За інформацією The Economist, пошуки потенційних новобранців в Україні посилились

В Україні все ще не вистачає бійців на фронті, внаслідок чого посилюються мобілізаційні заходи. При цьому кількість ухилянтів від військової служби зростає. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі The Economist.



Зокрема автори матеріалу поспілкувалися з кількома жителями Одеси. Так, бармен Олександр каже: не бажаючи залишати свій дім, боїться, що військові можуть постукати в його двері наступним.



"Ви можете піти🤔, але це квиток в один кінець🤔🤔 . Ви можете поїхати на передову, але це також може бути квиток в один кінець . Або ви можете залишитись тут і жити в страху😱🙀" , — розповідає чоловік.



У матеріалі також розповідається про 24-річного Владислава. Він також розпочав війну як переконаний патріот. У перші місяці хлопець дивився повідомлення про звірства росіян та відчув сильне бажання воювати. Потім чоловіки з його кола почали йти – пішли на схід, на лінію фронту. Друзі, родичі, батько та вітчим – усі стали військовими.



Владислав почав отримувати жахливі новини 🙀😱 про реальність війни із надто малими боєприпасами. Багато його друзів загинуло. Нині родина Владислава закликає його триматися подалі від офіцерів термінової служби, які нишпорять вулицями Одеси. Він прислухається до їхніх порад і ховається.



Ще одним викликом є недавнє зниження мінімального віку при мобілізації з 27 до 25 років.



"Це була нагальна необхідність для військових, які з усіх сил утримують передову. Мабуть, найважливішим його положенням є вимога про те, щоб усі чоловіки, які мають право на призов, реєструвалися в новій онлайн-базі даних, що збільшує їхню вразливість перед призовом", – зазначають журналісти.





