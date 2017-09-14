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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79307931793279337934>
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 20:50

  pesikot написав:
  d44 написав:Сьогодні приїхали з НАТО та заявили, що у НАТО влітку не позовуть а колись, коли созріють умови. І що от от, нарешті, піде потік зброї в Україну, бо мов зрозуміли, осозналі, чим зможемо - допоможемо. Я так і не зрозумів, це для нас наголосили чи для путіна. А ще Зеленський сьогодні про Петріоти - вони є, але коли будуть...хз. Швейцарці заявили, що продуктивно поговорили з китайцями, це майже вирішальне для тієї конференції... Китайці заявили що підтримують конференцію тільки якщо буде расія... От будуть зустрічатися з пуйлом... Я вважаю, що у Швейцарії нам готують оголосити своє бачення "лінії розмежування". А до того часу "партнерам" треба примусити Зеленського, а китайцям пуйла.

..хочу сказати, китайці вже послали США, поки що дипломатично
Тому, китайці не будуть примушувати до чогось Пуйла
Як і нас, ні до чого примушувати не будуть

Звісно. Китай - основний вигодонабувач від цієї війни. Послаблення кацапії дає йому змогу отримувати дешеві ресурси, прискорити китаїзацію рф. Послаблення США та ЄС (через виснаження запасів зброї та підвищення витрат на армію) підвищує шанси Китаю бути світовим лідером, захопити Тайвань за нагоди. Тому мирний план Китаю - це зробити такі умови, щоб ця війна тривала якнайдовше.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Як і нас, ні до чого примушувати не будуть
Не тішь, свої примарні ілюзії

Вашингтон готов вести переговоры с Россией по поводу украинского кризиса, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он надеется, что Украина тоже будет присутствовать на обсуждении.
«Как только Россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры. Мы обязательно там будем», — заявил Блинкен на мировом экономическом форуме в Эр-Рияде. Трансляция проходит на youtube-канале издания Associated press. Также госсекретарь США выразил надежду, что на переговорах будет присутствовать Украина.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 20:52

  Прохожий написав:
  Mimohod написав:Понимаете в чем дело, уважаемые. Если принять за истину, что все поставки оружия нам утверждают в ГШ РФ, то все становится на свои места. И отставка Залужного в том числе. Это вообще очень многое объясняет.

истина в том что у тебя очень органично сочетается ава с текстами, все унылое...

Ти з дуба рухнув?
Да веселіше такої заяви тут поки і близько не було.

Це треба бути суперунылым, щоб на таке унилим визначити...
detroytred
 
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подскажите на латинском есть определение "оральная диарея"?
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Я подивився твої дописи на цьому форумі ...
з 2014 по 2018 рік - великий провал ...

Так і в 2014 році ти з Волгарем майже в десна лупився
Я не знаю, як у вас тут заведено чи можна тебе посилати у відмому напрямку, але краще просто занеси мене у чорний список та не читай
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 20:53

  detroytred написав:
  Прохожий написав:
  Mimohod написав:Понимаете в чем дело, уважаемые. Если принять за истину, что все поставки оружия нам утверждают в ГШ РФ, то все становится на свои места. И отставка Залужного в том числе. Это вообще очень многое объясняет.

истина в том что у тебя очень органично сочетается ава с текстами, все унылое...

Ти з дуба рухнув?
Да веселіше такої заяви тут поки і близько не було.

Це треба бути суперунылым, щоб на таке унилим визначити...

Детройт, палитесь опять-таки.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 20:57

  detroytred написав:
  Прохожий написав:
  Mimohod написав:Понимаете в чем дело, уважаемые. Если принять за истину, что все поставки оружия нам утверждают в ГШ РФ, то все становится на свои места. И отставка Залужного в том числе. Это вообще очень многое объясняет.

истина в том что у тебя очень органично сочетается ава с текстами, все унылое...

Ти з дуба рухнув?
Да веселіше такої заяви тут поки і близько не було.

Це треба бути суперунылым, щоб на таке унилим визначити...

Я тебя трогал?
унылый "военный мирного времени"...
ты плохо пахнешь на ветке...портки постирай...
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 21:00

  stm написав:
  detroytred написав:
  Прохожий написав:истина в том что у тебя очень органично сочетается ава с текстами, все унылое...

Ти з дуба рухнув?
Да веселіше такої заяви тут поки і близько не було.

Це треба бути суперунылым, щоб на таке унилим визначити...

Детройт, палитесь опять-таки.

Ага. Вкотре голослівна заява.
Тариф той же. У вас є повна можливість перевірити хто брехло: я з заявою, що ви голослівно генерете вкотре отаке; чи ви.

Але вся ваша впевненість заяв на особисту адресу кудись зникає (вп'яте!), коли з'являється можливість відповісти грошима.
Цирк продовжується...
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

І ще один дуже дивний наратив в Китаї: показати всім студентам як погане НАТО бомбило нещасних Югославів і найдивніше: на Балканах досі триває громадянська віна, просто в неактивній фазі, як в Кореї
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 21:04

  Прохожий написав:Я тебя трогал?

Уяви, да.
Отим згадуванням про *унылость*.

Я вже не кажу про оті всі попередні твої раніші пасажі в мій бік.
На питання хто ти воєн? Та чому не на фронті -- ти досі не відповів. А сам такі питання задавав, ще й як. І відповіді від мене отримав.
detroytred
 
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