А потім знов почне генерити брехню на особисту адресу.
Оце і є факти, стм, а не ваші постійні вигадки та вимоги зі стелі, бо схотілося.

Тому давайте ви про себе. Про себе. До схочу. Починаючи з того, що корисного зробили за тиждень.
Ніж генерити в бік інших.

Продажный мужчина это гораздо хуже продажной женщины )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 11:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Іноді в дорозі можна почути такі історії, що вуха в'януть. Схоже повторення історії 1918-20 вже близько (
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 11:15

Хотаб
Факти вказують на інше.
Ізмором (постійними перекручуваннями думок, вигадками, вимогами зі стелі, брехнею в мій бік) намагаються брати мене.
Це факт.
Детройт без оцього спокійнісінько обговорює самі різні питання, які підняті в темі.
А не постить отакі картинки))
detroytred
 
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