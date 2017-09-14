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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79327933793479357936>
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 15:55

mephala


Мне показалось что вы прямо яйцо об яйцо ударили ?
.....или все таки очень рады ?
Вы уже пересилили себя и обновили данные в ТЦК ?

РС
(Бандерлог-сегодня в основном со стороны Покровска)
холява
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 15:55

  Hotab написав:
  Xenon написав:
❗️Проходження ВЛК після уточнення данних є обов'язковим, – речник Полтавського обласного ТЦК.

За його словами , це один із пунктів військово-облікових даних, «тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення».

https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... byazatelno

Так я и думал 😅
Вот где собака зарыта
Как чувствовал

У них и не было цели, чтобы из за бугра кто-то приехал. Они это прекрасно знали. Обновил данные через мыло, а тебе в ответ повестка с электронной подписью. Раз и ты уголовник. Два и ты без имущества. Опа 😅

Не пойму, ты за или против первосортного батальона Монако и Мюнхен? :mrgreen:

Я за. Очень за.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 15:57

  Hotab написав:detroytred

і мав: проходив ВЛК і при виході на пенсію, і потім.


А навіщо ви проходили при постановці на облік?

Я при звільненні проходив ВЛК. І воно діяло і для часу постановки на воблік. Потім проходив згідно 402 наказу.

Почитайте ще раз про що сказав речник. Про що була мова в мене.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 15:57

  холява написав:mephala


Мне показалось что вы прямо яйцо об яйцо ударили ?
.....или все таки очень рады ?
Вы уже пересилили себя и обновили данные в ТЦК ?

РС
(Бандерлог-сегодня в основном со стороны Покровска)


да просто интересно насколько наш принтер научился законы писать.
или как обычно.

ЗЫ
а вы уже квартал уже заагитировали на фронт?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:00

  Бетон написав:
  Hotab написав:
Не пойму, ты за или против первосортного батальона Монако и Мюнхен? :mrgreen:

Я за. Очень за.
Заява.
Я ниже подписавшийся, именуемый в мире Бетоном, прошу вас принять в ордены пастухов, что ухылянтов направляют на путь истинный.
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Смотри мне! И Мефале передай!
А то непоследовательны: то им не нравится батальон Монако, то они против что их щимят . И хантеру иди пока выпиши, чтоб не расхолаживался там на мюнхенских колбасках от шольца на 500 евро подачки.
Когда будешь в Варшаве, мы тебя амнистируем
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:10

  mephala написав:
  холява написав:mephala


Мне показалось что вы прямо яйцо об яйцо ударили ?
.....или все таки очень рады ?
Вы уже пересилили себя и обновили данные в ТЦК ?

РС
(Бандерлог-сегодня в основном со стороны Покровска)


да просто интересно насколько наш принтер научился законы писать.
или как обычно.

ЗЫ
а вы уже квартал уже заагитировали на фронт?

Я так подумав про "прінтер".
Приходить в креативній команді ідея, напр., а давай приймем законо про посилення мобілізації, і щоб просте рішення: складаєм промт до ШІ на кшталт:
"ChatGPT напиши проект ЗУ на тему посилення мобілізації на 100500 сторінок"
Через 20с закон вже є, залишилось зробити copy-paste, роздрукувати та роздати депутатам. І тут почався людський фактор.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:14

Ну і оскільки всім ліньки читати закони, то навскидку:

1. 4) проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки - за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки;
2. 10) звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;.

Тобто: звірка даних - не рідше раз за 5 років.
ВЛК - згідно рішень отих названих комісій. Рішень персонально по військовозобов'язаному.
Або згідно 402 раз на 5 років.

На які підстави може посилатися отой речник - ?
Головне, як завжди кажу, це аргументи, підстави, факти.
А не просто своя хатєлка...
Які труднощі внести зміни в правила та порядок - тим паче - ?
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 29 кві, 2024 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:14

flyman
недоторканність житла;



Про другу машину було щось, а про другу кавалірку?


ВЛК - згідно рішень отих названих комісій. Рішень персонально по військовозобов'язаному.


Так а яка проблема комісії прийняти рішення всім (кожному) пройти ВЛК при ТЦК після поновлення облікових даних?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:18

  detroytred написав:Ну і оскільки всім ліньки читати закони, то навскидку:

1. 4) проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки - за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки;
2. 10) звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;.

Тобто: звірка даних - не рідше раз за 5 років.
ВЛК - згідно рішень отих названих комісій. Рішень персонально по військовозобов'язаному.
Або згідно 402 раз на 5 років.

На які підстави може посилатися отой речник - ?
Головне, як завжди кажу, це аргументи, підстави, факти.
А не просто своя хатєлка...
Які труднощі внести зміни в правила та порядок - тим паче - ?

Тобто ті, хто уточнював дані менше 5 років тому і у кого нічого не змінилось, можуть без повістки до ТЦК не з'являтись?
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 29 кві, 2024 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:19

  Hotab написав:flyman
Так а яка проблема комісії прийняти рішення всім (кожному) пройти ВЛК при ТЦК після поновлення облікових даних?

"всім пройти ВЛК", це хіба, якщо ВЛК, це назва скрипту мінцифри,
навіть якщо огляд 1 лікарем 1ї персони 5 хв., то скільки це лікаре-годин для всіх?
flyman
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