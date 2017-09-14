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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79347935793679377938>
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:45

  Дюрі-бачі написав:Vadim_ приватні розмови

С кем, а у подъезда или в ганделыку?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:56

  Успіх написав:
  холява написав:
  Успіх написав:Доброго ранку, ухилянти!🤗🤗🤗
https://youtube.com/shorts/Xs75Cqek9eo? ... rD9_s50-gT


Вітаю .
Ну Слава Господу , що ви у вербну неділю будете з нами .
Вадік переживав , та що там , ВСІ !
Гарного настрою і Здоров,я .

Вітаю.
Дякую.
І вам не хворіти!

п.с.
Ну, ще трошки і ухилянти "гуськом"/один за одним підуть в ТЦК! :mrgreen:
https://youtube.com/shorts/Vg6saCcwrYw? ... 4NVJTqawoP

марсіанські хроніки що поза штатом марсіанського флоту, які випадково потрапили в кадр успішного успіха при виконанні конституційного обов"язку,
а хто це такий скромний за кадром поізносівшийся оператор ковра-марсольоту?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:С кем, а у подъезда или в ганделыку?
З колегами - викладачами, з якими в нас закінчується спільний проєкт... А ну і тема Тайваню для них - табу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 10:13

  холява написав:
  UA написав:
Гумор це здатність знаходити протиріччя в оточуючому світі.

Цікаві ініциативи окремих ТЦКашників.
Патруль ТЦК в неділю під церквою, чи біля дитячого садочку виловлюють татусів які заводять дітей...
Креативні хлопці.


Ви ж кажіть і далі про тих дітей , яких загинувший батько ніколи не приведе до церкви ,до садіку , до школи

Я розумію що на цьому тижні не сповідують , але вам треба буде .

Розділення між родинами в яких вже загинули, та родинами в яких ще не загинули.
Це якийсь макіавелізм в кубі.
Политтехнологи олігархів на кшталт Юрія Романенка, обов'язково візьмуть це в арсенал своїх маніпуляцій.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 10:22

  UA написав:
  холява написав:
  UA написав:
Гумор це здатність знаходити протиріччя в оточуючому світі.

Цікаві ініциативи окремих ТЦКашників.
Патруль ТЦК в неділю під церквою, чи біля дитячого садочку виловлюють татусів які заводять дітей...
Креативні хлопці.


Ви ж кажіть і далі про тих дітей , яких загинувший батько ніколи не приведе до церкви ,до садіку , до школи

Я розумію що на цьому тижні не сповідують , але вам треба буде .

Розділення між родинами в яких вже загинули, та родинами в яких ще не загинули.
Це якийсь макіавелізм в кубі.
Политтехнологи олігархів на кшталт Юрія Романенка, обов'язково візьмуть це в арсенал своїх маніпуляцій.


Ви там собі не вигадуйте , що ви дбайливий батько , а ті що загинули то роздільне .
Загиблі ВОЇНИ захищали і вас і ваших дітей , ризикуючи своїм життям .
(ЦЕ ЯКЩО ВИ НЕ РОЗУМІЄТЕ ПРО ЩО Я )
Підіть памперси підкупіть .
На лінії зіткнення , де ви напевне опинитесь їх не продають .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 10:25

Іван Бойко:
Навіть Сталін повертав з концтаборів офіцерів, коли шла війна. Наш Яйцесяйний святіше за Папу і правовірніше Сталіна.
Генерала Муженка не допустили до генштабу оборони України.
▪️Генерала Кривоноса бувшого заступника секретаря РНБО і який захистив аеропорт Жуляни відсторонили від оборони України.
▪️Генерала Марченко який не дав окупувати Миколаїв, і звільнив Миколаївську і частину Херсонської області - відсторонили.
▪️Романа Дудіна який захистив Харків від окупації,
зараз судять.
▪️Романа Червінського, розвідника при якому пройшло безліч таємних спецоперацій,
зараз судять.
▪️Проти Генерала Павловського відкрите кримінальне слідство і йде судовий процес.
▪️Заступника Залужного,
майора Чистякова в день народження підірвали гранатою.
▪️Залужного, під керівництвом якого звільнено Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Миколаївську, частину Херсонської, частину Запоріжської, який затопив третину чорноморського флоту росії одним розчерком пера, звільнили.
І за ним звільнили ще 16+ Генералів, ...
Яка багата в нас Україна,
що так просто, під час такої страшної війни, розкидається бойовими генералами.

А з ким ти мій народе хочеш виграти війну:
▪︎ з маряною безглуздою,
▪︎ зі зрадником арістовічем, який с'їб.вся з України,
▪︎ з брехуном подоляком політтехнологом яника,
▪︎ зі злодієм кірюшою тімошенко,
▪︎ з кротом єрмаком,
▪︎ з чебуреком арахамією,
▪︎ з кольою катлєтою,
▪︎ з корабельною сосною корниєнко,
▪︎ з каливаном стихфанчуком,
▪︎ з зеком паварознюком,
▪︎ з крикливою верищучкою,
▪︎ з дебілом милофановим,
▪︎ з журнашлюхою брехухою мусійчук,
▪︎ з іншими слугами на чолі з блазнем безсовісним янелохом, янетряпкою боневтіком?
Ім не потрібна Україна.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я бачу десятки безногих батьків, які просять милостиню в соцмережах, бо нікому тепер не потрібні. А їх вже десятки тисяч. А буде сотні тисяч.
Вам треба нових, щоб забути через секунду після каліцтва?
Всі підбурювачі кнури з ногами і руками
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 10:36

Рол.игра: сеньйор Муха и Джуниор Витос. Износ максимальный

  flyman написав:
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Ангелочок дозволяв, щоб ти приносив сюди вашу переписку?
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 11:02

  холява написав:
  UA написав:
  холява написав:
Ви ж кажіть і далі про тих дітей , яких загинувший батько ніколи не приведе до церкви ,до садіку , до школи

Я розумію що на цьому тижні не сповідують , але вам треба буде .

Розділення між родинами в яких вже загинули, та родинами в яких ще не загинули.
Це якийсь макіавелізм в кубі.
Политтехнологи олігархів на кшталт Юрія Романенка, обов'язково візьмуть це в арсенал своїх маніпуляцій.


Ви там собі не вигадуйте , що ви дбайливий батько , а ті що загинули то роздільне .
Загиблі ВОЇНИ захищали і вас і ваших дітей , ризикуючи своїм життям .
(ЦЕ ЯКЩО ВИ НЕ РОЗУМІЄТЕ ПРО ЩО Я )
Підіть памперси підкупіть .
На лінії зіткнення , де ви напевне опинитесь їх не продають .


Что ты хамиш коррумпироваанное уйобище ЛЮДЯМ ???
Ты своими фельдшерскими мозгами на что-то другое способно, чем желать всем смерти и калецтв? Не прикрывайся ребятами, ни одного твоего родственника не служит, большинство твоих форумских дружков - пиздливые ухилянты и коллаборанты.
Вы еще будете сидеть в тюрьме за дисмотивирующие ИПСО, когда вы смакуете страдания покалеченых украинских воинов, а потом угрожаете всем без разбора тем же
fox767676
 
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  Бетон написав:Військових навмисно демонізують. Головного кандидата взагалі вислали з країни і видали вовчий квиток непридатності.

Так такі ж як ти ухилянти і демонізують військових.
А Залужного звільнили в першу чергу через те, що наполягав, що треба мобілізувати 500К і не менше.
sashaqbl
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