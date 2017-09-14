detroytred написав:2. 10) звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;.
забавно текст написаний. кома - це перелічування яке не дає поняття як саме використовувати перелічене. "та" чи "або". тобто якщо захотять придовбатися то можна сказати що не сходив в СБУ та розвідку
detroytred написав:Ну і оскільки всім ліньки читати закони, то навскидку:
1. 4) проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки - за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки; 2. 10) звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;.
Тобто: звірка даних - не рідше раз за 5 років. ВЛК - згідно рішень отих названих комісій. Рішень персонально по військовозобов'язаному. Або згідно 402 раз на 5 років.
На які підстави може посилатися отой речник - ? Головне, як завжди кажу, це аргументи, підстави, факти. А не просто своя хатєлка... Які труднощі внести зміни в правила та порядок - тим паче - ?
Тобто ті, хто уточнював дані менше 5 років тому і у кого нічого не змінилось, можуть без повістки до ТЦК не з'являтись?
З'являтись. Обов'язково. Закон визначив оцю явку через 60 днів. Одноразова акція)) По суті публічна масова повістка всім.
Hotab написав:flyman Так а яка проблема комісії прийняти рішення всім (кожному) пройти ВЛК при ТЦК після поновлення облікових даних?
"всім пройти ВЛК", це хіба, якщо ВЛК, це назва скрипту мінцифри, навіть якщо огляд 1 лікарем 1ї персони 5 хв., то скільки це лікаре-годин для всіх?
Мій рекорд - за 15 хвл. все ВЛК, ще і з рішенням на руки. Я все зрозумів, коли першому почав розповідати про здоров'я)) (і то -- суто для себе. Щоб порадив, як фахівець). На третьому реченні після його багатозначного погляду я зупинився. Визнав, що неправий та не буду заважати фахівцям! такою хфігньой. Це ж в них робота, функція визначити. А не в мене. Вони ж до того саме за це зп отримують. Куди ж тоді мені, нехфахівцю, зі своїм пятаком встрягати. Безкоштовно швидко впевнено перевірили, визначили. Де ж ще таку халяву знайдеш?!
budivelnik написав:Найдете в Україні нафту - почнемо дивитись на приклад Кувейту чи Норвегії
"якої нафти вам ще не вистачає" тут є все, тільки воно розподілялося і розподіляється якось не "по людськи": однім вершки, іншим корішки
Для того щоб правильно поділити треба не менш правильно- створити.... Ділити вміють всі... а от як тільки доходить до створення - так відразу фаберже й заважає.... Пару сторінок назад У діда в селі відсутній туалет....винуваті ті хто цей туалет не створив... а може винуватий той дід , який вирішив що 10 ящиків самогону для нього важливіше туалету? Чи були в діда ресурси на створення туалету? - були А чому не створив ? - бо вирішив що це не першочергова необхідність... Вирішив хто ? - сам дід.
Чи хтось ризикне заявити що побудова туалету в селі потребує якихось геніальних керманичів і іноземних інвестицій?
Тому Чомусь переважна кількість тутешніх дописувачів вважають що їм Держава не потрібна... і при цьому , вони навіть не уявляють ВОНИ - Державі потрібні ще менше....бо їх наявність Змушує Державу у нормальних забирати - і хитровимаханим віддавати...
Щось заважає флайману сплатити 5000-7000 грн/місяць податків ? Думаю що нічого А чому не платить - бо не хоче Але як тільки Держава не може йому надати послуг по охороні в розмірі оплата праці в ЗСУ 75 млрд/місяць/10 млн флаїв=7500 грн на кожного флая в місяць а ще флай хоче їздити по нормальним дорогам, отримувати яку/не яку медицину, поліція його кавалірки охороняє...і так далі і тому подібне....
От і виходить флай свято переконаний що йому в миску недокладають...але сам цю миску наповнювати не збирається І як з такими щось нормально поділити?
ПС наявність 35 млн га орних земель ...без вкладення праці/сировини в розмірі 30000грн/га на рік - не перетворить землю в пшеницю А якщо вкласти 30000 ... то можна отримати напевно й 60000...але СПОЧАТКУ ВКЛАСТИ а вже потім пробувати ділити. ППС При цьому справедливий розподіл це ж напевно той хто більше вклав-той більше і отримає чи всім порівну?
detroytred написав:Ну і оскільки всім ліньки читати закони, то навскидку:
1. 4) проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки - за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки; 2. 10) звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;.
Тобто: звірка даних - не рідше раз за 5 років. ВЛК - згідно рішень отих названих комісій. Рішень персонально по військовозобов'язаному. Або згідно 402 раз на 5 років.
На які підстави може посилатися отой речник - ? Головне, як завжди кажу, це аргументи, підстави, факти. А не просто своя хатєлка... Які труднощі внести зміни в правила та порядок - тим паче - ?
Hotab написав:Так а яка проблема комісії прийняти рішення всім (кожному) пройти ВЛК при ТЦК після поновлення облікових даних?
А про зміни на рівні КМУ або МОУ взагалі не чути.
Так а смысл? -- после отмены Конституции -- у тира граждан там тех прав штуки три осталось -- еще париться ради этого
Вы не заметили, что Детройт сам принёс бумажку и исправлено было в реестре. Колоссальные затраты усилий, государство ничем не помогало, но даже он, не умный, справился в таком неправовом государстве и исправил реестр. Это неслыханно!!! Так победить непобедимую, людоедскую систему! И выжил, падла
detroytred написав:Ну і оскільки всім ліньки читати закони, то навскидку:
1. 4) проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки - за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки; 2. 10) звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;.
Тобто: звірка даних - не рідше раз за 5 років. ВЛК - згідно рішень отих названих комісій. Рішень персонально по військовозобов'язаному. Або згідно 402 раз на 5 років.
На які підстави може посилатися отой речник - ? Головне, як завжди кажу, це аргументи, підстави, факти. А не просто своя хатєлка... Які труднощі внести зміни в правила та порядок - тим паче - ?
Тобто ті, хто уточнював дані менше 5 років тому і у кого нічого не змінилось, можуть без повістки до ТЦК не з'являтись?
Який на руки Вам дають документ який може підтвердити або спростувати строк поновлення данних?
Дюрі-бачі написав:budivelnik та ну. В Україні є всі види копалин від нафти й газу до заліза та літію, а ще й члрноземи. Питання тільки в організації
Саме так. Ми дуже велика країна з великим потенціалом запасів ресурсів всіх різновидів -- впритул до логістики.
Розумний-розумником поганяє.... 1 Що заважає купити 1-100-1000 га землі? Відсутність грошей...читай чого бідний відсутність бажання працювати...-читай чому лінивий... відсутність перспектив ....- поясни чому є ті в кого є перспективи?Не обовязково ті в кого перспективи це олігархи...це наприклад сотня тисяч таких як я... 2 Чим відрізняються поклади від товарів..... Тим самим чим товари на складі для тих в кого вавка в голові і дірка в кишені. Вони недоступні. 3 Хто повинен дістати з землі бурштин/пшеницю/літій і так далі...і чому той хто дістав-повинен з безштаньком ділитись? Безштанько якесь особливе ДНК має? чи безштаньку хтось винен що він безштанько... Зауважую я не хочу про олігархів ( 100 осіб) чиновників (1000 осіб) і злодіїв (10000 осіб) вести мову Я питаю пересічного - чого в тебе нічого не має? Хто в тебе забрав?