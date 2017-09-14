Так я и думал 😅 Вот где собака зарыта Как чувствовал
У них и не было цели, чтобы из за бугра кто-то приехал. Они это прекрасно знали. Обновил данные через мыло, а тебе в ответ повестка с электронной подписью. Раз и ты уголовник. Два и ты без имущества. Опа 😅
Не пойму, ты за или против первосортного батальона Монако и Мюнхен?
Я за. Очень за. Заява. Я ниже подписавшийся, именуемый в мире Бетоном, прошу вас принять в ордены пастухов, что ухылянтов направляют на путь истинный. Дата,подпись
Hotab написав: Не пойму, ты за или против первосортного батальона Монако и Мюнхен?
Я за. Очень за. Заява. Я ниже подписавшийся, именуемый в мире Бетоном, прошу вас принять в ордены пастухов, что ухылянтов направляют на путь истинный. Дата,подпись
Смотри мне! И Мефале передай! А то непоследовательны: то им не нравится батальон Монако, то они против что их щимят . И хантеру иди пока выпиши, чтоб не расхолаживался там на мюнхенских колбасках от шольца на 500 евро подачки. Когда будешь в Варшаве, мы тебя амнистируем
Мне показалось что вы прямо яйцо об яйцо ударили ? .....или все таки очень рады ? Вы уже пересилили себя и обновили данные в ТЦК ?
РС (Бандерлог-сегодня в основном со стороны Покровска)
да просто интересно насколько наш принтер научился законы писать. или как обычно.
ЗЫ а вы уже квартал уже заагитировали на фронт?
Я так подумав про "прінтер". Приходить в креативній команді ідея, напр., а давай приймем законо про посилення мобілізації, і щоб просте рішення: складаєм промт до ШІ на кшталт: "ChatGPT напиши проект ЗУ на тему посилення мобілізації на 100500 сторінок" Через 20с закон вже є, залишилось зробити copy-paste, роздрукувати та роздати депутатам. І тут почався людський фактор.
Ну і оскільки всім ліньки читати закони, то навскидку:
1. 4) проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки - за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки; 2. 10) звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;.
Тобто: звірка даних - не рідше раз за 5 років. ВЛК - згідно рішень отих названих комісій. Рішень персонально по військовозобов'язаному. Або згідно 402 раз на 5 років.
На які підстави може посилатися отой речник - ? Головне, як завжди кажу, це аргументи, підстави, факти. А не просто своя хатєлка... Які труднощі внести зміни в правила та порядок - тим паче - ?
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 29 кві, 2024 16:15, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ну і оскільки всім ліньки читати закони, то навскидку:
1. 4) проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки - за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки; 2. 10) звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;.
Тобто: звірка даних - не рідше раз за 5 років. ВЛК - згідно рішень отих названих комісій. Рішень персонально по військовозобов'язаному. Або згідно 402 раз на 5 років.
На які підстави може посилатися отой речник - ? Головне, як завжди кажу, це аргументи, підстави, факти. А не просто своя хатєлка... Які труднощі внести зміни в правила та порядок - тим паче - ?
Тобто ті, хто уточнював дані менше 5 років тому і у кого нічого не змінилось, можуть без повістки до ТЦК не з'являтись?
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 29 кві, 2024 16:19, всього редагувалось 1 раз.