Додано: Вів 30 кві, 2024 06:05

Системи РЕБ сильно вплинули на точність західної зброї

Високоточні бомби та снаряди виявилися безсилими перед радіоелектронною боротьбою росіян



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Російські системи радіоелектронної боротьби на полі бою в Україні стали дуже серйозним супротивником для західної високоточної зброї. Зокрема американські високоточні бомби малого діаметра наземного базування GLSDB не змогли нічого протиставити росіянам. Це ж стосується деякого іншого озброєння, зокрема того, що передається у військовій допомозі.



За даними видання Defense One, проблему вже визнали у Пентагоні. Зокрема про це сказав керівник закупівель Пентагону Білл ЛаПлант – він зазначив, що протидія російського РЕБ виявилася занадто сильною. Чиновник додав, що Україна, скоріше за все, більше не зацікавлена у цих бомбах.



"Коли ви надсилаєте людям щось у боротьбі їхнього життя, що просто не працює, вони спробують це тричі й просто відкинуть", – додав він.



При цьому в компанії Boeing не підтвердили, що ЛаПлант мав на увазі саме GLSDB, але додали, що працюють над удосконаленням можливостей системи запуску. Втім, проблема не тільки у бомбах GLSDB: схожі проблеми спостерігаються з ракетами GMLRS та високоточними снарядами Excalibur. В останніх ефективність з понад 70% впала до 6% саме через РЕБ.



Експерти вважають, що з огляду на велику насиченість фронту російськими системами РЕБ, США повинні почати передачу боєприпасів, які невразливі для радіоелектронних перешкод. Мова, наприклад, йде про авіаційні ракети JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Окрім цього, можна почати запуск бомб з винищувачів F-16 або ж знайти ефективний спосіб придушення російських систем РЕБ.