detroytred написав:Ну і оскільки всім ліньки читати закони, то навскидку:
1. 4) проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки - за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки; 2. 10) звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;.
Тобто: звірка даних - не рідше раз за 5 років. ВЛК - згідно рішень отих названих комісій. Рішень персонально по військовозобов'язаному. Або згідно 402 раз на 5 років.
На які підстави може посилатися отой речник - ? Головне, як завжди кажу, це аргументи, підстави, факти. А не просто своя хатєлка... Які труднощі внести зміни в правила та порядок - тим паче - ?
detroytred написав:А про зміни на рівні КМУ або МОУ взагалі не чути.
Так а смысл? -- после отмены Конституции -- у тира граждан там тех прав штуки три осталось -- еще париться ради этого
Вы не заметили, что Детройт сам принёс бумажку и исправлено было в реестре. Колоссальные затраты усилий, государство ничем не помогало, но даже он, не умный, справился в таком неправовом государстве и исправил реестр. Это неслыханно!!! Так победить непобедимую, людоедскую систему! И выжил, падла
Сама ти, падла)) До того ж неумная.
Ну якщо в тебе будь-який може, як Детройт, пободатися з чиновниками, то випирнай нарешті в реальний світ.
detroytred написав:Ну і оскільки всім ліньки читати закони, то навскидку:
1. 4) проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки - за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки; 2. 10) звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;.
Тобто: звірка даних - не рідше раз за 5 років. ВЛК - згідно рішень отих названих комісій. Рішень персонально по військовозобов'язаному. Або згідно 402 раз на 5 років.
На які підстави може посилатися отой речник - ? Головне, як завжди кажу, це аргументи, підстави, факти. А не просто своя хатєлка... Які труднощі внести зміни в правила та порядок - тим паче - ?
Тобто ті, хто уточнював дані менше 5 років тому і у кого нічого не змінилось, можуть без повістки до ТЦК не з'являтись?
З'являтись. Обов'язково. Закон визначив оцю явку через 60 днів. Одноразова акція)) По суті публічна масова повістка всім.
Скільки всього військовозобов'язаних? Яка пропускна здатність ТЦК? А якщо усі вирішать йти в останній день? Що ще чекати від тих, що "не мають часу думати стратегічно".