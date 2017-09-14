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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7933793479357936>
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:06

  UA написав:
  Успіх написав:Доброго ранку, ухилянти!🤗🤗🤗
https://youtube.com/shorts/Xs75Cqek9eo? ... rD9_s50-gT

Мета мобілізації (бусіфікації) досягнута.
Люди бояться ЗСУ
Деякі вже ненавидять
На наступних виборах військові кандидати отримають діру від бублика.
А ще рік тому електоральні симпатії населення були зовсім протилежні.
Знов олігархи всіх переграли. Тому що вони розумні.

З 22 травня єрмак може стати премєром, зе приберуть слава те господи.

Військових навмисно демонізують. Головного кандидата взагалі вислали з країни і видали вовчий квиток непридатності.

Мене інше дивує. Як цій групі вдалося організувати такий клан. Прямо секта
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Чё взерошился то, хозяин твой что ли?

Не він один, весь інтернет смакує.
"Бейте, как я сказал.
Я верю, свои снаряды
Не могут тронуть меня.
Немцы бегут, нажмите,
Дайте море огня!"
Типовий "син артелериста" до конца ....
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Військових навмисно демонізують. Головного кандидата взагалі вислали з країни і видали вовчий квиток непридатності.

Хто заважає ЙОМУ прорвати кордон как Саакашвілі і очолити штурмову роту , повернути все втрачене?
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:13

  Дюрі-бачі написав:
  UA написав:На наступних виборах

А Ви оптиміст...

Яник теж думав, що все іде по плану, а потім: чемодан, Камаз, РнД
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:14

  Goodman написав:
  Бетон написав:Військових навмисно демонізують. Головного кандидата взагалі вислали з країни і видали вовчий квиток непридатності.

Хто заважає ЙОМУ прорвати кордон как Саакашвілі і очолити штурмову роту , повернути все втрачене?

і де тепер Сакашвілі?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:23

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:У травні, наче 15-17, запланована зустріч пуйла з Хазяїном. США вже висловили свою думку Хазяїну, тож побачимо, що він скаже підлеглому. Може морквинкою помахає перед носом.

Судячи як різько змінилась пропаганда в Китаї - миру не буде.
В них від сьогодні видали викладачам нове офіційне трактування "конфлікту": до вчора було "якісь дикарі воюють за щось незрозуміле десь на краю світа, он в Африці теж воюють, нам до цього нема діла", а сьогодні "Імперіалістичний Захід почав накачувати Україною зброєю, а Україна - це іконна зона впливу москалів, тому москалі мають повне право відновлювати свій вплив, а Захід не має права лізти в чужі справи..."

Посилання на першоджерело (китайське)надасте ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:26

  Бетон написав:З 22 травня єрмак може стати премєром, зе приберуть слава те господи.

Військових навмисно демонізують. Головного кандидата взагалі вислали з країни і видали вовчий квиток непридатності.

Мене інше дивує. Як цій групі вдалося організувати такий клан. Прямо секта


Гумор це здатність знаходити протиріччя в оточуючому світі.

Цікаві ініциативи окремих ТЦКашників.
Патруль ТЦК в неділю під церквою, чи біля дитячого садочку виловлюють татусів які заводять дітей...
Креативні хлопці.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:33

  UA написав:
  Бетон написав:З 22 травня єрмак може стати премєром, зе приберуть слава те господи.

Військових навмисно демонізують. Головного кандидата взагалі вислали з країни і видали вовчий квиток непридатності.

Мене інше дивує. Як цій групі вдалося організувати такий клан. Прямо секта


Гумор це здатність знаходити протиріччя в оточуючому світі.

Цікаві ініциативи окремих ТЦКашників.
Патруль ТЦК в неділю під церквою, чи біля дитячого садочку виловлюють татусів які заводять дітей...
Креативні хлопці.


Ви ж кажіть і далі про тих дітей , яких загинувший батько ніколи не приведе до церкви ,до садіку , до школи

Я розумію що на цьому тижні не сповідують , але вам треба буде .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:40

Vadim_ приватні розмови
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:44

...і покажуть нам, як треба воювати!))

  холява написав:
  Успіх написав:Доброго ранку, ухилянти!🤗🤗🤗
https://youtube.com/shorts/Xs75Cqek9eo? ... rD9_s50-gT


Вітаю .
Ну Слава Господу , що ви у вербну неділю будете з нами .
Вадік переживав , та що там , ВСІ !
Гарного настрою і Здоров,я .

Вітаю.
Дякую.
І вам не хворіти!

п.с.
Ну, ще трошки і ухилянти "гуськом"/один за одним підуть в ТЦК! :mrgreen:
https://youtube.com/shorts/Vg6saCcwrYw? ... 4NVJTqawoP
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