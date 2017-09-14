Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 кві, 2024 12:49
whois2010 написав:
"зручності" у українців
- водопровід у 60%(!!!)
-
каналізація у 60%(!!!)
- газ у 83%
Це 100% брехня , централізованої каналізації меньше , не скрізь вона є де є централізоване водопостачання.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 12:52
Не тих менеджерів перезавантажили.
Schmit
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Додано: Пон 29 кві, 2024 13:05
❗️
Проходження ВЛК після уточнення данних є обов'язковим, – речник Полтавського обласного ТЦК.
За його словами , це один із пунктів військово-облікових даних, «тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення».
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... byazatelno
Xenon
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Додано: Пон 29 кві, 2024 13:13
Усі військовозобов'язані мають 60 днів на оновлення даних у ТЦК: які документи підготувати
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/643 ... idgotuvati
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холява
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Додано: Пон 29 кві, 2024 13:37
Xenon написав:
❗️
Проходження ВЛК після уточнення данних є обов'язковим, – речник Полтавського обласного ТЦК.
За його словами , це один із пунктів військово-облікових даних, «тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення».
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... byazatelno
Это было очевидно
Более того: поздка "в окопы" после получения отметки Годен тоже є обов'язковим
_hunter
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Додано: Пон 29 кві, 2024 13:37
Бетон написав:
Ну не знаю, в судаке старая 1к в панеле стоит 50 куе.
Разве там что-то поменялось?
Полно бурятов?
вот прямо отличный пример
спросите об этом крымских татар проживавших в Судаке до 14года...
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Додано: Пон 29 кві, 2024 13:41
Xenon написав:
❗️
Проходження ВЛК після уточнення данних є обов'язковим, – речник Полтавського обласного ТЦК.
За його словами , це один із пунктів військово-облікових даних, «тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення».
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... byazatelno
У ЦНАПі чи електроному кабінеті?
Schmit
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Додано: Пон 29 кві, 2024 14:28
Schmit написав: Xenon написав:
❗️
Проходження ВЛК після уточнення данних є обов'язковим, – речник Полтавського обласного ТЦК.
За його словами , це один із пунктів військово-облікових даних, «тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення».
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... byazatelno
У ЦНАПі чи електроному кабінеті?
интересно какой полный перечень у термина "оновити дані". и где прописано.
иначе этим можно крутить как хочешь и паять штрафы. а что - деньги государству нужны
хотя для получения брони ВЛК обязательно.
mephala
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Додано: Пон 29 кві, 2024 14:32
Xenon написав:
❗️
Проходження ВЛК після уточнення данних є обов'язковим, – речник Полтавського обласного ТЦК.
За його словами , це один із пунктів військово-облікових даних, «тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення».
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... byazatelno
Так я и думал 😅
Вот где собака зарыта
Как чувствовал
У них и не было цели, чтобы из за бугра кто-то приехал. Они это прекрасно знали. Обновил данные через мыло, а тебе в ответ повестка с электронной подписью. Раз и ты уголовник. Два и ты без имущества. Опа 😅
Бетон
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