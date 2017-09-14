марсіанські хроніки що поза штатом марсіанського флоту, які випадково потрапили в кадр успішного успіха при виконанні конституційного обов"язку, а хто це такий скромний за кадром поізносівшийся оператор ковра-марсольоту?
UA написав: Гумор це здатність знаходити протиріччя в оточуючому світі.
Цікаві ініциативи окремих ТЦКашників. Патруль ТЦК в неділю під церквою, чи біля дитячого садочку виловлюють татусів які заводять дітей... Креативні хлопці.
Ви ж кажіть і далі про тих дітей , яких загинувший батько ніколи не приведе до церкви ,до садіку , до школи
Я розумію що на цьому тижні не сповідують , але вам треба буде .
Розділення між родинами в яких вже загинули, та родинами в яких ще не загинули. Це якийсь макіавелізм в кубі. Политтехнологи олігархів на кшталт Юрія Романенка, обов'язково візьмуть це в арсенал своїх маніпуляцій.
Генерала Муженка не допустили до генштабу оборони України. ▪️Генерала Кривоноса бувшого заступника секретаря РНБО і який захистив аеропорт Жуляни відсторонили від оборони України. ▪️Генерала Марченко який не дав окупувати Миколаїв, і звільнив Миколаївську і частину Херсонської області - відсторонили. ▪️Романа Дудіна який захистив Харків від окупації, зараз судять. ▪️Романа Червінського, розвідника при якому пройшло безліч таємних спецоперацій, зараз судять. ▪️Проти Генерала Павловського відкрите кримінальне слідство і йде судовий процес. ▪️Заступника Залужного, майора Чистякова в день народження підірвали гранатою. ▪️Залужного, під керівництвом якого звільнено Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Миколаївську, частину Херсонської, частину Запоріжської, який затопив третину чорноморського флоту росії одним розчерком пера, звільнили. І за ним звільнили ще 16+ Генералів, ... Яка багата в нас Україна, що так просто, під час такої страшної війни, розкидається бойовими генералами.
А з ким ти мій народе хочеш виграти війну: ▪︎ з маряною безглуздою, ▪︎ зі зрадником арістовічем, який с'їб.вся з України, ▪︎ з брехуном подоляком політтехнологом яника, ▪︎ зі злодієм кірюшою тімошенко, ▪︎ з кротом єрмаком, ▪︎ з чебуреком арахамією, ▪︎ з кольою катлєтою, ▪︎ з корабельною сосною корниєнко, ▪︎ з каливаном стихфанчуком, ▪︎ з зеком паварознюком, ▪︎ з крикливою верищучкою, ▪︎ з дебілом милофановим, ▪︎ з журнашлюхою брехухою мусійчук, ▪︎ з іншими слугами на чолі з блазнем безсовісним янелохом, янетряпкою боневтіком? Ім не потрібна Україна.
Banderlog написав:побачим як буде влада реагувати на неявку. Якщо мобілізує потрібну кількість, а потім все спустить на тормозах для ухилянтів . то акція і правда буде одноразова. Через півроку вже таке не повторити.
давайте думать логично. прижать лям нарушителей нужны стальные яйца. чивакуню скинули 20-30 тыс человек на майдане. Там наверху потерять власть означает потерять всё. Ставки очень большие. Поэтому полиции выдали бронь, военпенсов и большую часть госслужащих не подгребают, чтобы ссориться как можно с меньшим количеством людей. А прижать миллион означает поссориться с 3-4 млн (у укаждого есть родители, у кого-то супруга, друзья, дети 18+). Кроме того судья тоже обосцытся выписать 10 тыс уголовных дел, как бы кирпич на голову не прилетел. Одно дело сажать отпетого уголовника, другое человека который особо ничего не нарушил. В Конституции не написано что одним окоп, а другим бронь. То есть нарушили обе стороны. Как бы в ростов потом сбегать не пришлось. Почему думаете с чивакуней сбежала половина элиты? испугались что заставят ответить за дела неправидные.
Влада - імбецили, тому цілком можуть думати, як і ти. Хоча по факту, це так не працює. Щоб виростити кристал в насиченому розчині, треба точку кристалізації - щось тверде. В протестах так само. Натовп ображених ухилянтів просто ховатиметься в надії, що їх не зачепить. А ті, хто здатні протестувати - або на фронті, або розуміють, наскільки небезпечні будь які протести під час війни.
Бетон написав:Військових навмисно демонізують. Головного кандидата взагалі вислали з країни і видали вовчий квиток непридатності.
Так такі ж як ти ухилянти і демонізують військових. А Залужного звільнили в першу чергу через те, що наполягав, що треба мобілізувати 500К і не менше.
Справа не в кількості мобілізованих, а в методах. Існують більш ефективні засоби мобілізації. Люди не хочуть кожен ранок вставати та йти на роботу, але ж роблять це. Бо є мотиваційна система з комбінації палок-невидимок та надувних плюшок.