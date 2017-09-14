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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7928792979307931>
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 19:09

  pesikot написав:
  d44 написав:
  Bobua написав:А отже треба і демобілізація (на це літо?), аби звільнити місця...
Може, тільки після РПВ. Влада неодноразово казала - ніякої демобілізації небуде

як і РПВ[/quote]Може, ближче до червня буде зрозуміло які тенденції
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 19:10

  Banderlog написав:побачим як буде влада реагувати на неявку. Якщо мобілізує потрібну кількість, а потім все спустить на тормозах для ухилянтів . то акція і правда буде одноразова. Через півроку вже таке не повторити.
давайте думать логично. прижать лям нарушителей нужны стальные яйца. чивакуню скинули 20-30 тыс человек на майдане. Там наверху потерять власть означает потерять всё. Ставки очень большие. Поэтому полиции выдали бронь, военпенсов и большую часть госслужащих не подгребают, чтобы ссориться как можно с меньшим количеством людей. А прижать миллион означает поссориться с 3-4 млн (у укаждого есть родители, у кого-то супруга, друзья, дети 18+). Кроме того судья тоже обосцытся выписать 10 тыс уголовных дел, как бы кирпич на голову не прилетел. Одно дело сажать отпетого уголовника, другое человека который особо ничего не нарушил. В Конституции не написано что одним окоп, а другим бронь. То есть нарушили обе стороны. Как бы в ростов потом сбегать не пришлось. Почему думаете с чивакуней сбежала половина элиты? испугались что заставят ответить за дела неправидные.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 29 кві, 2024 19:13, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 19:14

  vitaliiangel написав:давайте думать логично. прижать лям нарушителей нужны стальные яйца. чивакуню скинули 20-30 тыс человек на майдане.

Один из постулатов формальной логики говорит: - неправильная посылка приводит к неправильным выводам

на майдане было гораздо больше, чем 20-30 тысяч
Поэтому, у тебя неправильные выводы
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 19:15

  d44 написав:
  Bobua написав:А отже треба і демобілізація (на це літо?), аби звільнити місця...
Може, тільки після РПВ. Влада неодноразово казала - ніякої демобілізації небуде


Є хлопці й по 25років.
До 60 -- ще 35років.
Чекати 60р “бо демобілізації не буде”?

Чи є якісь реал.причини чому війна не може тривати ще 35р от хоч би у форматі АТО?
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вроде как в Одессе, обломки от ракеты попали в дом Кивалова. Дом горит
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 19:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Є хлопці й по 25років.
До 60 -- ще 35років.
Чекати 60р “бо демобілізації не буде”?

Чи є якісь реал.причини чому війна не може тривати ще 35р от хоч би у форматі АТО?
А є якись реальні причини щоб влада думала про "громадянина" а не про " державу"? Ви, як війсковий, думаєте що для влади ви відрізняєтесь від "єлоїв", але ні. Ви (як і ми) інструмент для збереження влади, що красиво називають "збереження державності". Нічого не змінилося. Це як при репресіях по колу, коли сажали-стріляли тих хто до цього був "при владі" сажав/стріляв попередників, а тепер кричить - " проізошла чудовіщная ошібка, сообщіте товарищу сталіну, яжє шпіонов і контреволюцію вижигав". Так що про 35 років краще не треба
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 19:50

  Schmit написав:Скільки всього військовозобов'язаних?
Яка пропускна здатність ТЦК?
А якщо усі (більшість) вирішать йти чи не в останній день?
Що ще чекати від тих, що "не мають часу думати стратегічно".

Я гадаю, що просто тупо штрафувати всіх, хто не вспів за 60 днів, не будуть.
Система примусу поки слабка ...
Тому зазіхати на масовість покарання, масовість примусу, вона не здатна і не має наміру.

Задовольниться отриманням законних важелей впливу на тих, хто потрапив під руку.
Повільно і непохитно)))

Своє ІМХО я висловив ще рік тому: з заявленими цілями ми рано чи пізно прийдемо до масового прямого примусу, відчуження. Або офіційного, або тіньового.
Без цього ніяк.
Хто візьме на себе відповідальність -- влада або військові? Хз.
Зможуть створити систему примусу (добровольці закінчуються) чи ні? Хз.
Ніхто не візьме відповідальності, не зможуть створити ефективну систему примусу, то - по Дніпру, а там видно вже буде, що і як далі.

Або прилетять інопланетяни - партнери завалять потужною зброєю, дійсно почнуть зажимати мордор - і все буде швидко супергууд.
Інакше ж -- ціна. Велика ціна. Сплатимо велику ціну і .... колись, але все рівно переможемо.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 29 кві, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 19:53

  pesikot написав:Вроде как в Одессе, обломки от ракеты попали в дом Кивалова. Дом горит
Ківалов отримав поранення стегна, вже відео є Він юрист, тепер точно УБД собі зробить та за державний кошт хату відбудує :D
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 19:54

  d44 написав:Може, ближче до червня буде зрозуміло які тенденції

У травні, наче 15-17, запланована зустріч пуйла з Хазяїном. США вже висловили свою думку Хазяїну, тож побачимо, що він скаже підлеглому. Може морквинкою помахає перед носом.
У червні буде саміт миру. Чесно кажучи, не очікую грандіозних рішень, максимум колективну стурбованість та всебічну підтримку.
У липні буде саміт НАТО. Тут можливо шось вирішать із військами НАТО в Україні - коли та скільки їх заводити.
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