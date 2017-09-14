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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 кві, 2024 20:05
fler написав: d44 написав:
Може, ближче до червня буде зрозуміло які тенденції
У травні, наче 15-17, запланована зустріч пуйла з Хазяїном. США вже висловили свою думку Хазяїну, тож побачимо, що він скаже підлеглому. Може морквинкою помахає перед носом.
У червні буде саміт миру. Чесно кажучи, не очікую грандіозних рішень, максимум колективну стурбованість та всебічну підтримку.
У липні буде саміт НАТО. Тут можливо шось вирішать із військами НАТО в Україні - коли та скільки їх заводити.
Більше за все Європі та Штатам не вигідно, щоб КНР стало дійсно хазяїном Мордору.
От тоді точно можуть бути плани завоювання Європи.
А поки конкуренція, співпадіння інтересів по деяким питанням...
До речі, найкращий варіант -- щоб Китай, як США у 2 СВ, виступив на боці Заходу. Переміга рашизму і т.д, і т.п.
Але чомусь він поки не демонструє цього.
Імхо -- бо Гегемон (Штати) не хочуть поступитися шматком при майбутньому поділі невдахи-програвшого.
(Це якщо не брати до уваги наявність ЯЗ у Мордору).
З.и. а саміт миру реально цікавий.
Чи зможе Україна налаштувати проти Мордору увесь світ (тобто домовитися усім світом схарчити ріфляндію)? І це шанс...
Цілком можливо, що з основними гравцями вже домовились.
А це буде класика -- наче вони ні до чого, це колективне рішення - увесь світ вирішив.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 20:11
fler написав: d44 написав:
Може, ближче до червня буде зрозуміло які тенденції
У травні, наче 15-17, запланована зустріч пуйла з Хазяїном. США вже висловили свою думку Хазяїну, тож побачимо, що він скаже підлеглому. Може морквинкою помахає перед носом.
У червні буде саміт миру. Чесно кажучи, не очікую грандіозних рішень, максимум колективну стурбованість та всебічну підтримку.
У липні буде саміт НАТО. Тут можливо шось вирішать із військами НАТО в Україні - коли та скільки їх заводити.
буде саміт
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Додано: Пон 29 кві, 2024 20:12
d44 написав: Bobua написав:
Є хлопці й по 25років.
До 60 -- ще 35років.
Чекати 60р “бо демобілізації не буде”?
Чи є якісь реал.причини чому війна не може тривати ще 35р от хоч би у форматі АТО?
А є якись реальні причини щоб влада думала про "громадянина" а не про " державу"? Ви, як війсковий, думаєте що для влади ви відрізняєтесь від "єлоїв", але ні. Ви (як і ми) інструмент для збереження влади
, що красиво називають "збереження державності". Нічого не змінилося. Це як при репресіях по колу, коли сажали-стріляли тих хто до цього був "при владі" сажав/стріляв попередників, а тепер кричить - " проізошла чудовіщная ошібка, сообщіте товарищу сталіну, яжє шпіонов і контреволюцію вижигав". Так що про 35 років краще не треба
тут вы немного ошибаетесь
это кацапы "инструмент для сохранения" пуйла на троне
украинцы могут и менять власть, есличё "можем повторить"...
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Додано: Пон 29 кві, 2024 20:15
pesikot написав:
Вроде как в Одессе, обломки от ракеты попали в дом Кивалова. Дом горит
официально это "дворец студентов")
мож кивалов там сторожем подрабатывает)))
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Додано: Пон 29 кві, 2024 20:22
fler написав:
У травні, наче 15-17, запланована зустріч пуйла з Хазяїном. США вже висловили свою думку Хазяїну, тож побачимо, що він скаже підлеглому. Може морквинкою помахає перед носом.
Судячи як різько змінилась пропаганда в Китаї - миру не буде.
В них від сьогодні видали викладачам нове офіційне трактування "конфлікту": до вчора було "якісь дикарі воюють за щось незрозуміле десь на краю світа, он в Африці теж воюють, нам до цього нема діла", а сьогодні "Імперіалістичний Захід почав накачувати Україною зброєю, а Україна - це іконна зона впливу москалів, тому москалі мають повне право відновлювати свій вплив, а Захід не має права лізти в чужі справи..."
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Додано: Пон 29 кві, 2024 20:26
Флай
Якщо отой саміт справді лише "дєтскіє хотєлки" ....
Та ну нафіг.
До такого цирку дійти?
Поки не вірю. Гадаю, що все ж таки реальна спроба.
Інша справа дійсна мета головних гравців.
Може бути, що задовольняться поступками рфії по якимось питанням. Важливим для себе.
Або рфія зможе вплинути на учасників ядрьоною зброєю.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 20:29
fler написав: d44 написав:
Може, ближче до червня буде зрозуміло які тенденції
У травні, наче 15-17, запланована зустріч пуйла з Хазяїном. США вже висловили свою думку Хазяїну, тож побачимо, що він скаже підлеглому. Може морквинкою помахає перед носом.
У червні буде саміт миру. Чесно кажучи, не очікую грандіозних рішень, максимум колективну стурбованість та всебічну підтримку.
У липні буде саміт НАТО. Тут можливо шось вирішать із військами НАТО в Україні - коли та скільки їх заводити.
Сьогодні приїхали з НАТО та заявили, що у НАТО влітку не позовуть а колись, коли созріють умови. І що от от, нарешті, піде потік зброї в Україну, бо мов зрозуміли, осозналі, чим зможемо - допоможемо. Я так і не зрозумів, це для нас наголосили чи для путіна. А ще Зеленський сьогодні про Петріоти - вони є, але коли будуть...хз. Швейцарці заявили, що продуктивно поговорили з китайцями, це майже вирішальне для тієї конференції... Китайці заявили що підтримують конференцію тільки якщо буде расія... От будуть зустрічатися з пуйлом... Я вважаю, що у Швейцарії нам готують оголосити своє бачення "лінії розмежування". А до того часу "партнерам" треба примусити Зеленського, а китайцям пуйла.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 20:29
Дюрі-бачі написав: fler написав:
У травні, наче 15-17, запланована зустріч пуйла з Хазяїном. США вже висловили свою думку Хазяїну, тож побачимо, що він скаже підлеглому. Може морквинкою помахає перед носом.
Судячи як різько змінилась пропаганда в Китаї - миру не буде.
В них від сьогодні видали викладачам нове офіційне трактування "конфлікту": до вчора було "якісь дикарі воюють за щось незрозуміле десь на краю світа, он в Африці теж воюють, нам до цього нема діла", а сьогодні "Імперіалістичний Захід почав накачувати Україною зброєю, а Україна - це іконна зона впливу москалів, тому москалі мають повне право відновлювати свій вплив, а Захід не має права лізти в чужі справи..."
Як зустрічали і проводжали Блінкена, теж показник.
Але...
Може ціну набивають.
В нас інфи мізер, можемо тільки гадати.
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