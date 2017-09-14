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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7933793479357936
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:45

  Дюрі-бачі написав:Vadim_ приватні розмови

С кем, а у подъезда или в ганделыку?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:56

  Успіх написав:
  холява написав:
  Успіх написав:Доброго ранку, ухилянти!🤗🤗🤗
https://youtube.com/shorts/Xs75Cqek9eo? ... rD9_s50-gT


Вітаю .
Ну Слава Господу , що ви у вербну неділю будете з нами .
Вадік переживав , та що там , ВСІ !
Гарного настрою і Здоров,я .

Вітаю.
Дякую.
І вам не хворіти!

п.с.
Ну, ще трошки і ухилянти "гуськом"/один за одним підуть в ТЦК! :mrgreen:
https://youtube.com/shorts/Vg6saCcwrYw? ... 4NVJTqawoP

марсіанські хроніки що поза штатом марсіанського флоту, які випадково потрапили в кадр успішного успіха при виконанні конституційного обов"язку,
а хто це такий скромний за кадром поізносівшийся оператор ковра-марсольоту?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:С кем, а у подъезда или в ганделыку?
З колегами - викладачами, з якими в нас закінчується спільний проєкт... А ну і тема Тайваню для них - табу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 10:13

  холява написав:
  UA написав:
Гумор це здатність знаходити протиріччя в оточуючому світі.

Цікаві ініциативи окремих ТЦКашників.
Патруль ТЦК в неділю під церквою, чи біля дитячого садочку виловлюють татусів які заводять дітей...
Креативні хлопці.


Ви ж кажіть і далі про тих дітей , яких загинувший батько ніколи не приведе до церкви ,до садіку , до школи

Я розумію що на цьому тижні не сповідують , але вам треба буде .

Розділення між родинами в яких вже загинули, та родинами в яких ще не загинули.
Це якийсь макіавелізм в кубі.
Политтехнологи олігархів на кшталт Юрія Романенка, обов'язково візьмуть це в арсенал своїх маніпуляцій.
UA
 
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