RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 79327933793479357936>
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 05:59

  Успіх написав:Доброго ранку, ухилянти!🤗🤗🤗
https://youtube.com/shorts/Xs75Cqek9eo? ... rD9_s50-gT

Підвезли снаряди ? :wink:
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11907
З нами з: 18.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 06:05

Системи РЕБ сильно вплинули на точність західної зброї
Високоточні бомби та снаряди виявилися безсилими перед радіоелектронною боротьбою росіян

ПОДІЛИТИСЯ:
Російські системи радіоелектронної боротьби на полі бою в Україні стали дуже серйозним супротивником для західної високоточної зброї. Зокрема американські високоточні бомби малого діаметра наземного базування GLSDB не змогли нічого протиставити росіянам. Це ж стосується деякого іншого озброєння, зокрема того, що передається у військовій допомозі.

За даними видання Defense One, проблему вже визнали у Пентагоні. Зокрема про це сказав керівник закупівель Пентагону Білл ЛаПлант – він зазначив, що протидія російського РЕБ виявилася занадто сильною. Чиновник додав, що Україна, скоріше за все, більше не зацікавлена у цих бомбах.

"Коли ви надсилаєте людям щось у боротьбі їхнього життя, що просто не працює, вони спробують це тричі й просто відкинуть", – додав він.

При цьому в компанії Boeing не підтвердили, що ЛаПлант мав на увазі саме GLSDB, але додали, що працюють над удосконаленням можливостей системи запуску. Втім, проблема не тільки у бомбах GLSDB: схожі проблеми спостерігаються з ракетами GMLRS та високоточними снарядами Excalibur. В останніх ефективність з понад 70% впала до 6% саме через РЕБ.

Експерти вважають, що з огляду на велику насиченість фронту російськими системами РЕБ, США повинні почати передачу боєприпасів, які невразливі для радіоелектронних перешкод. Мова, наприклад, йде про авіаційні ракети JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Окрім цього, можна почати запуск бомб з винищувачів F-16 або ж знайти ефективний спосіб придушення російських систем РЕБ.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11907
З нами з: 18.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 08:00

  Успіх написав:Доброго ранку, ухилянти!🤗🤗🤗
https://youtube.com/shorts/Xs75Cqek9eo? ... rD9_s50-gT


Зображення

  Ukrainian написав:Підвезли снаряди ? :wink:

Подстава: приїхали вже чисті.
Hotab
 
Повідомлень: 12126
З нами з: 15.02.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 2220 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 08:27

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:побачим як буде влада реагувати на неявку. Якщо мобілізує потрібну кількість, а потім все спустить на тормозах для ухилянтів . то акція і правда буде одноразова. Через півроку вже таке не повторити.
давайте думать логично. прижать лям нарушителей нужны стальные яйца. чивакуню скинули 20-30 тыс человек на майдане. Там наверху потерять власть означает потерять всё. Ставки очень большие. Поэтому полиции выдали бронь, военпенсов и большую часть госслужащих не подгребают, чтобы ссориться как можно с меньшим количеством людей. А прижать миллион означает поссориться с 3-4 млн (у укаждого есть родители, у кого-то супруга, друзья, дети 18+). Кроме того судья тоже обосцытся выписать 10 тыс уголовных дел, как бы кирпич на голову не прилетел. Одно дело сажать отпетого уголовника, другое человека который особо ничего не нарушил. В Конституции не написано что одним окоп, а другим бронь. То есть нарушили обе стороны. Как бы в ростов потом сбегать не пришлось. Почему думаете с чивакуней сбежала половина элиты? испугались что заставят ответить за дела неправидные.


От “посварились” з млн війська, якому вже два роки не кажуть строк демобілізації.
І що? Який результат цієї “сварки”?

І це люди, що і справді не порушували -- а взагалі навпаки...


А у тилу особи, що вже два роки порушують свій обов`язок показати документи й отримати папірець.
І от саме з ними сваритись не можна?


Правильно? Ми нічо не переплутали?? :shock:
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2087
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 08:29

  Bobua написав:
  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:побачим як буде влада реагувати на неявку. Якщо мобілізує потрібну кількість, а потім все спустить на тормозах для ухилянтів . то акція і правда буде одноразова. Через півроку вже таке не повторити.
давайте думать логично. прижать лям нарушителей нужны стальные яйца. чивакуню скинули 20-30 тыс человек на майдане. Там наверху потерять власть означает потерять всё. Ставки очень большие. Поэтому полиции выдали бронь, военпенсов и большую часть госслужащих не подгребают, чтобы ссориться как можно с меньшим количеством людей. А прижать миллион означает поссориться с 3-4 млн (у укаждого есть родители, у кого-то супруга, друзья, дети 18+). Кроме того судья тоже обосцытся выписать 10 тыс уголовных дел, как бы кирпич на голову не прилетел. Одно дело сажать отпетого уголовника, другое человека который особо ничего не нарушил. В Конституции не написано что одним окоп, а другим бронь. То есть нарушили обе стороны. Как бы в ростов потом сбегать не пришлось. Почему думаете с чивакуней сбежала половина элиты? испугались что заставят ответить за дела неправидные.


От “посварились” з млн війська, якому вже два роки не кажуть строк демобілізації.
І що? Який результат цієї “сварки”?

І це люди, що і справді не порушували -- а взагалі навпаки...


А у тилу особи, що вже два роки порушують свій обов`язок показати документи й отримати папірець.
І от саме з ними сваритись не можна?


Правильно? Ми нічо не переплутали?? :shock:

не правильно, претензії до влади, а не до пересічених
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34890
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2773 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 08:32

  Hotab написав:
  Успіх написав:Доброго ранку, ухилянти!🤗🤗🤗
https://youtube.com/shorts/Xs75Cqek9eo? ... rD9_s50-gT


Зображення

  Ukrainian написав:Підвезли снаряди ? :wink:

Подстава: приїхали вже чисті.


Зображення
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34890
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2773 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 08:33

  Успіх написав:Доброго ранку, ухилянти!🤗🤗🤗
https://youtube.com/shorts/Xs75Cqek9eo? ... rD9_s50-gT


Вітаю .
Ну Слава Господу , що ви у вербну неділю будете з нами .
Вадік переживав , та що там , ВСІ !
Гарного настрою і Здоров,я .
холява
2
 
Повідомлень: 4476
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4116 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 08:38

  detroytred написав:
  Hotab написав:
  detroytred написав:Хотаб
А що за рота така 355-та?
Якийсь дивний номер, як для роти.

Що це за відділення! замполітів в роті???
Якісь сумніви виникають в мене.

У Бетона все дивне :lol:

Є підозра що це не рота.
Відділення замполітів - це десь на рівні бригади, окремого частини.
Може глибоко тилової))

ШПК капітан буде мінімум. Скоріше майор.


Такі великі номери мають відстійники, куди збирають алкашів, відмовників... І там ніби як п`ють. Дуже. У нас казали, що один взагалі допився до смерті...

Відділення -- це ж всього 10.
А працювати з мораллю і психікою там треба мабуть дуже багато...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2087
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 08:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Підвезли снаряди ?

де там ці "відосики" лайкати?
тік ток, баби і горілка доведуть до цугундера ....
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6524
З нами з: 23.11.14
Подякував: 757 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 08:56

  Vadim_ написав:
  detroytred написав:
  Schmit написав:Скільки всього військовозобов'язаних?
Яка пропускна здатність ТЦК?
А якщо усі (більшість) вирішать йти чи не в останній день?


Там з 18-го підтягнуться ЦНАПИ до цього святого дійства.
Сходити в ЦНАП, лишити свої координати, зробити пошту - внести її до бази.
Потім з тієї пошти вивалити все на воєнкомат.
Цифровізація, так цифровізація.
Воєнкомам Англія накупляла оргтехніки, це ж не тік-токи дивитися і пасьянси розкладати.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6524
З нами з: 23.11.14
Подякував: 757 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 79327933793479357936>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 27965
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 189148
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 623240
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3903)
30.04.2024 10:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.