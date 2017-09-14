d44 написав:Може, ближче до червня буде зрозуміло які тенденції
У травні, наче 15-17, запланована зустріч пуйла з Хазяїном. США вже висловили свою думку Хазяїну, тож побачимо, що він скаже підлеглому. Може морквинкою помахає перед носом. У червні буде саміт миру. Чесно кажучи, не очікую грандіозних рішень, максимум колективну стурбованість та всебічну підтримку. У липні буде саміт НАТО. Тут можливо шось вирішать із військами НАТО в Україні - коли та скільки їх заводити.
Більше за все Європі та Штатам не вигідно, щоб КНР стало дійсно хазяїном Мордору. От тоді точно можуть бути плани завоювання Європи.
А поки конкуренція, співпадіння інтересів по деяким питанням... До речі, найкращий варіант -- щоб Китай, як США у 2 СВ, виступив на боці Заходу. Переміга рашизму і т.д, і т.п.
Але чомусь він поки не демонструє цього. Імхо -- бо Гегемон (Штати) не хочуть поступитися шматком при майбутньому поділі невдахи-програвшого. (Це якщо не брати до уваги наявність ЯЗ у Мордору).
З.и. а саміт миру реально цікавий. Чи зможе Україна налаштувати проти Мордору увесь світ (тобто домовитися усім світом схарчити ріфляндію)? І це шанс... Цілком можливо, що з основними гравцями вже домовились. А це буде класика -- наче вони ні до чого, це колективне рішення - увесь світ вирішив.
Bobua написав:Є хлопці й по 25років. До 60 -- ще 35років. Чекати 60р “бо демобілізації не буде”?
Чи є якісь реал.причини чому війна не може тривати ще 35р от хоч би у форматі АТО?
А є якись реальні причини щоб влада думала про "громадянина" а не про " державу"? Ви, як війсковий, думаєте що для влади ви відрізняєтесь від "єлоїв", але ні. Ви (як і ми) інструмент для збереження влади, що красиво називають "збереження державності". Нічого не змінилося. Це як при репресіях по колу, коли сажали-стріляли тих хто до цього був "при владі" сажав/стріляв попередників, а тепер кричить - " проізошла чудовіщная ошібка, сообщіте товарищу сталіну, яжє шпіонов і контреволюцію вижигав". Так що про 35 років краще не треба
тут вы немного ошибаетесь это кацапы "инструмент для сохранения" пуйла на троне украинцы могут и менять власть, есличё "можем повторить"...
fler написав:У травні, наче 15-17, запланована зустріч пуйла з Хазяїном. США вже висловили свою думку Хазяїну, тож побачимо, що він скаже підлеглому. Може морквинкою помахає перед носом.
Судячи як різько змінилась пропаганда в Китаї - миру не буде. В них від сьогодні видали викладачам нове офіційне трактування "конфлікту": до вчора було "якісь дикарі воюють за щось незрозуміле десь на краю світа, он в Африці теж воюють, нам до цього нема діла", а сьогодні "Імперіалістичний Захід почав накачувати Україною зброєю, а Україна - це іконна зона впливу москалів, тому москалі мають повне право відновлювати свій вплив, а Захід не має права лізти в чужі справи..."
Флай Якщо отой саміт справді лише "дєтскіє хотєлки" .... Та ну нафіг. До такого цирку дійти?
Поки не вірю. Гадаю, що все ж таки реальна спроба. Інша справа дійсна мета головних гравців. Може бути, що задовольняться поступками рфії по якимось питанням. Важливим для себе. Або рфія зможе вплинути на учасників ядрьоною зброєю.
d44 написав:Може, ближче до червня буде зрозуміло які тенденції
У травні, наче 15-17, запланована зустріч пуйла з Хазяїном. США вже висловили свою думку Хазяїну, тож побачимо, що він скаже підлеглому. Може морквинкою помахає перед носом. У червні буде саміт миру. Чесно кажучи, не очікую грандіозних рішень, максимум колективну стурбованість та всебічну підтримку. У липні буде саміт НАТО. Тут можливо шось вирішать із військами НАТО в Україні - коли та скільки їх заводити.
Сьогодні приїхали з НАТО та заявили, що у НАТО влітку не позовуть а колись, коли созріють умови. І що от от, нарешті, піде потік зброї в Україну, бо мов зрозуміли, осозналі, чим зможемо - допоможемо. Я так і не зрозумів, це для нас наголосили чи для путіна. А ще Зеленський сьогодні про Петріоти - вони є, але коли будуть...хз. Швейцарці заявили, що продуктивно поговорили з китайцями, це майже вирішальне для тієї конференції... Китайці заявили що підтримують конференцію тільки якщо буде расія... От будуть зустрічатися з пуйлом... Я вважаю, що у Швейцарії нам готують оголосити своє бачення "лінії розмежування". А до того часу "партнерам" треба примусити Зеленського, а китайцям пуйла.
fler написав:У травні, наче 15-17, запланована зустріч пуйла з Хазяїном. США вже висловили свою думку Хазяїну, тож побачимо, що він скаже підлеглому. Може морквинкою помахає перед носом.
Судячи як різько змінилась пропаганда в Китаї - миру не буде. В них від сьогодні видали викладачам нове офіційне трактування "конфлікту": до вчора було "якісь дикарі воюють за щось незрозуміле десь на краю світа, он в Африці теж воюють, нам до цього нема діла", а сьогодні "Імперіалістичний Захід почав накачувати Україною зброєю, а Україна - це іконна зона впливу москалів, тому москалі мають повне право відновлювати свій вплив, а Захід не має права лізти в чужі справи..."
Як зустрічали і проводжали Блінкена, теж показник.
Але... Може ціну набивають. В нас інфи мізер, можемо тільки гадати. ____________________________ Формулювання дивне: *«Тим часом нам потрібно підтримати народ України. Ми зобов’язалися підтримувати Україну, коли почалася війна, ми маємо продовжувати підтримувати Україну, поки українці не зможуть чинити опір і поки Путін не вирішить зупинити цю війну», – сказав Боррель.* https://varta1.com.ua/news/borrel-utoch ... 80129.html Дивне, бо від ефективності їх же підтримки (Європи) дуже сильно залежить "поки українці не зможуть чинити опір і поки Путін не вирішить зупинити цю війну".
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 29 кві, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
d44 написав:Сьогодні приїхали з НАТО та заявили, що у НАТО влітку не позовуть а колись, коли созріють умови. І що от от, нарешті, піде потік зброї в Україну, бо мов зрозуміли, осозналі, чим зможемо - допоможемо. Я так і не зрозумів, це для нас наголосили чи для путіна. А ще Зеленський сьогодні про Петріоти - вони є, але коли будуть...хз. Швейцарці заявили, що продуктивно поговорили з китайцями, це майже вирішальне для тієї конференції... Китайці заявили що підтримують конференцію тільки якщо буде расія... От будуть зустрічатися з пуйлом... Я вважаю, що у Швейцарії нам готують оголосити своє бачення "лінії розмежування". А до того часу "партнерам" треба примусити Зеленського, а китайцям пуйла.
Я подивився твої дописи на цьому форумі ... з 2014 по 2018 рік - великий провал ...
Так і в 2014 році ти з Волгарем майже в десна лупився
То що, я хочу сказати, китайці вже послали США, поки що дипломатично Тому, китайці не будуть примушувати до чогось Пуйла
Як і нас, ні до чого примушувати не будуть Не тішь, свої примарні ілюзії
Mimohod написав:Понимаете в чем дело, уважаемые. Если принять за истину, что все поставки оружия нам утверждают в ГШ РФ, то все становится на свои места. И отставка Залужного в том числе. Это вообще очень многое объясняет.
А які підстави є для такої версії? Бо вона щось дуже неймовірна.
Саму сміливу версію такого напрямку я чув від прорашенсьского словацького (чи чехського) політолога -- що на путло дуже сильно впливає Захід (або він дуже сильно поки підвержен впливу Заходу), як би це дивно не було б для всіх. Загадково так сказав, з натяком, що в темі.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 29 кві, 2024 20:50, всього редагувалось 1 раз.