марсіанські хроніки що поза штатом марсіанського флоту, які випадково потрапили в кадр успішного успіха при виконанні конституційного обов"язку, а хто це такий скромний за кадром поізносівшийся оператор ковра-марсольоту?
UA написав: Гумор це здатність знаходити протиріччя в оточуючому світі.
Цікаві ініциативи окремих ТЦКашників. Патруль ТЦК в неділю під церквою, чи біля дитячого садочку виловлюють татусів які заводять дітей... Креативні хлопці.
Ви ж кажіть і далі про тих дітей , яких загинувший батько ніколи не приведе до церкви ,до садіку , до школи
Я розумію що на цьому тижні не сповідують , але вам треба буде .
Розділення між родинами в яких вже загинули, та родинами в яких ще не загинули. Це якийсь макіавелізм в кубі. Политтехнологи олігархів на кшталт Юрія Романенка, обов'язково візьмуть це в арсенал своїх маніпуляцій.