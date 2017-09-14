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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 кві, 2024 05:59
Підвезли снаряди ?
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Додано: Вів 30 кві, 2024 06:05
Системи РЕБ сильно вплинули на точність західної зброї
Високоточні бомби та снаряди виявилися безсилими перед радіоелектронною боротьбою росіян
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Російські системи радіоелектронної боротьби на полі бою в Україні стали дуже серйозним супротивником для західної високоточної зброї. Зокрема американські високоточні бомби малого діаметра наземного базування GLSDB не змогли нічого протиставити росіянам. Це ж стосується деякого іншого озброєння, зокрема того, що передається у військовій допомозі.
За даними видання Defense One, проблему вже визнали у Пентагоні. Зокрема про це сказав керівник закупівель Пентагону Білл ЛаПлант – він зазначив, що протидія російського РЕБ виявилася занадто сильною. Чиновник додав, що Україна, скоріше за все, більше не зацікавлена у цих бомбах.
"Коли ви надсилаєте людям щось у боротьбі їхнього життя, що просто не працює, вони спробують це тричі й просто відкинуть", – додав він.
При цьому в компанії Boeing не підтвердили, що ЛаПлант мав на увазі саме GLSDB, але додали, що працюють над удосконаленням можливостей системи запуску. Втім, проблема не тільки у бомбах GLSDB: схожі проблеми спостерігаються з ракетами GMLRS та високоточними снарядами Excalibur. В останніх ефективність з понад 70% впала до 6% саме через РЕБ.
Експерти вважають, що з огляду на велику насиченість фронту російськими системами РЕБ, США повинні почати передачу боєприпасів, які невразливі для радіоелектронних перешкод. Мова, наприклад, йде про авіаційні ракети JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Окрім цього, можна почати запуск бомб з винищувачів F-16 або ж знайти ефективний спосіб придушення російських систем РЕБ.
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Hotab
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Додано: Вів 30 кві, 2024 08:27
vitaliiangel написав: Banderlog написав:
побачим як буде влада реагувати на неявку. Якщо мобілізує потрібну кількість, а потім все спустить на тормозах для ухилянтів . то акція і правда буде одноразова. Через півроку вже таке не повторити.
давайте думать логично. прижать лям нарушителей нужны стальные яйца. чивакуню скинули 20-30 тыс человек на майдане. Там наверху потерять власть означает потерять всё. Ставки очень большие. Поэтому полиции выдали бронь, военпенсов и бо
льшую часть госслужащих не подгребают, чтобы ссориться как можно с меньшим количеством людей. А прижать миллион означает поссориться с 3-4 млн (у укаждого есть родители, у кого-то супруга, друзья, дети 18+). Кроме того судья тоже обосцытся выписать 10 тыс уголовных дел, как бы кирпич на голову не прилетел. Одно дело сажать отпетого уголовника, другое человека который особо ничего не нарушил. В Конституции не написано что одним окоп, а другим бронь. То есть нарушили обе стороны. Как бы в ростов потом сбегать не пришлось. Почему думаете с чивакуней сбежала половина элиты? испугались что заставят ответить за дела неправидные.
От “посварились” з млн війська, якому вже два роки не кажуть строк демобілізації.
І що? Який результат цієї “сварки”?
І це люди, що і справді не порушували -- а взагалі навпаки...
А у тилу особи, що вже два роки порушують свій обов`язок показати документи й отримати папірець.
І от саме з ними сваритись не можна?
Правильно? Ми нічо не переплутали??
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Додано: Вів 30 кві, 2024 08:29
Bobua написав: vitaliiangel написав: Banderlog написав:
побачим як буде влада реагувати на неявку. Якщо мобілізує потрібну кількість, а потім все спустить на тормозах для ухилянтів . то акція і правда буде одноразова. Через півроку вже таке не повторити.
давайте думать логично. прижать лям нарушителей нужны стальные яйца. чивакуню скинули 20-30 тыс человек на майдане. Там наверху потерять власть означает потерять всё. Ставки очень большие. Поэтому полиции выдали бронь, военпенсов и бо
льшую часть госслужащих не подгребают, чтобы ссориться как можно с меньшим количеством людей. А прижать миллион означает поссориться с 3-4 млн (у укаждого есть родители, у кого-то супруга, друзья, дети 18+). Кроме того судья тоже обосцытся выписать 10 тыс уголовных дел, как бы кирпич на голову не прилетел. Одно дело сажать отпетого уголовника, другое человека который особо ничего не нарушил. В Конституции не написано что одним окоп, а другим бронь. То есть нарушили обе стороны. Как бы в ростов потом сбегать не пришлось. Почему думаете с чивакуней сбежала половина элиты? испугались что заставят ответить за дела неправидные.
От “посварились” з млн війська, якому вже два роки не кажуть строк демобілізації.
І що? Який результат цієї “сварки”?
І це люди, що і справді не порушували -- а взагалі навпаки...
А у тилу особи, що вже два роки порушують свій обов`язок показати документи й отримати папірець.
І от саме з ними сваритись не можна?
Правильно? Ми нічо не переплутали??
не правильно, претензії до влади, а не до пересічених
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Додано: Вів 30 кві, 2024 08:32
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Додано: Вів 30 кві, 2024 08:33
Вітаю .
Ну Слава Господу , що ви у вербну неділю будете з нами .
Вадік переживав , та що там , ВСІ !
Гарного настрою і Здоров,я .
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Додано: Вів 30 кві, 2024 08:38
detroytred написав: Hotab написав: detroytred написав:
Хотаб
А що за рота така 355-та?
Якийсь дивний номер, як для роти.
Що це за відділення! замполітів в роті???
Якісь сумніви виникають в мене.
У Бетона все дивне
Є підозра що це не рота.
Відділення замполітів - це десь на рівні бригади, окремого частини.
Може глибоко тилової))
ШПК капітан буде мінімум. Скоріше майор.
Такі великі номери мають відстійники, куди збирають алкашів, відмовників... І там ніби як п`ють. Дуже. У нас казали, що один взагалі допився до смерті...
Відділення -- це ж всього 10.
А працювати з мораллю і психікою там треба мабуть дуже багато...
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Додано: Вів 30 кві, 2024 08:47
Ukrainian написав:
Підвезли снаряди ?
де там ці "відосики" лайкати?
тік ток, баби і горілка доведуть до цугундера ....
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Додано: Вів 30 кві, 2024 08:56
Vadim_ написав: detroytred написав: Schmit написав:
Скільки всього військовозобов'язаних?
Яка пропускна здатність ТЦК?
А якщо усі (більшість) вирішать йти чи не в останній день?
Там з 18-го підтягнуться ЦНАПИ до цього святого дійства.
Сходити в ЦНАП, лишити свої координати, зробити пошту - внести її до бази.
Потім з тієї пошти вивалити все на воєнкомат.
Цифровізація, так цифровізація.
Воєнкомам Англія накупляла оргтехніки, це ж не тік-токи дивитися і пасьянси розкладати.
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