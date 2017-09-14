Бетон Залог же ДО суда. Был суд или нет? Я эту историю (и эту фамилию) от тебя впервые узнал. Должность (новая) уже не хабарная. ШПК «старлей». По-моему даже в окопе реально оказаться. То есть по линии МО подполковника опустили нормально. А что по судебной системе?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 29 кві, 2024 21:37, всього редагувалось 1 раз.
UA Он тыловой. Там зп как у военкома, 40-50 к грн. Но согласно жизненного пути , мохнатый вор. Залог считаю что приличный. До суда должность дали самое дно. Посмотрим что скажет суд. . Но Бетон как всегда закатил истерику. Это уже стало правилом.
stm написав:Вы ошибочно считаете что мужик который приходит на ВЛК поговорить как 80 летняя бабушка в поликлинику меня может заинтересовать? Даже 20грн. я лучше заброшу на фонды.
Не набридло-то вигадувати. Черговий демагогічний прийом - підміна предмету. На очікування мною зацікавленості з вашого боку.
І звідки ви це вигадали? Цирк))
Что полезного вы сделали за последнюю неделю? Пока передо мной унылый, рисующийся мужик занесший бумажку и героично рассказывающий что победил чиновников. Вы просто прошли бюрократическую процедуру и ничего героического в этом нет.
Тобто продовжуємо підміняти предмет? Це якась секта?
Про себе. Про себе давайте. Було ж чудове веселе цікаве інформативне повідомлення... Ну і продовжували б так далі.
Не плутайте. Вкотре підкреслюю: це ви позиціонуєте себе ... Це вам треба відповідати отим вимогам. Я не претендую. З якою метою ви кнопаєте свої претензії, вимоги - ? Сповістити, що цей мужік не подобається вам)) Василь он каже, що краще зробити ще щось. Хотаб Мазератті очікує.