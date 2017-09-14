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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 792979307931793279337934>
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 10:39

  budivelnik написав:Найдете в Україні нафту - почнемо дивитись на приклад Кувейту чи Норвегії

"якої нафти вам ще не вистачає"
тут є все, тільки воно розподілялося і розподіляється якось не "по людськи": однім вершки, іншим корішки
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 10:40

  Mimohod написав:Вслед за Маскою и Дуров начал блочить телеграм для наших военных. Хочется спросить, мы же на стороне добра воюем или как? Или для запада уже не все так однозначно? Куда с теперь с телеги переходить? Все ж так там уютно было, по домашнему :)

Уже вернули, но орки сделали миллион похожих клонов.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 10:49

  Mimohod написав:Вслед за Маскою и Дуров начал блочить телеграм для наших военных. Хочется спросить, мы же на стороне добра воюем или как? Или для запада уже не все так однозначно? Куда с теперь с телеги переходить? Все ж так там уютно было, по домашнему :)


Добрий ранок .
Всім здоров,я .

Ви з ранку такий прАвільний і агресивний .
Все знаєте , де , хто , кому , уютно ......для запада уже не все так однозначно?...

Так а де ви воюєте , що вам щось помішало ?
Тай ще такий уютний Телеграм ....
Бо пишите одне , а получається щось не тє .
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Детройт берет измором
«Спросили из 4-х слов? Вот вам ответ из 44-х! Чтоб не повадно.»
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 11:14

p_vovk74
Це якщо ловити біля прохідної заводу чи офісу.
А якщо вишкрябувати з ліжок баласт , який ніде не працевлаштований офіційно , то можна сотні тисяч витягти. Тому закон , який має ВСІХ витягнути на світ божий в реєстри, а не лише тих хто в світлу і так живе, задуманий правильно. Що вийде - побачимо.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 11:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Іноді в дорозі можна почути такі історії, що вуха в'януть. Схоже повторення історії 1918-20 вже близько (
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 11:15

Хотаб
Факти вказують на інше.
Ізмором (постійними перекручуваннями думок, вигадками, вимогами зі стелі, брехнею в мій бік) намагаються брати мене.
Це факт.
Детройт без оцього спокійнісінько обговорює самі різні питання, які підняті в темі.
А не постить отакі картинки))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:"Ви почали лякати, як у кацапів все хєрово і туалет надворі. Вам кажуть, що в нас люде живуть у таких самих умовах


Виділив саме головне. Беремо белгород я навіть на карті точно не покажу де він але впевнений що моє село від белгородського нічим не відрізняється.
Такі настрої у народа бо люди бачать як списують гроші, закон про мобілізцію раму не збирали скільки часу? а що це за цирк з листами з під столу і тд, чому не перекрили видачу паспорів ще в грудні, щоб заробити грошей?
в лютому дп документ оформив тільки закордонних 288тис по 100дол кожен, це скільки мільйонів? Де вони зараз, паспорта чекати? а чи не для того постійно підігрівали народ новими вкидами щоб побільше їх робило, може це забота про населеня, але я точно впевнений про карман.

  stm написав:Николай, я таки стану на защиту Флер. Моя сестра на мои такие же аргументы про нашу бедность в сёлах сказала "ты просто не видела орковскую глубинку, у нас сёла бедные, но люди смотрят за своим домом

СТМ, дуже гарно написали саме як підсумок баталій і зупинитися на цьому. Але все ж таки в нас просто нема регіонів за 5тис км від києва, хз як би там було.


  Shaman написав:бо на Раші перспектив немає - живуть в лайні й будуть жити

За це люди і пишуть, а ви одразу ватники, добре ви влаштувалися, то порохобот то ще щось, суту у виділеному. Просто з 14го року пройшло 10, а з 22 ВЖЕ 2 роки!!! А скільки того життя, начебто це було вчора.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 12:31

  Hotab написав:p_vovk74
Це якщо ловити біля прохідної заводу чи офісу.
А якщо вишкрябувати з ліжок баласт , який ніде не працевлаштований офіційно , то можна сотні тисяч витягти. Тому закон , який має ВСІХ витягнути на світ божий в реєстри, а не лише тих хто в світлу і так живе, задуманий правильно. Що вийде - побачимо.

Це якщо шукати по ліжкам і схронам.
А шукають саме біля прохідних, по підприємствах, в транспорті в час пік, коли люди їдуть на роботу. Бо план ніхто не відміняв, а план саме на голови, а не на мінімальну шкоду для економіки.
Ну і, звичайно, пилососять по вулицях алкашню і наркоманів. В ЗСУ з цим зараз прям біда :-(
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 12:40

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
А я вот сегодня опять прогулялся, покушал джелате, посмотрел на сакуры ))
Мне офигенно )))

А в ТЦК СП дані поновив?(с)
п.с. чі ти з сорту подизносившихся?


Вийшов з перев,язочной , а тут ви !

Ви вже були у нарколога ?
Як крапельниці , печінка , як виховання нутрій ?
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