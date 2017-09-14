Додано: Пон 29 кві, 2024 11:38

detroytred написав: stm написав: detroytred написав: СТМ знов тихенько злилась.

А потім знов почне генерити брехню на особисту адресу.

Оце і є факти, стм, а не ваші постійні вигадки та вимоги зі стелі, бо схотілося.



Тому давайте ви про себе. Про себе. До схочу. Починаючи з того, що корисного зробили за тиждень.

Ніж генерити в бік інших. СТМ знов тихенько злилась.А потім знов почне генерити брехню на особисту адресу.Оце і є факти, стм, а не ваші постійні вигадки та вимоги зі стелі, бо схотілося.Тому давайте ви про себе. Про себе. До схочу. Починаючи з того, що корисного зробили за тиждень.Ніж генерити в бік інших.

Продажный мужчина это гораздо хуже продажной женщины ))) Продажный мужчина это гораздо хуже продажной женщины )))

Схотілося повигадувати про *продажного мужчину*? Згенерили нове. І знов з нулем аргументації.

Про себе. Про себе пишіть. До схочу. Що не ясно-то?

Наприклад, про своє корисне за тиждень (раз хочеться про особисте). Надихайте! -- це буде теж корисно. Для всіх. І головне - конструктивно, цікаво. Схотілося повигадувати про *продажного мужчину*? Згенерили нове. І знов з нулем аргументації.Про себе. Про себе пишіть. До схочу. Що не ясно-то?Наприклад, про своє корисне за тиждень (раз хочеться про особисте). Надихайте! -- це буде теж корисно. Для всіх. І головне - конструктивно, цікаво.

Про меня, это за последнюю неделю только: выплачены дивы за 2021 год, вычитан договор покупки земли сделка скоро. Куплены новые туфли - сделан донат на эту же сумму, куплен новый летний костюм украинского бренда - сделан донат на такую же сумму.Посылка подруге в Германию, она уже получит на этой неделе. Пишет что ждёт меня в гости.Встреча с девочкой из Польши, она сегодня уже уехала в Польшу с подарками для поляков которые приютили меня с прицепом огромным в первые недели войны. Отступление: чехи уже ходят в подарках за такое же гостеприимство.После встречи долго не могла вызвать такси на 2 адреса, плюнула заказала Премиум, доехала ещё с парой, которая теперь дружба-жвачка на будущее, друзья друзей стали моими друзьями. Такси мерс s класса 2024 года вышло на 50+ грн дороже стандарта )))Итого: налажены тесные связи с ЕС, сделаны помимо ежемесячных, экстра донаты, радость доставлена себе, что бы не быть унылой. Неделя прошла плодотворно )))Парируйте, унылый не коллега )))