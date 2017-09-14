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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7931793279337934
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 05:05

Все буде Україна!

Доброго ранку, ухилянти!🤗🤗🤗
https://youtube.com/shorts/Xs75Cqek9eo? ... rD9_s50-gT
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  #<1 ... 7931793279337934
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