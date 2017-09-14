detroytred написав:Ну і оскільки всім ліньки читати закони, то навскидку:
1. 4) проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки - за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки; 2. 10) звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;.
Тобто: звірка даних - не рідше раз за 5 років. ВЛК - згідно рішень отих названих комісій. Рішень персонально по військовозобов'язаному. Або згідно 402 раз на 5 років.
На які підстави може посилатися отой речник - ? Головне, як завжди кажу, це аргументи, підстави, факти. А не просто своя хатєлка... Які труднощі внести зміни в правила та порядок - тим паче - ?
detroytred написав:А про зміни на рівні КМУ або МОУ взагалі не чути.
Так а смысл? -- после отмены Конституции -- у тира граждан там тех прав штуки три осталось -- еще париться ради этого
Вы не заметили, что Детройт сам принёс бумажку и исправлено было в реестре. Колоссальные затраты усилий, государство ничем не помогало, но даже он, не умный, справился в таком неправовом государстве и исправил реестр. Это неслыханно!!! Так победить непобедимую, людоедскую систему! И выжил, падла
Сама ти, падла)) До того ж неумная.
Ну якщо в тебе будь-який може, як Детройт, пободатися з чиновниками, то випирнай нарешті в реальний світ.
detroytred написав:Ну і оскільки всім ліньки читати закони, то навскидку:
1. 4) проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки - за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки; 2. 10) звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;.
Тобто: звірка даних - не рідше раз за 5 років. ВЛК - згідно рішень отих названих комісій. Рішень персонально по військовозобов'язаному. Або згідно 402 раз на 5 років.
На які підстави може посилатися отой речник - ? Головне, як завжди кажу, це аргументи, підстави, факти. А не просто своя хатєлка... Які труднощі внести зміни в правила та порядок - тим паче - ?
Тобто ті, хто уточнював дані менше 5 років тому і у кого нічого не змінилось, можуть без повістки до ТЦК не з'являтись?
З'являтись. Обов'язково. Закон визначив оцю явку через 60 днів. Одноразова акція)) По суті публічна масова повістка всім.
Скільки всього військовозобов'язаних? Яка пропускна здатність ТЦК? А якщо усі (більшість) вирішать йти чи не в останній день? Що ще чекати від тих, що "не мають часу думати стратегічно".
Hotab написав: Не пойму, ты за или против первосортного батальона Монако и Мюнхен?
Я за. Очень за. Заява. Я ниже подписавшийся, именуемый в мире Бетоном, прошу вас принять в ордены пастухов, что ухылянтов направляют на путь истинный. Дата,подпись
Смотри мне! И Мефале передай! А то непоследовательны: то им не нравится батальон Монако, то они против что их щимят . И хантеру иди пока выпиши, чтоб не расхолаживался там на мюнхенских колбасках от шольца на 500 евро подачки. Когда будешь в Варшаве, мы тебя амнистируем
detroytred написав:Ну і оскільки всім ліньки читати закони, то навскидку:
1. 4) проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки - за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки; 2. 10) звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;.
Тобто: звірка даних - не рідше раз за 5 років. ВЛК - згідно рішень отих названих комісій. Рішень персонально по військовозобов'язаному. Або згідно 402 раз на 5 років.
На які підстави може посилатися отой речник - ? Головне, як завжди кажу, це аргументи, підстави, факти. А не просто своя хатєлка... Які труднощі внести зміни в правила та порядок - тим паче - ?
Тобто ті, хто уточнював дані менше 5 років тому і у кого нічого не змінилось, можуть без повістки до ТЦК не з'являтись?
З'являтись. Обов'язково. Закон визначив оцю явку через 60 днів. Одноразова акція)) По суті публічна масова повістка всім.
побачим як буде влада реагувати на неявку. Якщо мобілізує потрібну кількість, а потім все спустить на тормозах для ухилянтів . то акція і правда буде одноразова. Через півроку вже таке не повторити.
Казахстан передаст США 81 боевой самолет советских времен. Казахстан, который обновляет свой авиапарк, продал на аукционе 117 истребителей и бомбардировщиков советских времен, в том числе перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики МиГ-27, истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24 1970-х и 1980-х годов. Які думки щодо використання цього мотлоху? Поріжуть на метал чи нам передадуть замість Ф16?
Більше новобранців чи ухилянтів: The Economist розповів, що відбувається з мобілізацією в Україні
comments.uaApr 29, 2024 8:35 AM За інформацією The Economist, пошуки потенційних новобранців в Україні посилились avatar
В Україні все ще не вистачає бійців на фронті, внаслідок чого посилюються мобілізаційні заходи. При цьому кількість ухилянтів від військової служби зростає. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі The Economist.
Зокрема автори матеріалу поспілкувалися з кількома жителями Одеси. Так, бармен Олександр каже: не бажаючи залишати свій дім, боїться, що військові можуть постукати в його двері наступним.
"Ви можете піти🤔, але це квиток в один кінець🤔🤔. Ви можете поїхати на передову, але це також може бути квиток в один кінець. Або ви можете залишитись тут і жити в страху😱🙀", — розповідає чоловік.
У матеріалі також розповідається про 24-річного Владислава. Він також розпочав війну як переконаний патріот. У перші місяці хлопець дивився повідомлення про звірства росіян та відчув сильне бажання воювати. Потім чоловіки з його кола почали йти – пішли на схід, на лінію фронту. Друзі, родичі, батько та вітчим – усі стали військовими.
Владислав почав отримувати жахливі новини 🙀😱 про реальність війни із надто малими боєприпасами. Багато його друзів загинуло. Нині родина Владислава закликає його триматися подалі від офіцерів термінової служби, які нишпорять вулицями Одеси. Він прислухається до їхніх порад і ховається.
Ще одним викликом є недавнє зниження мінімального віку при мобілізації з 27 до 25 років.
"Це була нагальна необхідність для військових, які з усіх сил утримують передову. Мабуть, найважливішим його положенням є вимога про те, щоб усі чоловіки, які мають право на призов, реєструвалися в новій онлайн-базі даних, що збільшує їхню вразливість перед призовом", – зазначають журналісти.
Читайте також на порталі "Коментарі" — чи є у бюджеті гроші на мобілізацію: які рішення влада дивує.
Цікаво, чи є такий текст в Економісті?
Бо від цього є лише одне враження. Комуняцькості: “елої всіх країн -- об`єднуйтесь..”