интересно какой полный перечень у термина "оновити дані". и где прописано. иначе этим можно крутить как хочешь и паять штрафы. а что - деньги государству нужны хотя для получения брони ВЛК обязательно.
з могили не поформуєш. як топить матущку русь , то там уже хунта....., якій начхати на все, аби викрутитись у війні, яку їм нав"язав мертвий карлик.
Та відкрийте ви вже очі! Росія цвіте та пахне, ВВП росте, смузіхльоби нічого не відчувають і крутять гроші як і раніше. Почитайте їх сайти про хайтек. В них все добре, санкції до дупи, Китай закрив усі проблеми в тому рахунку і військові. А ми тут про мертвого путіна казки розповідаємо, пробиваючи дно за дніщем.
додай ще - й путін такий молодий. й буде жити вічно - поки не помре
Раша не квітне, а якщо пахне - то лайном.там вистачає своїх проблем. й якщо хтось гадає, що витрачати 30 й більше відсотків бюджету на війну - це мине безслідно, то дуже помиляється. срср як приклад
Берлін виступає проти передачі російських активів Україні через побоювання, що конфіскація може створити прецедент і призвести до нових позовів проти Німеччини за злочини часів Другої світової війни. Про це пише Wall Street Journal.
*Проте для внесення до Єдиного реєстру військовозобов'язаних більшість змін має бути підтверджена відповідними документами", — уточнив Істомін.
Дивна фраза. Навіть жєсть)) Бо Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко: *Наш кінцевий користувач — це не тільки військовозобов’язаний, це працівник ТЦК та СП, який має бути Суперменом в роботі з даними, в роботі з людьми, бути сервісно-орієнтованим. * А тут облТцк прямим текстом "уточнює" -- що треба своїм працівникам колупатися в паперах (бути Суперменом в роботі з даними).
Коли: *Завдяки автоматичному передаванню даних з інших електронних реєстрів в «Оберіг» потрапляє така інформація: Персональні дані, зокрема: ПІБ; місце проживання; дата народження; сімейний стан, відомості про членів сім’ї; місце роботи; відомості про освіту; реєстраційний номер облікової картки платника податків; стан здоров’я; судимість тощо. Службові дані, серед яких: про проходження служби; участь в бойових діях; військове звання; військова спеціальність; ступінь придатності до військової служби за станом здоров’я та інше. З-поміж реєстрів, з яких надходить інформація: РАЦС, Державна міграційна служба, Державна податкова служба, Державна прикордонна служба, Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я, Пенсійний фонд, Офіс Генерального прокурора, Державна судова адміністрація України (14-та стаття закону).* https://dou.ua/lenta/articles/electroni ... er-oberig/
Дива... В мене хрінь була -- в бамажках одне, в одному з реєстрів інше. Єлє дійшли до згоди)) Прийшлося бігати ще за купою бамажок. І бамажка перемогла реєстр. Цирк... Так що службовцю ТЦК все ж таки бути Суперменом)) Тільки як з Воїна-фронтовика да ще після поранень та контузій хочуть зробити Супермена по роботі з паперами - ?
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 29 кві, 2024 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Так я и думал 😅 Вот где собака зарыта Как чувствовал
У них и не было цели, чтобы из за бугра кто-то приехал. Они это прекрасно знали. Обновил данные через мыло, а тебе в ответ повестка с электронной подписью. Раз и ты уголовник. Два и ты без имущества. Опа 😅
Не пойму, ты за или против первосортного батальона Монако и Мюнхен?
Проходження ВЛК регламентується 402 Наказом МОУ. Де визначено те, що вказав речник?
Військовий облік визначається ось цією Постановою КМУ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-п#n631 Якщо хтось знайде і покаже оте, про що сказав речник)), буду благода. Отой один із пунктів. А поки не розумію -- невже так важко внести зміни, а не працювати *на авось* проканає...
detroytred До чого облік? «Уточнення облікових даних» Дані про стан здоровʼя (придатність або непридатність) - це також облікові дані. На обліку стоїть не тушка з ПІБ, а конкретна людина. І треба знати, чи можна на неї розраховувати. Ви коли ставали на облік після виходу на пенсію, проходили медкомісію? А мали б.
Щодо «мєнти не стая»т , і тому подібні назрюки:
2. На військовий облік військовозобов'язаних:
звільнені з військової служби в запас; ті, що припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»; військовозобов'язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання; звільнені зі служби поліцейські, особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику; ті, що набули громадянства України і згідно з цим Законом підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних; виключені з військового обліку Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України; звільнені від призову на строкову військову службу; ті, що досягли граничного (27-річного) віку під час перебування на військовому обліку призовників. Для постановки на військовий облік треба особисто прибути до військкомату
Вік вже 25…
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 29 кві, 2024 15:55, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:detroytred До чого облік? «Уточнення облікових даних» Дані про стан зорові (придатність або непридатність» - це також облікові дані. Ви коли ставали на облік після виходу на пенсію, проходили медкомісію? А мали б.
В сенсі мав би?)) Я і мав: проходив ВЛК і при виході на пенсію, і потім.
До чого тут *хотєлки* та *революційні цілесообразності* з зеленими посмішками? Держоргани та місцевого самоврядування діють виключно згідно визначених законодавством правилами та порядком. Ст.19 Конституції.
Які проблеми внести зміни? Питання було про це. Про що ви не зрозумів, поясніть. Окрім отієї зеленої пики нічого не ясно. Да і вона сама незрозуміло до чого.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 29 кві, 2024 15:54, всього редагувалось 1 раз.