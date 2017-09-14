марсіанські хроніки що поза штатом марсіанського флоту, які випадково потрапили в кадр успішного успіха при виконанні конституційного обов"язку, а хто це такий скромний за кадром поізносівшийся оператор ковра-марсольоту?
UA написав: Гумор це здатність знаходити протиріччя в оточуючому світі.
Цікаві ініциативи окремих ТЦКашників. Патруль ТЦК в неділю під церквою, чи біля дитячого садочку виловлюють татусів які заводять дітей... Креативні хлопці.
Ви ж кажіть і далі про тих дітей , яких загинувший батько ніколи не приведе до церкви ,до садіку , до школи
Я розумію що на цьому тижні не сповідують , але вам треба буде .
Розділення між родинами в яких вже загинули, та родинами в яких ще не загинули. Це якийсь макіавелізм в кубі. Политтехнологи олігархів на кшталт Юрія Романенка, обов'язково візьмуть це в арсенал своїх маніпуляцій.
UA написав: Гумор це здатність знаходити протиріччя в оточуючому світі.
Цікаві ініциативи окремих ТЦКашників. Патруль ТЦК в неділю під церквою, чи біля дитячого садочку виловлюють татусів які заводять дітей... Креативні хлопці.
Ви ж кажіть і далі про тих дітей , яких загинувший батько ніколи не приведе до церкви ,до садіку , до школи
Я розумію що на цьому тижні не сповідують , але вам треба буде .
Розділення між родинами в яких вже загинули, та родинами в яких ще не загинули. Це якийсь макіавелізм в кубі. Политтехнологи олігархів на кшталт Юрія Романенка, обов'язково візьмуть це в арсенал своїх маніпуляцій.
Ви там собі не вигадуйте , що ви дбайливий батько , а ті що загинули то роздільне . Загиблі ВОЇНИ захищали і вас і ваших дітей , ризикуючи своїм життям . (ЦЕ ЯКЩО ВИ НЕ РОЗУМІЄТЕ ПРО ЩО Я ) Підіть памперси підкупіть . На лінії зіткнення , де ви напевне опинитесь їх не продають .
Генерала Муженка не допустили до генштабу оборони України. ▪️Генерала Кривоноса бувшого заступника секретаря РНБО і який захистив аеропорт Жуляни відсторонили від оборони України. ▪️Генерала Марченко який не дав окупувати Миколаїв, і звільнив Миколаївську і частину Херсонської області - відсторонили. ▪️Романа Дудіна який захистив Харків від окупації, зараз судять. ▪️Романа Червінського, розвідника при якому пройшло безліч таємних спецоперацій, зараз судять. ▪️Проти Генерала Павловського відкрите кримінальне слідство і йде судовий процес. ▪️Заступника Залужного, майора Чистякова в день народження підірвали гранатою. ▪️Залужного, під керівництвом якого звільнено Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Миколаївську, частину Херсонської, частину Запоріжської, який затопив третину чорноморського флоту росії одним розчерком пера, звільнили. І за ним звільнили ще 16+ Генералів, ... Яка багата в нас Україна, що так просто, під час такої страшної війни, розкидається бойовими генералами.
А з ким ти мій народе хочеш виграти війну: ▪︎ з маряною безглуздою, ▪︎ зі зрадником арістовічем, який с'їб.вся з України, ▪︎ з брехуном подоляком політтехнологом яника, ▪︎ зі злодієм кірюшою тімошенко, ▪︎ з кротом єрмаком, ▪︎ з чебуреком арахамією, ▪︎ з кольою катлєтою, ▪︎ з корабельною сосною корниєнко, ▪︎ з каливаном стихфанчуком, ▪︎ з зеком паварознюком, ▪︎ з крикливою верищучкою, ▪︎ з дебілом милофановим, ▪︎ з журнашлюхою брехухою мусійчук, ▪︎ з іншими слугами на чолі з блазнем безсовісним янелохом, янетряпкою боневтіком? Ім не потрібна Україна.
Я бачу десятки безногих батьків, які просять милостиню в соцмережах, бо нікому тепер не потрібні. А їх вже десятки тисяч. А буде сотні тисяч. Вам треба нових, щоб забути через секунду після каліцтва? Всі підбурювачі кнури з ногами і руками
холява написав: Ви ж кажіть і далі про тих дітей , яких загинувший батько ніколи не приведе до церкви ,до садіку , до школи
Я розумію що на цьому тижні не сповідують , але вам треба буде .
Розділення між родинами в яких вже загинули, та родинами в яких ще не загинули. Це якийсь макіавелізм в кубі. Политтехнологи олігархів на кшталт Юрія Романенка, обов'язково візьмуть це в арсенал своїх маніпуляцій.
Ви там собі не вигадуйте , що ви дбайливий батько , а ті що загинули то роздільне . Загиблі ВОЇНИ захищали і вас і ваших дітей , ризикуючи своїм життям . (ЦЕ ЯКЩО ВИ НЕ РОЗУМІЄТЕ ПРО ЩО Я ) Підіть памперси підкупіть . На лінії зіткнення , де ви напевне опинитесь їх не продають .
Что ты хамиш коррумпироваанное уйобище ЛЮДЯМ ??? Ты своими фельдшерскими мозгами на что-то другое способно, чем желать всем смерти и калецтв? Не прикрывайся ребятами, ни одного твоего родственника не служит, большинство твоих форумских дружков - пиздливые ухилянты и коллаборанты. Вы еще будете сидеть в тюрьме за дисмотивирующие ИПСО, когда вы смакуете страдания покалеченых украинских воинов, а потом угрожаете всем без разбора тем же