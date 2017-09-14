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Додано: Пон 29 кві, 2024 10:36
Вслед за Маскою и Дуров начал блочить телеграм для наших военных. Хочется спросить, мы же на стороне добра воюем или как? Или для запада уже не все так однозначно? Куда с теперь с телеги переходить? Все ж так там уютно было, по домашнему
Додано: Пон 29 кві, 2024 10:39
у нас є ціле мінцифри. ці зелені дармоїди вже б давно для воєнних мали створити засіб спілкування.
Додано: Пон 29 кві, 2024 10:39
Додано: Пон 29 кві, 2024 10:40
Уже вернули, но орки сделали миллион похожих клонов.
Додано: Пон 29 кві, 2024 10:49
Добрий ранок .
Всім здоров,я .
Ви з ранку такий прАвільний і агресивний .
Все знаєте , де , хто , кому , уютно ......для запада уже не все так однозначно?...
Так а де ви воюєте , що вам щось помішало ?
Тай ще такий уютний Телеграм ....
Бо пишите одне , а получається щось не тє .
Додано: Пон 29 кві, 2024 10:50
СТМ знов тихенько злилась.
А потім знов почне генерити брехню на особисту адресу.
Оце і є факти, стм, а не ваші постійні вигадки та вимоги зі стелі, бо схотілося.
Тому давайте ви про себе. Про себе. До схочу. Починаючи з того, що корисного зробили за тиждень.
Ніж генерити в бік інших.
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:11
Продажный мужчина это гораздо хуже продажной женщины )))
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Іноді в дорозі можна почути такі історії, що вуха в'януть. Схоже повторення історії 1918-20 вже близько (
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:15
Хотаб
Факти вказують на інше.
Ізмором (постійними перекручуваннями думок, вигадками, вимогами зі стелі, брехнею в мій бік) намагаються брати мене.
Це факт.
Детройт без оцього спокійнісінько обговорює самі різні питання, які підняті в темі.
А не постить отакі картинки))
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