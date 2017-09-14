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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 кві, 2024 18:51
Bobua написав:
Цікаво, чи є такий текст в Економісті?
Це так " партнери" поясняють своєму електорату, чому Україна зараз програє. Не тому що вони з рашкою торгують та Україні недостатньо допомогають, а тому що там все є, а тільки українців на фронті не вистачає.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 18:55
Bobua написав:
А кому ж -- як не млн вати...
От все-таки прикро, що Ющенко, коли зробив висновки зі своїх виборів, то не спробував провести Законний Конституційний Референдум про від`єднання від України місць, де масово, “конституц.більшістю” ненавиділи Україну й все українське... Може історія пішла би кращим шляхом...
Оце б був шикарний подарунок рашистам ...
Яка схема, робишь все, щоб в Україні вважали, що якась область "ненавидить Україну" і самі віддають область
І так з кожною областю ...
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Додано: Пон 29 кві, 2024 18:56
Bobua написав:
А отже треба і демобілізація (на це літо?), аби звільнити місця...
Може, тільки після РПВ. Влада неодноразово казала - ніякої демобілізації небуде
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Додано: Пон 29 кві, 2024 18:59
Hotab написав:flyman
Ти вже визначись зі своєю «партію миру»: ніхто не прийде, чи не встигнуть по лікаро-годинам?
Тобто ті, хто уточнював дані менше 5 років тому і у кого нічого не змінилось, можуть без повістки до ТЦК не з'являтись?
В цитаті Детройта «не рідше раз на 5р»
В законі про мобілізацію негайно (за 60 днів) . Ви десь бачите протиріччя?
Я от, наприклад, хочу оновити дані. Але я так зрозумів, що краще вже дочекатися 18 травня, щоб в тих 60 днів потрапити. Ну щоб уже напевно. Бо зараз пройду, то воно вийде в ці «не рідше раз на 5р». А далі хтозна як там будуть трактувати на місцях і потім ще раз запросять на "60 днів".
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Додано: Пон 29 кві, 2024 19:00
pesikot написав: Bobua написав:
А кому ж -- як не млн вати...
От все-таки прикро, що Ющенко, коли зробив висновки зі своїх виборів, то не спробував провести Законний Конституційний Референдум про від`єднання від України місць, де масово, “конституц.більшістю” ненавиділи Україну й все українське... Може історія пішла би кращим шляхом...
Оце б був шикарний подарунок рашистам ...
Яка схема, робишь все, щоб в Україні вважали, що якась область "ненавидить Україну" і самі віддають область
І так з кожною областю ...
"Кемская волость?
- та пусть забирают..."(с)
что у людей в голове?
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Додано: Пон 29 кві, 2024 19:03
Хорошо устроился - концы нюхать и лизать
и пропагандировать на ветке садизм , - "понюхаю твои мозги"(с)
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