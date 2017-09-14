Бетон написав:Я бачу десятки безногих батьків, які просять милостиню в соцмережах, бо нікому тепер не потрібні. А їх вже десятки тисяч. А буде сотні тисяч. Вам треба нових, щоб забути через секунду після каліцтва? Всі підбурювачі кнури з ногами і руками
мало, холявам надо как можно больше никому не нужных инвалидов без шансов на реабилитацию Я это говорю как человек кроме воентехники, ежемесячно донатящий 5-10тис на мед.операции, и насмотревшийся такого горя на расстоянии и вблизи
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 30 кві, 2024 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Что ты хамиш коррумпироваанное уйобище ЛЮДЯМ ??? Ты своими фельдшерскими мозгами на что-то другое способно, чем желать всем смерти и калецтв? Не прикрывайся ребятами, ни одного твоего родственника не служит, большинство твоих форумских дружков - пиздливые ухилянты и коллаборанты. Вы еще будете сидеть в тюрьме за дисмотивирующие ИПСО, когда вы смакуете страдания покалеченых украинских воинов, а потом угрожаете всем без разбора тем же
У нас з вами різниця у 18 місяців і один день . От як тільки ви зрівняєтесь зі мною , то далі буде . А поки ви ховаєтесь за єкраном монітора і вигадуєте . В ТЦК , там і будете хоробрим . За памперсами .
Banderlog написав:побачим як буде влада реагувати на неявку. Якщо мобілізує потрібну кількість, а потім все спустить на тормозах для ухилянтів . то акція і правда буде одноразова. Через півроку вже таке не повторити.
давайте думать логично. прижать лям нарушителей нужны стальные яйца. чивакуню скинули 20-30 тыс человек на майдане. Там наверху потерять власть означает потерять всё. Ставки очень большие. Поэтому полиции выдали бронь, военпенсов и большую часть госслужащих не подгребают, чтобы ссориться как можно с меньшим количеством людей. А прижать миллион означает поссориться с 3-4 млн (у укаждого есть родители, у кого-то супруга, друзья, дети 18+). Кроме того судья тоже обосцытся выписать 10 тыс уголовных дел, как бы кирпич на голову не прилетел. Одно дело сажать отпетого уголовника, другое человека который особо ничего не нарушил. В Конституции не написано что одним окоп, а другим бронь. То есть нарушили обе стороны. Как бы в ростов потом сбегать не пришлось. Почему думаете с чивакуней сбежала половина элиты? испугались что заставят ответить за дела неправидные.
Влада - імбецили, тому цілком можуть думати, як і ти. Хоча по факту, це так не працює. Щоб виростити кристал в насиченому розчині, треба точку кристалізації - щось тверде. В протестах так само. Натовп ображених ухилянтів просто ховатиметься в надії, що їх не зачепить. А ті, хто здатні протестувати - або на фронті, або розуміють, наскільки небезпечні будь які протести під час війни.
Что ты хамиш коррумпироваанное уйобище ЛЮДЯМ ??? Ты своими фельдшерскими мозгами на что-то другое способно, чем желать всем смерти и калецтв? Не прикрывайся ребятами, ни одного твоего родственника не служит, большинство твоих форумских дружков - пиздливые ухилянты и коллаборанты. Вы еще будете сидеть в тюрьме за дисмотивирующие ИПСО, когда вы смакуете страдания покалеченых украинских воинов, а потом угрожаете всем без разбора тем же
У нас з вами різниця у 18 місяців і один день . От як тільки ви зрівняєтесь зі мною , то далі буде . А поки ви ховаєтесь за єкраном монітора і вигадуєте . В ТЦК , там і будете хоробрим . За памперсами .
С кем ты сровнялся, черт коррумпированый? Тебе отрабатывать содеянные грехи долгие годы, уже не успеешь. Не плоди грехи дальше, изолируйся от людей. Хочешь вылить неожиданно появившийсЯ праведный грех - ттренируйся детях-племянниках ухилянтах, а не на незнакмых людях, и так достаточно видевших горя
Холява каламутний перець ... активно торгував з росією з 14 го, з 22го трохи брав участь / чи ні ... в порятунку поранених, отримав убд, а зараз бігає у приймальному спокої ... А взагалі яка спеціалізація .. як лікаря-нарколога ?
ROLF написав:Холява каламутний перець ... активно торгував з росією з 14 го, з 22го трохи брав участь / чи ні ... в порятунку поранених, отримав убд, а зараз бігає у приймальному спокої ... А взагалі яка спеціалізація .. як лікаря-нарколог ?
ROLF написав:Холява каламутний перець ... активно торгував з росією з 14 го, з 22го трохи брав участь / чи ні ... в порятунку поранених, отримав убд, а зараз бігає у приймальному спокої ... А взагалі яка спеціалізація .. як лікаря-нарколог ?
Таких холяв надо постричь в монастырь МПЦ
Мені від ваших фраз ані спекотно ані сцикотно . Я дочекаюсь вашіх мандрівок до ТЦК і далі . Рольф підправлю, я не з 2014 року працював , з 2005 . І не тільки з росіей ..... Удалого прибуття на фронт !
[quote="5719839:fox767676] Что ты хамиш коррумпироваанное уйобище ЛЮДЯМ ??? Ты своими фельдшерскими мозгами на что-то другое способно, чем желать всем смерти и калецтв? Не прикрывайся ребятами, ни одного твоего родственника не служит, большинство твоих форумских дружков - пиздливые ухилянты и коллаборанты. Вы еще будете сидеть в тюрьме за дисмотивирующие ИПСО..[/quote] Ого, як підгорає))) Яке таке "демотивуюче іпсо"? Ви хотіли до ЗСУ, а вас тут військові демотивують?)))
холява Очень Добренький вечерок ! Зарегистрировался на форуме как "холява". Ранее был "Любопытный незнайка ". Рад всем сказать Добрый вечер. Здоровья, работы и удачи. Всегда читаю и уважаю ... Особый Привет Александру Алексеевичу , Чаю , Коле Корнееву .... ну ВСЕМ ВСЕМ... Давно COLAMBUS...