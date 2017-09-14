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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 кві, 2024 17:53
Більше новобранців чи ухилянтів: The Economist розповів, що відбувається з мобілізацією в Україні
comments.uaApr 29, 2024 8:35 AM
За інформацією The Economist, пошуки потенційних новобранців в Україні посилились
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В Україні все ще не вистачає бійців на фронті, внаслідок чого посилюються мобілізаційні заходи. При цьому кількість ухилянтів від військової служби зростає. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі The Economist.
Зокрема автори матеріалу поспілкувалися з кількома жителями Одеси. Так, бармен Олександр каже: не бажаючи залишати свій дім, боїться, що військові можуть постукати в його двері наступним.
"Ви можете піти🤔, але це квиток в один кінець🤔🤔. Ви можете поїхати на передову, але це також може бути квиток в один кінець. Або ви можете залишитись тут і жити в страху😱🙀", — розповідає чоловік.
У матеріалі також розповідається про 24-річного Владислава. Він також розпочав війну як переконаний патріот. У перші місяці хлопець дивився повідомлення про звірства росіян та відчув сильне бажання воювати. Потім чоловіки з його кола почали йти – пішли на схід, на лінію фронту. Друзі, родичі, батько та вітчим – усі стали військовими.
Владислав почав отримувати жахливі новини 🙀😱 про реальність війни із надто малими боєприпасами. Багато його друзів загинуло. Нині родина Владислава закликає його триматися подалі від офіцерів термінової служби, які нишпорять вулицями Одеси. Він прислухається до їхніх порад і ховається.
Ще одним викликом є недавнє зниження мінімального віку при мобілізації з 27 до 25 років.
"Це була нагальна необхідність для військових, які з усіх сил утримують передову. Мабуть, найважливішим його положенням є вимога про те, щоб усі чоловіки, які мають право на призов, реєструвалися в новій онлайн-базі даних, що збільшує їхню вразливість перед призовом", – зазначають журналісти.
Читайте також на порталі "Коментарі" — чи є у бюджеті гроші на мобілізацію: які рішення влада дивує.
Цікаво, чи є такий текст в Економісті?
Бо від цього є лише одне враження. Комуняцькості: “елої всіх країн -- об`єднуйтесь..”
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Bobua
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Додано: Пон 29 кві, 2024 17:57
Hotab написав:fler
1. Донори
2. Макети для фальшцілей на аеродромах.
3. Можливо щось зберуть , з 5 один.
Але воно не зайве.
Банлерлог, навіть коли необхідних наберуть, решту будуть штрафувати. Для грошей і профілактики
су24 вроде как в дефиците у нас)
а миг31 разве есть в ЗСУ?
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Додано: Пон 29 кві, 2024 18:48
Banderlog написав: dimo_0n написав: холява написав:
Те що ви написали дуже потворне , тому вас і викинули з іншої вітки .
Так, потворне. Але це моє бачення. Щось можете відповісти окрім відчуттів?
Ну може я десь збрехав, або якось не так розумію? Тільки без телемарафоних лозунгів...
в чому питання ? Чи є для неімущого різниця де жити в росії чи в Україні? Може для когось і краще буде під росією. Тільки не на окупованих територіях. Тут війна. І вас рано чи пізно заберуть на фронт. Прорвуться вони далі то з часом і через вашу нерухомість пройде лінія фронта і ваші рідні попадуть під обстріли. Хочете здатись на фронті? Ну попробуйте. ) тіки я одкрию секрет. Зара не дуже охоче беруть полонених , а коли беруть то не всіх доводять.
сьогодні були од нас люди в запоріжжі. Таки ці долботятли взялись за голову. Мобілізація йде повним ходом
. Пізно канєшно но краще пізно. Так що є шанс скоро побачимось
. Так шо заокругляйте діла й лічіть зуби.
P/s бажаю, удачі й достойно себе проявити на ЛБЗ. Як і решті шановного паньства.
Шанс якийсь невеликий...
От припустімо є 9, ні навіть всього 6млн незаброньованих. А отже -- ухилянтів.
А на фронті хіба що 300тис? 200тис якщо некомплект...
От наберуть 300тис. І все. А куди більше??
А це всього до5% всіх ухилянтів...
І вбитих буде менше, бо нині все-таки копають технікою на полях...
Є сенс заселити цих нових у ті “інж.укріплення”, звикнуть, і зможуть тримати фронт, коли почнуться спроби РПВ.
Але якщо зараз почнуть жорстко мобілізовувати -- то зупинятись не можна. Як не можна було навесні 2022.
Треба користуватись інерцією.
А отже треба і демобілізація (на це літо?), аби звільнити місця...
Кому було би краще під московією?
А кому ж -- як не млн вати...
От все-таки прикро, що Ющенко, коли зробив висновки зі своїх виборів, то не спробував провести Законний Конституційний Референдум про від`єднання від України місць, де масово, “конституц.більшістю” ненавиділи Україну й все українське... Може історія пішла би кращим шляхом...
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Додано: Пон 29 кві, 2024 18:51
Bobua написав:
Цікаво, чи є такий текст в Економісті?
Це так " партнери" поясняють своєму електорату, чому Україна зараз програє. Не тому що вони з рашкою торгують та Україні недостатньо допомогають, а тому що там все є, а тільки українців на фронті не вистачає.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 18:55
Bobua написав:
А кому ж -- як не млн вати...
От все-таки прикро, що Ющенко, коли зробив висновки зі своїх виборів, то не спробував провести Законний Конституційний Референдум про від`єднання від України місць, де масово, “конституц.більшістю” ненавиділи Україну й все українське... Може історія пішла би кращим шляхом...
Оце б був шикарний подарунок рашистам ...
Яка схема, робишь все, щоб в Україні вважали, що якась область "ненавидить Україну" і самі віддають область
І так з кожною областю ...
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Додано: Пон 29 кві, 2024 18:56
Bobua написав:
А отже треба і демобілізація (на це літо?), аби звільнити місця...
Може, тільки після РПВ. Влада неодноразово казала - ніякої демобілізації небуде
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Додано: Пон 29 кві, 2024 18:59
Hotab написав:flyman
Ти вже визначись зі своєю «партію миру»: ніхто не прийде, чи не встигнуть по лікаро-годинам?
Тобто ті, хто уточнював дані менше 5 років тому і у кого нічого не змінилось, можуть без повістки до ТЦК не з'являтись?
В цитаті Детройта «не рідше раз на 5р»
В законі про мобілізацію негайно (за 60 днів) . Ви десь бачите протиріччя?
Я от, наприклад, хочу оновити дані. Але я так зрозумів, що краще вже дочекатися 18 травня, щоб в тих 60 днів потрапити. Ну щоб уже напевно. Бо зараз пройду, то воно вийде в ці «не рідше раз на 5р». А далі хтозна як там будуть трактувати на місцях і потім ще раз запросять на "60 днів".
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Додано: Пон 29 кві, 2024 19:00
pesikot написав: Bobua написав:
А кому ж -- як не млн вати...
От все-таки прикро, що Ющенко, коли зробив висновки зі своїх виборів, то не спробував провести Законний Конституційний Референдум про від`єднання від України місць, де масово, “конституц.більшістю” ненавиділи Україну й все українське... Може історія пішла би кращим шляхом...
Оце б був шикарний подарунок рашистам ...
Яка схема, робишь все, щоб в Україні вважали, що якась область "ненавидить Україну" і самі віддають область
І так з кожною областю ...
"Кемская волость?
- та пусть забирают..."(с)
что у людей в голове?
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Додано: Пон 29 кві, 2024 19:05
d44 написав: Bobua написав:
А отже треба і демобілізація (на це літо?), аби звільнити місця...
Може, тільки після РПВ. Влада неодноразово казала - ніякої демобілізації небуде
як і РПВ
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 29 кві, 2024 19:08, всього редагувалось 2 разів.
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