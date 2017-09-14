"якої нафти вам ще не вистачає"
тут є все, тільки воно розподілялося і розподіляється якось не "по людськи": однім вершки, іншим корішки
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Додано: Пон 29 кві, 2024 10:39
Додано: Пон 29 кві, 2024 10:40
Уже вернули, но орки сделали миллион похожих клонов.
Додано: Пон 29 кві, 2024 10:49
Добрий ранок .
Всім здоров,я .
Ви з ранку такий прАвільний і агресивний .
Все знаєте , де , хто , кому , уютно ......для запада уже не все так однозначно?...
Так а де ви воюєте , що вам щось помішало ?
Тай ще такий уютний Телеграм ....
Бо пишите одне , а получається щось не тє .
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:14
p_vovk74
Це якщо ловити біля прохідної заводу чи офісу.
А якщо вишкрябувати з ліжок баласт , який ніде не працевлаштований офіційно , то можна сотні тисяч витягти. Тому закон , який має ВСІХ витягнути на світ божий в реєстри, а не лише тих хто в світлу і так живе, задуманий правильно. Що вийде - побачимо.
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Іноді в дорозі можна почути такі історії, що вуха в'януть. Схоже повторення історії 1918-20 вже близько (
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:15
Хотаб
Факти вказують на інше.
Ізмором (постійними перекручуваннями думок, вигадками, вимогами зі стелі, брехнею в мій бік) намагаються брати мене.
Це факт.
Детройт без оцього спокійнісінько обговорює самі різні питання, які підняті в темі.
А не постить отакі картинки))
Додано: Пон 29 кві, 2024 11:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Виділив саме головне. Беремо белгород я навіть на карті точно не покажу де він але впевнений що моє село від белгородського нічим не відрізняється.
Такі настрої у народа бо люди бачать як списують гроші, закон про мобілізцію раму не збирали скільки часу? а що це за цирк з листами з під столу і тд, чому не перекрили видачу паспорів ще в грудні, щоб заробити грошей?
в лютому дп документ оформив тільки закордонних 288тис по 100дол кожен, це скільки мільйонів? Де вони зараз, паспорта чекати? а чи не для того постійно підігрівали народ новими вкидами щоб побільше їх робило, може це забота про населеня, але я точно впевнений про карман.
СТМ, дуже гарно написали саме як підсумок баталій і зупинитися на цьому. Але все ж таки в нас просто нема регіонів за 5тис км від києва, хз як би там було.
За це люди і пишуть, а ви одразу ватники, добре ви влаштувалися, то порохобот то ще щось, суту у виділеному. Просто з 14го року пройшло 10, а з 22 ВЖЕ 2 роки!!! А скільки того життя, начебто це було вчора.
Додано: Пон 29 кві, 2024 12:31
Це якщо шукати по ліжкам і схронам.
А шукають саме біля прохідних, по підприємствах, в транспорті в час пік, коли люди їдуть на роботу. Бо план ніхто не відміняв, а план саме на голови, а не на мінімальну шкоду для економіки.
Ну і, звичайно, пилососять по вулицях алкашню і наркоманів. В ЗСУ з цим зараз прям біда
Додано: Пон 29 кві, 2024 12:40
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