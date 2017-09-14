Додано: Пон 29 кві, 2024 16:53

flyman написав: budivelnik написав: Найдете в Україні нафту - почнемо дивитись на приклад Кувейту чи Норвегії Найдете в Україні нафту - почнемо дивитись на приклад Кувейту чи Норвегії "якої нафти вам ще не вистачає"

тут є все, тільки воно розподілялося і розподіляється якось не "по людськи": однім вершки, іншим корішки "якої нафти вам ще не вистачає"тут є все, тільки воно розподілялося і розподіляється якось не "по людськи": однім вершки, іншим корішки

Для того щобтреба не менш правильно- створити....Ділити вміють всі...а от як тільки доходить до створення - так відразу фаберже й заважає....Пару сторінок назадУ діда в селі відсутній туалет....винуваті ті хто цей туалет не створив...а може винуватий той дід , який вирішив що 10 ящиків самогону для нього важливіше туалету?Чи були в діда ресурси на створення туалету? - булиА чому не створив ? - бо вирішив що це не першочергова необхідність...Вирішив хто ? - сам дід.Чи хтось ризикне заявити що побудова туалету в селі потребує якихось геніальних керманичів і іноземних інвестицій?ТомуЧомусь переважна кількість тутешніх дописувачів вважають що їм Держава не потрібна...і при цьому , вони навіть не уявляютьВОНИ - Державі потрібні ще менше....бо їх наявність Змушує Державу у нормальних забирати - і хитровимаханим віддавати...Щось заважає флайману сплатити 5000-7000 грн/місяць податків ?Думаю що нічогоА чому не платить - бо не хочеАле як тільки Держава не може йому надати послуг по охороні в розміріоплата праці в ЗСУ 75 млрд/місяць/10 млн флаїв=7500 грн на кожного флая в місяцьа ще флай хоче їздити по нормальним дорогам, отримувати яку/не яку медицину, поліція його кавалірки охороняє...і так далі і тому подібне....От і виходитьфлай свято переконаний що йому в миску недокладають...але сам цю миску наповнювати не збираєтьсяІ як з такими щось нормально поділити?ПСнаявність 35 млн га орних земель ...без вкладення праці/сировини в розмірі 30000грн/га на рік - не перетворить землю в пшеницюА якщо вкласти 30000 ... то можна отримати напевно й 60000...алеСПОЧАТКУ ВКЛАСТИа вже потім пробувати ділити.ППСПри цьому справедливий розподіл це ж напевнотой хто більше вклав-той більше і отримаєчи всім порівну?