Уже вернули, но орки сделали миллион похожих клонов.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 10:40
Уже вернули, но орки сделали миллион похожих клонов.
Додано: Пон 29 кві, 2024 10:49
Добрий ранок .
Всім здоров,я .
Ви з ранку такий прАвільний і агресивний .
Все знаєте , де , хто , кому , уютно ......для запада уже не все так однозначно?...
Так а де ви воюєте , що вам щось помішало ?
Тай ще такий уютний Телеграм ....
Бо пишите одне , а получається щось не тє .
Додано: Пон 29 кві, 2024 10:50
СТМ знов тихенько злилась.
А потім знов почне генерити брехню на особисту адресу.
Оце і є факти, стм, а не ваші постійні вигадки та вимоги зі стелі, бо схотілося.
Тому давайте ви про себе. Про себе. До схочу. Починаючи з того, що корисного зробили за тиждень.
Ніж генерити в бік інших.
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:11
Продажный мужчина это гораздо хуже продажной женщины )))
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Іноді в дорозі можна почути такі історії, що вуха в'януть. Схоже повторення історії 1918-20 вже близько (
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:15
Хотаб
Факти вказують на інше.
Ізмором (постійними перекручуваннями думок, вигадками, вимогами зі стелі, брехнею в мій бік) намагаються брати мене.
Це факт.
Детройт без оцього спокійнісінько обговорює самі різні питання, які підняті в темі.
А не постить отакі картинки))
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:17
Правильно! Давить надо конкурентов в зародыше! А то переметнутся мужики на голубую сторону, кому тогда прикажешь продаваться! )))
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:18
Схотілося повигадувати про *продажного мужчину*? Згенерили нове. І знов з нулем аргументації.
Про себе. Про себе пишіть. До схочу. Що не ясно-то?
Наприклад, про своє корисне за тиждень (раз хочеться про особисте). Надихайте! -- це буде теж корисно. Для всіх. І головне - конструктивно, цікаво.
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:38
Про меня, это за последнюю неделю только: выплачены дивы за 2021 год, вычитан договор покупки земли сделка скоро. Куплены новые туфли - сделан донат на эту же сумму, куплен новый летний костюм украинского бренда - сделан донат на такую же сумму.
Посылка подруге в Германию, она уже получит на этой неделе. Пишет что ждёт меня в гости.
Встреча с девочкой из Польши, она сегодня уже уехала в Польшу с подарками для поляков которые приютили меня с прицепом огромным в первые недели войны. Отступление: чехи уже ходят в подарках за такое же гостеприимство.
После встречи долго не могла вызвать такси на 2 адреса, плюнула заказала Премиум, доехала ещё с парой, которая теперь дружба-жвачка на будущее, друзья друзей стали моими друзьями. Такси мерс s класса 2024 года вышло на 50+ грн дороже стандарта )))
Итого: налажены тесные связи с ЕС, сделаны помимо ежемесячных, экстра донаты, радость доставлена себе, что бы не быть унылой. Неделя прошла плодотворно )))
Парируйте, унылый не коллега )))
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