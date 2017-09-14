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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7931793279337934
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 21:30

Бетон
Залог же ДО суда. Был суд или нет? Я эту историю (и эту фамилию) от тебя впервые узнал.
Должность (новая) уже не хабарная. ШПК «старлей». По-моему даже в окопе реально оказаться. То есть по линии МО подполковника опустили нормально. А что по судебной системе?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 29 кві, 2024 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 21:36

  Бетон написав:Cntrl + C.
Пишуть вийшов за залог 10 млн

Мелочь ... но дьявол, сука, всегда в мелочах ...

Если ты в мелочах ничего не шаришь, то откуда ты будешь шарить в чем-то бОльшем ?
Кстати, инженер всегда должен шарить в мелочах
А ты себя позиционируешь, как инженер

PS. И заметь, эту мелочь ты сам написал. Тебя никто за хрен не тянул
Правильно - Ctrl + C
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 21:44

  Бетон написав:Підполковник, затриманий на хабарі у 1 млн гривень, продовжить службу в ЗСУ

Згідно копії наказу, Руслана Цобенка призначили на нову посаду. Тепер. він буде проходити службу офіцером відділення морального психологічного забезпечення 355-ї резервної роти.

Тобто хабарника навіть не позбавили його офіцерського звання і "відмазали".

Мораль и психология 😂😂😂

Замалий розмір хабаря.
1 млн гривень, це 3 - 4 місячних зарплати пана підполковника.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 21:49

UA
Он тыловой. Там зп как у военкома, 40-50 к грн.
Но согласно жизненного пути , мохнатый вор. Залог считаю что приличный. До суда должность дали самое дно. Посмотрим что скажет суд. . Но Бетон как всегда закатил истерику. Это уже стало правилом.

Тут можно улыбнуться:

https://www.facebook.com/share/v/o8aSWe ... tid=0VwfS7
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 22:04

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Вы ошибочно считаете что мужик который приходит на ВЛК поговорить как 80 летняя бабушка в поликлинику меня может заинтересовать? Даже 20грн. я лучше заброшу на фонды.

Не набридло-то вигадувати.
Черговий демагогічний прийом - підміна предмету.
На очікування мною зацікавленості з вашого боку.

І звідки ви це вигадали? Цирк))

Что полезного вы сделали за последнюю неделю? Пока передо мной унылый, рисующийся мужик занесший бумажку и героично рассказывающий что победил чиновников. Вы просто прошли бюрократическую процедуру и ничего героического в этом нет.

Тобто продовжуємо підміняти предмет?
Це якась секта?

Про себе. Про себе давайте. Було ж чудове веселе цікаве інформативне повідомлення... Ну і продовжували б так далі.

Не плутайте. Вкотре підкреслюю: це ви позиціонуєте себе ... Це вам треба відповідати отим вимогам.
Я не претендую.
З якою метою ви кнопаєте свої претензії, вимоги - ? Сповістити, що цей мужік не подобається вам))
Василь он каже, що краще зробити ще щось. Хотаб Мазератті очікує.
detroytred
 
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  #<1 ... 7931793279337934
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