UA Он тыловой. Там зп как у военкома, 40-50 к грн. Но согласно жизненного пути , мохнатый вор. Залог считаю что приличный. До суда должность дали самое дно. Посмотрим что скажет суд. . Но Бетон как всегда закатил истерику. Это уже стало правилом.
Schmit написав:Скільки всього військовозобов'язаних? Яка пропускна здатність ТЦК? А якщо усі (більшість) вирішать йти чи не в останній день? Що ще чекати від тих, що "не мають часу думати стратегічно".
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 29 кві, 2024 22:57, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:побачим як буде влада реагувати на неявку. Якщо мобілізує потрібну кількість, а потім все спустить на тормозах для ухилянтів . то акція і правда буде одноразова. Через півроку вже таке не повторити.
давайте думать логично. прижать лям нарушителей нужны стальные яйца. чивакуню скинули 20-30 тыс человек на майдане. Там наверху потерять власть означает потерять всё. Ставки очень большие. Поэтому полиции выдали бронь, военпенсов и большую часть госслужащих не подгребают, чтобы ссориться как можно с меньшим количеством людей. А прижать миллион означает поссориться с 3-4 млн (у укаждого есть родители, у кого-то супруга, друзья, дети 18+). Кроме того судья тоже обосцытся выписать 10 тыс уголовных дел, как бы кирпич на голову не прилетел. Одно дело сажать отпетого уголовника, другое человека который особо ничего не нарушил. В Конституции не написано что одним окоп, а другим бронь. То есть нарушили обе стороны. Как бы в ростов потом сбегать не пришлось. Почему думаете с чивакуней сбежала половина элиты? испугались что заставят ответить за дела неправидные.
понятно шо мобілізують не всіх одразу. Но стати в стійло мають всі. Хто не підкориться має бути покараним. Поліції не тому видали бронь) в поліцію теж треба домобілізовувати, відзивати пенсіонерів поліцейських і посилювати на вулицях нацгвардією. Повторення майдану не можливе, його розженуть зброєю. Половина еліти це хто? Навіть медведчук не втік. Фірташ в австрії. Ахметов і далі олігарх, пінчук зостався... за яку еліту ви говорите?
Элиты нет, медиа подконтрольны, моральные берега силовикам убраны - Майдана больше не будет.