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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7933793479357936>
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:21

  detroytred написав:2. 10) звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;.


забавно текст написаний. кома - це перелічування яке не дає поняття як саме використовувати перелічене. "та" чи "або".
тобто якщо захотять придовбатися то можна сказати що не сходив в СБУ та розвідку :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:22

flyman
Ти вже визначись зі своєю «партію миру»: ніхто не прийде, чи не встигнуть по лікаро-годинам?


Тобто ті, хто уточнював дані менше 5 років тому і у кого нічого не змінилось, можуть без повістки до ТЦК не з'являтись?


В цитаті Детройта «не рідше раз на 5р»
В законі про мобілізацію негайно (за 60 днів) . Ви десь бачите протиріччя?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 29 кві, 2024 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:23

  Hotab написав:Так а яка проблема комісії прийняти рішення всім (кожному) пройти ВЛК при ТЦК після поновлення облікових даних?

Ніяких! Про те і мова.
А не про ВЛК входить до одного з пунктів даних. Тому всі автоматично вперед.

Хоча може є проблема?)) Хз.
Якщо комісій не проводять, рішень не виносять, а надурняк -- направляють самі.
А про зміни на рівні КМУ або МОУ взагалі не чути.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:30

  Schmit написав:
  detroytred написав:Ну і оскільки всім ліньки читати закони, то навскидку:

1. 4) проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки - за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки;
2. 10) звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;.

Тобто: звірка даних - не рідше раз за 5 років.
ВЛК - згідно рішень отих названих комісій. Рішень персонально по військовозобов'язаному.
Або згідно 402 раз на 5 років.

На які підстави може посилатися отой речник - ?
Головне, як завжди кажу, це аргументи, підстави, факти.
А не просто своя хатєлка...
Які труднощі внести зміни в правила та порядок - тим паче - ?

Тобто ті, хто уточнював дані менше 5 років тому і у кого нічого не змінилось, можуть без повістки до ТЦК не з'являтись?

З'являтись. Обов'язково.
Закон визначив оцю явку через 60 днів. Одноразова акція))
По суті публічна масова повістка всім.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:35

  flyman написав:
  Hotab написав:flyman
Так а яка проблема комісії прийняти рішення всім (кожному) пройти ВЛК при ТЦК після поновлення облікових даних?

"всім пройти ВЛК", це хіба, якщо ВЛК, це назва скрипту мінцифри,
навіть якщо огляд 1 лікарем 1ї персони 5 хв., то скільки це лікаре-годин для всіх?

Мій рекорд - за 15 хвл. все ВЛК, ще і з рішенням на руки.
Я все зрозумів, коли першому почав розповідати про здоров'я)) (і то -- суто для себе. Щоб порадив, як фахівець). На третьому реченні після його багатозначного погляду я зупинився. Визнав, що неправий та не буду заважати фахівцям! такою хфігньой.
Це ж в них робота, функція визначити.
А не в мене.
Вони ж до того саме за це зп отримують.
Куди ж тоді мені, нехфахівцю, зі своїм пятаком встрягати.
Безкоштовно швидко впевнено перевірили, визначили. Де ж ще таку халяву знайдеш?!
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:53

  flyman написав:
  budivelnik написав:Найдете в Україні нафту - почнемо дивитись на приклад Кувейту чи Норвегії
"якої нафти вам ще не вистачає"
тут є все, тільки воно розподілялося і розподіляється якось не "по людськи": однім вершки, іншим корішки
Для того щоб правильно поділити
треба не менш правильно- створити....
Ділити вміють всі...
а от як тільки доходить до створення - так відразу фаберже й заважає....
Пару сторінок назад
У діда в селі відсутній туалет....винуваті ті хто цей туалет не створив...
а може винуватий той дід , який вирішив що 10 ящиків самогону для нього важливіше туалету?
Чи були в діда ресурси на створення туалету? - були
А чому не створив ? - бо вирішив що це не першочергова необхідність...
Вирішив хто ? - сам дід.

Чи хтось ризикне заявити що побудова туалету в селі потребує якихось геніальних керманичів і іноземних інвестицій?

Тому
Чомусь переважна кількість тутешніх дописувачів вважають що їм Держава не потрібна...
і при цьому , вони навіть не уявляють
ВОНИ - Державі потрібні ще менше....бо їх наявність Змушує Державу у нормальних забирати - і хитровимаханим віддавати...

Щось заважає флайману сплатити 5000-7000 грн/місяць податків ?
Думаю що нічого
А чому не платить - бо не хоче
Але як тільки Держава не може йому надати послуг по охороні в розмірі
оплата праці в ЗСУ 75 млрд/місяць/10 млн флаїв=7500 грн на кожного флая в місяць
а ще флай хоче їздити по нормальним дорогам, отримувати яку/не яку медицину, поліція його кавалірки охороняє...і так далі і тому подібне....

От і виходить
флай свято переконаний що йому в миску недокладають...але сам цю миску наповнювати не збирається
І як з такими щось нормально поділити?

ПС
наявність 35 млн га орних земель ...без вкладення праці/сировини в розмірі 30000грн/га на рік - не перетворить землю в пшеницю
А якщо вкласти 30000 ... то можна отримати напевно й 60000...але
СПОЧАТКУ ВКЛАСТИ
а вже потім пробувати ділити.
ППС
При цьому справедливий розподіл це ж напевно
той хто більше вклав-той більше і отримає
чи всім порівну?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:55

  detroytred написав:Ну і оскільки всім ліньки читати закони, то навскидку:

1. 4) проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки - за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки;
2. 10) звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;.

Тобто: звірка даних - не рідше раз за 5 років.
ВЛК - згідно рішень отих названих комісій. Рішень персонально по військовозобов'язаному.
Або згідно 402 раз на 5 років.

На які підстави може посилатися отой речник - ?
Головне, як завжди кажу, це аргументи, підстави, факти.
А не просто своя хатєлка...
Які труднощі внести зміни в правила та порядок - тим паче - ?

Детройт, вот 402 в последней редакции. Найдите мне то, что вы тут привели.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#Text
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 17:04

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  Hotab написав:Так а яка проблема комісії прийняти рішення всім (кожному) пройти ВЛК при ТЦК після поновлення облікових даних?

А про зміни на рівні КМУ або МОУ взагалі не чути.

Так а смысл? -- после отмены Конституции -- у тира граждан там тех прав штуки три осталось -- еще париться ради этого :lol:

Вы не заметили, что Детройт сам принёс бумажку и исправлено было в реестре. Колоссальные затраты усилий, государство ничем не помогало, но даже он, не умный, справился в таком неправовом государстве и исправил реестр. Это неслыханно!!! Так победить непобедимую, людоедскую систему! И выжил, падла :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 17:04

  Schmit написав:
  detroytred написав:Ну і оскільки всім ліньки читати закони, то навскидку:

1. 4) проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки - за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки;
2. 10) звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;.

Тобто: звірка даних - не рідше раз за 5 років.
ВЛК - згідно рішень отих названих комісій. Рішень персонально по військовозобов'язаному.
Або згідно 402 раз на 5 років.

На які підстави може посилатися отой речник - ?
Головне, як завжди кажу, це аргументи, підстави, факти.
А не просто своя хатєлка...
Які труднощі внести зміни в правила та порядок - тим паче - ?

Тобто ті, хто уточнював дані менше 5 років тому і у кого нічого не змінилось, можуть без повістки до ТЦК не з'являтись?

Який на руки Вам дають документ який може підтвердити або спростувати строк поновлення данних?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 17:10

  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав:budivelnik та ну. В Україні є всі види копалин від нафти й газу до заліза та літію, а ще й члрноземи. Питання тільки в організації

Саме так. Ми дуже велика країна з великим потенціалом запасів ресурсів всіх різновидів -- впритул до логістики.
Розумний-розумником поганяє....
1 Що заважає купити 1-100-1000 га землі?
Відсутність грошей...читай чого бідний
відсутність бажання працювати...-читай чому лінивий...
відсутність перспектив ....- поясни чому є ті в кого є перспективи?Не обовязково ті в кого перспективи це олігархи...це наприклад сотня тисяч таких як я...
2 Чим відрізняються поклади від товарів.....
Тим самим чим товари на складі для тих в кого вавка в голові і дірка в кишені.
Вони недоступні.
3 Хто повинен дістати з землі бурштин/пшеницю/літій і так далі...і чому той хто дістав-повинен з безштаньком ділитись?
Безштанько якесь особливе ДНК має?
чи безштаньку хтось винен що він безштанько...
Зауважую
я не хочу про олігархів ( 100 осіб) чиновників (1000 осіб) і злодіїв (10000 осіб) вести мову
Я питаю пересічного - чого в тебе нічого не має?
Хто в тебе забрав?
budivelnik
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