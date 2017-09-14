whois2010 написав:"Ви почали лякати, як у кацапів все хєрово і туалет надворі. Вам кажуть, що в нас люде живуть у таких самих умовах
Виділив саме головне. Беремо белгород я навіть на карті точно не покажу де він але впевнений що моє село від белгородського нічим не відрізняється. Такі настрої у народа бо люди бачать як списують гроші, закон про мобілізцію раму не збирали скільки часу? а що це за цирк з листами з під столу і тд, чому не перекрили видачу паспорів ще в грудні, щоб заробити грошей? в лютому дп документ оформив тільки закордонних 288тис по 100дол кожен, це скільки мільйонів? Де вони зараз, паспорта чекати? а чи не для того постійно підігрівали народ новими вкидами щоб побільше їх робило, може це забота про населеня, але я точно впевнений про карман.
stm написав:Николай, я таки стану на защиту Флер. Моя сестра на мои такие же аргументы про нашу бедность в сёлах сказала "ты просто не видела орковскую глубинку, у нас сёла бедные, но люди смотрят за своим домом
СТМ, дуже гарно написали саме як підсумок баталій і зупинитися на цьому. Але все ж таки в нас просто нема регіонів за 5тис км від києва, хз як би там було.
Shaman написав:бо на Раші перспектив немає - живуть в лайні й будуть жити
За це люди і пишуть, а ви одразу ватники, добре ви влаштувалися, то порохобот то ще щось, суту у виділеному. Просто з 14го року пройшло 10, а з 22 ВЖЕ 2 роки!!! А скільки того життя, начебто це було вчора.