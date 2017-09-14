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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 кві, 2024 21:05
Підполковник, затриманий на хабарі у 1 млн гривень, продовжить службу в ЗСУ
Згідно копії наказу, Руслана Цобенка призначили на нову посаду. Тепер. він буде проходити службу офіцером відділення морального психологічного забезпечення 355-ї резервної роти.
Тобто хабарника навіть не позбавили його офіцерського звання і "відмазали".
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Мораль и психология 😂😂😂
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Додано: Пон 29 кві, 2024 21:05
d44 написав: pesikot написав:
Я подивився твої дописи на цьому форумі ...
з 2014 по 2018 рік - великий провал ...
Так і в 2014 році ти з Волгарем майже в десна лупився
Я не знаю, як у вас тут заведено чи можна тебе посилати у відмому напрямку, але краще просто занеси мене у чорний список та не читай
Чергова кацапська консерва спливла . Де модератори ??
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Додано: Пон 29 кві, 2024 21:06
detroytred написав:
Ага. Вкотре голослівна заява.
Тариф той же. У вас є повна можливість перевірити хто брехло: я з заявою, що ви голослівно генерете вкотре отаке; чи ви.
Але вся ваша впевненість заяв на особисту адресу кудись зникає (вп'яте!), коли з'являється можливість відповісти грошима.
Цирк продовжується...
Вы ошибочно считаете что мужик который приходит на ВЛК поговорить как 80 летняя бабушка в поликлинику меня может заинтересовать? Даже 20грн. я лучше заброшу на фонды.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 21:07
vitaliiangel написав: Banderlog написав:
побачим як буде влада реагувати на неявку. Якщо мобілізує потрібну кількість, а потім все спустить на тормозах для ухилянтів . то акція і правда буде одноразова. Через півроку вже таке не повторити.
давайте думать логично. прижать лям нарушителей нужны стальные яйца. чивакуню скинули 20-30 тыс человек на майдане. Там наверху потерять власть означает потерять всё. Ставки очень большие. Поэтому полиции выдали бронь, военпенсов и бо
льшую часть госслужащих не подгребают, чтобы ссориться как можно с меньшим количеством людей. А прижать миллион означает поссориться с 3-4 млн (у укаждого есть родители, у кого-то супруга, друзья, дети 18+). Кроме того судья тоже обосцытся выписать 10 тыс уголовных дел, как бы кирпич на голову не прилетел. Одно дело сажать отпетого уголовника, другое человека который особо ничего не нарушил. В Конституции не написано что одним окоп, а другим бронь. То есть нарушили обе стороны. Как бы в ростов потом сбегать не пришлось. Почему думаете с чивакуней сбежала половина элиты? испугались что заставят ответить за дела неправидные.
понятно шо мобілізують не всіх одразу. Но стати в стійло мають всі. Хто не підкориться має бути покараним. Поліції не тому видали бронь) в поліцію теж треба домобілізовувати, відзивати пенсіонерів поліцейських і посилювати на вулицях нацгвардією.
Повторення майдану не можливе, його розженуть зброєю.
Половина еліти це хто? Навіть медведчук не втік. Фірташ в австрії. Ахметов і далі олігарх, пінчук зостався... за яку еліту ви говорите?
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Додано: Пон 29 кві, 2024 21:09
d44 написав: pesikot написав:
Як і нас, ні до чого примушувати не будуть
Не тішь, свої примарні ілюзії
Вашингтон готов вести переговоры с Россией по поводу украинского кризиса, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он надеется, что Украина тоже будет присутствовать на обсуждении.
«Как только Россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры. Мы обязательно там будем», — заявил Блинкен на мировом экономическом форуме в Эр-Рияде. Трансляция проходит на youtube-канале издания Associated press. Также госсекретарь США выразил надежду, что на переговорах будет присутствовать Украина.
І де тут про примус нас ?
Как только Россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры
Как только, так и сразу ...
А Россия не хочет переговоров
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pesikot
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Додано: Пон 29 кві, 2024 21:09
Бетон
Мало того, призначили вихователем (замполітом).
Але це дитячий садок, є випадки на порядки порядків сильніші...
Які уявити просто неможливо.
От неможливо і все.
Тим не менш в ЗСУ набагато більше позитивного. Справжніх Героїв повно.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 21:12
stm написав: detroytred написав:
Ага. Вкотре голослівна заява.
Тариф той же. У вас є повна можливість перевірити хто брехло: я з заявою, що ви голослівно генерете вкотре отаке; чи ви.
Але вся ваша впевненість заяв на особисту адресу кудись зникає (вп'яте!), коли з'являється можливість відповісти грошима.
Цирк продовжується...
Вы ошибочно считаете что мужик который приходит на ВЛК поговорить как 80 летняя бабушка в поликлинику меня может заинтересовать? Даже 20грн. я лучше заброшу на фонды.
Не набридло-то вигадувати.
Черговий демагогічний прийом - підміна предмету.
На очікування мною зацікавленості з вашого боку.
І звідки ви це вигадали? Цирк))
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Додано: Пон 29 кві, 2024 21:16
Бетон
Тобто хабарника навіть не позбавили його офіцерського звання і "відмазали".
Это шпк «лейтенант-старлей».
Разжалование офицера до «солдат» , чем любил заниматься Гриценко, заканчивалось судами и компенсацией зарплаты за все месяцы прогула.
А он там какой-то бывший судья, чтоли,
Крч видимо из ситуации выдали максимум.
А чего говоришь отмазали ? Осужден же вроде, не?
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Hotab
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Додано: Пон 29 кві, 2024 21:19
detroytred написав: stm написав: detroytred написав:
Ага. Вкотре голослівна заява.
Тариф той же. У вас є повна можливість перевірити хто брехло: я з заявою, що ви голослівно генерете вкотре отаке; чи ви.
Але вся ваша впевненість заяв на особисту адресу кудись зникає (вп'яте!), коли з'являється можливість відповісти грошима.
Цирк продовжується...
Вы ошибочно считаете что мужик который приходит на ВЛК поговорить как 80 летняя бабушка в поликлинику меня может заинтересовать? Даже 20грн. я лучше заброшу на фонды.
Не набридло-то вигадувати.
Черговий демагогічний прийом - підміна предмету.
На очікування мною зацікавленості з вашого боку.
І звідки ви це вигадали? Цирк))
Что полезного вы сделали за последнюю неделю? Пока передо мной унылый, рисующийся мужик занесший бумажку и героично рассказывающий что победил чиновников. Вы просто прошли бюрократическую процедуру и ничего героического в этом нет.
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stm
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Додано: Пон 29 кві, 2024 21:29
Hotab написав:Бетон
Тобто хабарника навіть не позбавили його офіцерського звання і "відмазали".
Это шпк «лейтенант-старлей».
Разжалование офицера до «солдат» , чем любил заниматься Гриценко, заканчивалось судами и компенсацией зарплаты за все месяцы прогула.
А он там какой-то бывший судья, чтоли,
Крч видимо из ситуации выдали максимум.
А чего говоришь отмазали ? Осужден же вроде, не?
Cntrl + C.
Пишуть вийшов за залог 10 млн
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Бетон
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