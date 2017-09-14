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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7930793179327933>
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:"Ви почали лякати, як у кацапів все хєрово і туалет надворі. Вам кажуть, що в нас люде живуть у таких самих умовах


Виділив саме головне. Беремо белгород я навіть на карті точно не покажу де він але впевнений що моє село від белгородського нічим не відрізняється.
Такі настрої у народа бо люди бачать як списують гроші, закон про мобілізцію раму не збирали скільки часу? а що це за цирк з листами з під столу і тд, чому не перекрили видачу паспорів ще в грудні, щоб заробити грошей?
в лютому дп документ оформив тільки закордонних 288тис по 100дол кожен, це скільки мільйонів? Де вони зараз, паспорта чекати? а чи не для того постійно підігрівали народ новими вкидами щоб побільше їх робило, може це забота про населеня, але я точно впевнений про карман.

  stm написав:Николай, я таки стану на защиту Флер. Моя сестра на мои такие же аргументы про нашу бедность в сёлах сказала "ты просто не видела орковскую глубинку, у нас сёла бедные, но люди смотрят за своим домом

СТМ, дуже гарно написали саме як підсумок баталій і зупинитися на цьому. Але все ж таки в нас просто нема регіонів за 5тис км від києва, хз як би там було.


  Shaman написав:бо на Раші перспектив немає - живуть в лайні й будуть жити

За це люди і пишуть, а ви одразу ватники, добре ви влаштувалися, то порохобот то ще щось, суту у виділеному. Просто з 14го року пройшло 10, а з 22 ВЖЕ 2 роки!!! А скільки того життя, начебто це було вчора.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 12:07

stm

Неделя прошла плодотворно )))


Все получили подарки. А где мой мазератти? :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 12:14

  Hotab написав:stm

Неделя прошла плодотворно )))


Все получили подарки. А где мой мазератти? :D

Мягкий намёк на твердые обстоятельства - на цесне я уже летала, а на вертолете - нет )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 12:40

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:
А я вот сегодня опять прогулялся, покушал джелате, посмотрел на сакуры ))
Мне офигенно )))

А в ТЦК СП дані поновив?(с)
п.с. чі ти з сорту подизносившихся?


Вийшов з перев,язочной , а тут ви !

Ви вже були у нарколога ?
Як крапельниці , печінка , як виховання нутрій ?
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 12:49

  whois2010 написав:"зручності" у українців
- водопровід у 60%(!!!)
- каналізація у 60%(!!!)
- газ у 83%

Це 100% брехня , централізованої каналізації меньше , не скрізь вона є де є централізоване водопостачання.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 12:52


Не тих менеджерів перезавантажили.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 13:05

❗️Проходження ВЛК після уточнення данних є обов'язковим, – речник Полтавського обласного ТЦК.

За його словами , це один із пунктів військово-облікових даних, «тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення».

https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... byazatelno
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 13:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Усі військовозобов'язані мають 60 днів на оновлення даних у ТЦК: які документи підготувати

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/643 ... idgotuvati

Пішов працювати ....
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 13:37

  Xenon написав:
❗️Проходження ВЛК після уточнення данних є обов'язковим, – речник Полтавського обласного ТЦК.

За його словами , це один із пунктів військово-облікових даних, «тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення».

https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... byazatelno

Это было очевидно
Более того: поздка "в окопы" после получения отметки Годен тоже є обов'язковим :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Ну не знаю, в судаке старая 1к в панеле стоит 50 куе. Разве там что-то поменялось? Полно бурятов?

вот прямо отличный пример
спросите об этом крымских татар проживавших в Судаке до 14года...
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