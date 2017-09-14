Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 29 кві, 2024 21:49
UA
Он тыловой. Там зп как у военкома, 40-50 к грн.
Но согласно жизненного пути , мохнатый вор. Залог считаю что приличный. До суда должность дали самое дно. Посмотрим что скажет суд. . Но Бетон как всегда закатил истерику. Это уже стало правилом.
Тут можно улыбнуться:
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Hotab
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Додано: Пон 29 кві, 2024 22:10
detroytred написав: Schmit написав:
Скільки всього військовозобов'язаних?
Яка пропускна здатність ТЦК?
А якщо усі (більшість) вирішать йти чи не в останній день?
Що ще чекати від тих, що "не мають часу думати стратегічно".
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Vadim_
в Пон 29 кві, 2024 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 кві, 2024 22:12
Vadim_ написав:
Я гадаю, що просто тупо штрафувати всіх, хто не вспів за 60 днів, не будуть.
Система примусу поки слабка ...
Ага, а ти наразі , де?
Ну зараз же штрафують на 850 грн 99% тих, хто потрапляє до ТЦК оновити дані (добровільно для відстрочки чи через бусик) і порушив правила, що буде заважати штрафувати на 17000 в такому ж режимі?
Дюрі-бачі
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Додано: Пон 29 кві, 2024 22:21
UA написав: Бетон написав:
Підполковник, затриманий на хабарі у 1 млн гривень, продовжить службу в ЗСУ
Згідно копії наказу, Руслана Цобенка призначили на нову посаду. Тепер. він буде проходити службу офіцером відділення морального психологічного забезпечення 355-ї резервної роти.
Тобто хабарника навіть не позбавили його офіцерського звання і "відмазали".
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Мораль и психология 😂😂😂
Замалий розмір хабаря.
1 млн гривень, це 3 - 4 місячних зарплати пана підполковника.
однозначно подстава
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Додано: Пон 29 кві, 2024 22:25
Хотаб
А що за рота така 355-та? Якийсь дивний номер, як для роти. Що це за відділення! замполітів в роті??? Якісь сумніви виникають в мене.
detroytred
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Додано: Пон 29 кві, 2024 22:30
Hotab написав: detroytred написав:
Хотаб
А що за рота така 355-та?
Якийсь дивний номер, як для роти.
Що це за відділення! замполітів в роті???
Якісь сумніви виникають в мене.
У Бетона все дивне
Є підозра що це не рота.
Відділення замполітів - це десь на рівні бригади, окремого частини.
Може глибоко тилової))
ШПК капітан буде мінімум. Скоріше майор.
detroytred
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Додано: Пон 29 кві, 2024 22:35
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hotab Переквалификация с ч. 4 ст. 368 на ч.2 ст. 369-2. Удовлетворено ходатайство защиты о проведении заседаний суда в закрытом режиме.
tumos
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Додано: Пон 29 кві, 2024 23:00
Дюрі-бачі в Белграде тогда ракетой развалили китайское посольство. официально, якобы случайно. но китайцы тот случай до сих пор припоминают америке, у них по этому поводу пунктик
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