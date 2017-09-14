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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7930793179327933
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 21:49

UA
Он тыловой. Там зп как у военкома, 40-50 к грн.
Но согласно жизненного пути , мохнатый вор. Залог считаю что приличный. До суда должность дали самое дно. Посмотрим что скажет суд. . Но Бетон как всегда закатил истерику. Это уже стало правилом.

Тут можно улыбнуться:

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 22:10

  detroytred написав:
  Schmit написав:Скільки всього військовозобов'язаних?
Яка пропускна здатність ТЦК?
А якщо усі (більшість) вирішать йти чи не в останній день?
Що ще чекати від тих, що "не мають часу думати стратегічно".
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 29 кві, 2024 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 22:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Я гадаю, що просто тупо штрафувати всіх, хто не вспів за 60 днів, не будуть.
Система примусу поки слабка ...
Ага, а ти наразі , де?

Ну зараз же штрафують на 850 грн 99% тих, хто потрапляє до ТЦК оновити дані (добровільно для відстрочки чи через бусик) і порушив правила, що буде заважати штрафувати на 17000 в такому ж режимі?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 22:21

  UA написав:
  Бетон написав:Підполковник, затриманий на хабарі у 1 млн гривень, продовжить службу в ЗСУ

Згідно копії наказу, Руслана Цобенка призначили на нову посаду. Тепер. він буде проходити службу офіцером відділення морального психологічного забезпечення 355-ї резервної роти.

Тобто хабарника навіть не позбавили його офіцерського звання і "відмазали".

Мораль и психология 😂😂😂

Замалий розмір хабаря.
1 млн гривень, це 3 - 4 місячних зарплати пана підполковника.

однозначно подстава
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 22:25

Хотаб
А що за рота така 355-та?
Якийсь дивний номер, як для роти.

Що це за відділення! замполітів в роті???
Якісь сумніви виникають в мене.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 22:30

  Hotab написав:
  detroytred написав:Хотаб
А що за рота така 355-та?
Якийсь дивний номер, як для роти.

Що це за відділення! замполітів в роті???
Якісь сумніви виникають в мене.

У Бетона все дивне :lol:

Є підозра що це не рота.
Відділення замполітів - це десь на рівні бригади, окремого частини.
Може глибоко тилової))

ШПК капітан буде мінімум. Скоріше майор.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 22:35

2 hotab

Переквалификация с ч. 4 ст. 368 на ч.2 ст. 369-2.
Удовлетворено ходатайство защиты о проведении заседаний суда
в закрытом режиме.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 23:00

Дюрі-бачі

в Белграде тогда ракетой развалили китайское посольство. официально, якобы случайно.
но китайцы тот случай до сих пор припоминают америке, у них по этому поводу пунктик
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 00:00

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:побачим як буде влада реагувати на неявку. Якщо мобілізує потрібну кількість, а потім все спустить на тормозах для ухилянтів . то акція і правда буде одноразова. Через півроку вже таке не повторити.
давайте думать логично. прижать лям нарушителей нужны стальные яйца. чивакуню скинули 20-30 тыс человек на майдане. Там наверху потерять власть означает потерять всё. Ставки очень большие. Поэтому полиции выдали бронь, военпенсов и большую часть госслужащих не подгребают, чтобы ссориться как можно с меньшим количеством людей. А прижать миллион означает поссориться с 3-4 млн (у укаждого есть родители, у кого-то супруга, друзья, дети 18+). Кроме того судья тоже обосцытся выписать 10 тыс уголовных дел, как бы кирпич на голову не прилетел. Одно дело сажать отпетого уголовника, другое человека который особо ничего не нарушил. В Конституции не написано что одним окоп, а другим бронь. То есть нарушили обе стороны. Как бы в ростов потом сбегать не пришлось. Почему думаете с чивакуней сбежала половина элиты? испугались что заставят ответить за дела неправидные.
понятно шо мобілізують не всіх одразу. Но стати в стійло мають всі. Хто не підкориться має бути покараним. Поліції не тому видали бронь) в поліцію теж треба домобілізовувати, відзивати пенсіонерів поліцейських і посилювати на вулицях нацгвардією.
Повторення майдану не можливе, його розженуть зброєю.
Половина еліти це хто? Навіть медведчук не втік. Фірташ в австрії. Ахметов і далі олігарх, пінчук зостався... за яку еліту ви говорите?


Элиты нет, медиа подконтрольны, моральные берега силовикам убраны - Майдана больше не будет.
katso
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