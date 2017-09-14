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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79307931793279337934>
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 12:49

  whois2010 написав:"зручності" у українців
- водопровід у 60%(!!!)
- каналізація у 60%(!!!)
- газ у 83%

Це 100% брехня , централізованої каналізації меньше , не скрізь вона є де є централізоване водопостачання.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 12:52


Не тих менеджерів перезавантажили.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 13:05

❗️Проходження ВЛК після уточнення данних є обов'язковим, – речник Полтавського обласного ТЦК.

За його словами , це один із пунктів військово-облікових даних, «тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення».

https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... byazatelno
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 13:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Усі військовозобов'язані мають 60 днів на оновлення даних у ТЦК: які документи підготувати

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/643 ... idgotuvati

Пішов працювати ....
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 13:37

  Xenon написав:
❗️Проходження ВЛК після уточнення данних є обов'язковим, – речник Полтавського обласного ТЦК.

За його словами , це один із пунктів військово-облікових даних, «тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення».

https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... byazatelno

Это было очевидно
Более того: поздка "в окопы" после получения отметки Годен тоже є обов'язковим :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Ну не знаю, в судаке старая 1к в панеле стоит 50 куе. Разве там что-то поменялось? Полно бурятов?

вот прямо отличный пример
спросите об этом крымских татар проживавших в Судаке до 14года...
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 13:41

  Xenon написав:
❗️Проходження ВЛК після уточнення данних є обов'язковим, – речник Полтавського обласного ТЦК.

За його словами , це один із пунктів військово-облікових даних, «тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення».

https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... byazatelno

У ЦНАПі чи електроному кабінеті?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 14:27

  Mimohod написав:Вслед за Маскою и Дуров начал блочить телеграм для наших военных. Хочется спросить, мы же на стороне добра воюем или как? Или для запада уже не все так однозначно? Куда с теперь с телеги переходить? Все ж так там уютно было, по домашнему :)

Військовим нічого робити в телеграмі, виняток чатботи для роботи з росіянами.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 14:28

  Schmit написав:
  Xenon написав:
❗️Проходження ВЛК після уточнення данних є обов'язковим, – речник Полтавського обласного ТЦК.

За його словами , це один із пунктів військово-облікових даних, «тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення».

https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... byazatelno

У ЦНАПі чи електроному кабінеті?


интересно какой полный перечень у термина "оновити дані". и где прописано.
иначе этим можно крутить как хочешь и паять штрафы. а что - деньги государству нужны
хотя для получения брони ВЛК обязательно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 14:32

  Xenon написав:
❗️Проходження ВЛК після уточнення данних є обов'язковим, – речник Полтавського обласного ТЦК.

За його словами , це один із пунктів військово-облікових даних, «тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення».

https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... byazatelno

Так я и думал 😅
Вот где собака зарыта
Как чувствовал

У них и не было цели, чтобы из за бугра кто-то приехал. Они это прекрасно знали. Обновил данные через мыло, а тебе в ответ повестка с электронной подписью. Раз и ты уголовник. Два и ты без имущества. Опа 😅
Бетон
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