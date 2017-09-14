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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79347935793679377938>
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:45

  Дюрі-бачі написав:Vadim_ приватні розмови

С кем, а у подъезда или в ганделыку?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:56

  Успіх написав:
  холява написав:
  Успіх написав:Доброго ранку, ухилянти!🤗🤗🤗
https://youtube.com/shorts/Xs75Cqek9eo? ... rD9_s50-gT


Вітаю .
Ну Слава Господу , що ви у вербну неділю будете з нами .
Вадік переживав , та що там , ВСІ !
Гарного настрою і Здоров,я .

Вітаю.
Дякую.
І вам не хворіти!

п.с.
Ну, ще трошки і ухилянти "гуськом"/один за одним підуть в ТЦК! :mrgreen:
https://youtube.com/shorts/Vg6saCcwrYw? ... 4NVJTqawoP

марсіанські хроніки що поза штатом марсіанського флоту, які випадково потрапили в кадр успішного успіха при виконанні конституційного обов"язку,
а хто це такий скромний за кадром поізносівшийся оператор ковра-марсольоту?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:С кем, а у подъезда или в ганделыку?
З колегами - викладачами, з якими в нас закінчується спільний проєкт... А ну і тема Тайваню для них - табу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 10:13

  холява написав:
  UA написав:
Гумор це здатність знаходити протиріччя в оточуючому світі.

Цікаві ініциативи окремих ТЦКашників.
Патруль ТЦК в неділю під церквою, чи біля дитячого садочку виловлюють татусів які заводять дітей...
Креативні хлопці.


Ви ж кажіть і далі про тих дітей , яких загинувший батько ніколи не приведе до церкви ,до садіку , до школи

Я розумію що на цьому тижні не сповідують , але вам треба буде .

Розділення між родинами в яких вже загинули, та родинами в яких ще не загинули.
Це якийсь макіавелізм в кубі.
Политтехнологи олігархів на кшталт Юрія Романенка, обов'язково візьмуть це в арсенал своїх маніпуляцій.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 10:25

Іван Бойко:
Навіть Сталін повертав з концтаборів офіцерів, коли шла війна. Наш Яйцесяйний святіше за Папу і правовірніше Сталіна.
Генерала Муженка не допустили до генштабу оборони України.
▪️Генерала Кривоноса бувшого заступника секретаря РНБО і який захистив аеропорт Жуляни відсторонили від оборони України.
▪️Генерала Марченко який не дав окупувати Миколаїв, і звільнив Миколаївську і частину Херсонської області - відсторонили.
▪️Романа Дудіна який захистив Харків від окупації,
зараз судять.
▪️Романа Червінського, розвідника при якому пройшло безліч таємних спецоперацій,
зараз судять.
▪️Проти Генерала Павловського відкрите кримінальне слідство і йде судовий процес.
▪️Заступника Залужного,
майора Чистякова в день народження підірвали гранатою.
▪️Залужного, під керівництвом якого звільнено Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Миколаївську, частину Херсонської, частину Запоріжської, який затопив третину чорноморського флоту росії одним розчерком пера, звільнили.
І за ним звільнили ще 16+ Генералів, ...
Яка багата в нас Україна,
що так просто, під час такої страшної війни, розкидається бойовими генералами.

А з ким ти мій народе хочеш виграти війну:
▪︎ з маряною безглуздою,
▪︎ зі зрадником арістовічем, який с'їб.вся з України,
▪︎ з брехуном подоляком політтехнологом яника,
▪︎ зі злодієм кірюшою тімошенко,
▪︎ з кротом єрмаком,
▪︎ з чебуреком арахамією,
▪︎ з кольою катлєтою,
▪︎ з корабельною сосною корниєнко,
▪︎ з каливаном стихфанчуком,
▪︎ з зеком паварознюком,
▪︎ з крикливою верищучкою,
▪︎ з дебілом милофановим,
▪︎ з журнашлюхою брехухою мусійчук,
▪︎ з іншими слугами на чолі з блазнем безсовісним янелохом, янетряпкою боневтіком?
Ім не потрібна Україна.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 11:10

  Бетон написав:Військових навмисно демонізують. Головного кандидата взагалі вислали з країни і видали вовчий квиток непридатності.

Так такі ж як ти ухилянти і демонізують військових.
А Залужного звільнили в першу чергу через те, що наполягав, що треба мобілізувати 500К і не менше.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 11:15

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:побачим як буде влада реагувати на неявку. Якщо мобілізує потрібну кількість, а потім все спустить на тормозах для ухилянтів . то акція і правда буде одноразова. Через півроку вже таке не повторити.
давайте думать логично. прижать лям нарушителей нужны стальные яйца. чивакуню скинули 20-30 тыс человек на майдане. Там наверху потерять власть означает потерять всё. Ставки очень большие. Поэтому полиции выдали бронь, военпенсов и большую часть госслужащих не подгребают, чтобы ссориться как можно с меньшим количеством людей. А прижать миллион означает поссориться с 3-4 млн (у укаждого есть родители, у кого-то супруга, друзья, дети 18+). Кроме того судья тоже обосцытся выписать 10 тыс уголовных дел, как бы кирпич на голову не прилетел. Одно дело сажать отпетого уголовника, другое человека который особо ничего не нарушил. В Конституции не написано что одним окоп, а другим бронь. То есть нарушили обе стороны. Как бы в ростов потом сбегать не пришлось. Почему думаете с чивакуней сбежала половина элиты? испугались что заставят ответить за дела неправидные.

Влада - імбецили, тому цілком можуть думати, як і ти.
Хоча по факту, це так не працює. Щоб виростити кристал в насиченому розчині, треба точку кристалізації - щось тверде. В протестах так само. Натовп ображених ухилянтів просто ховатиметься в надії, що їх не зачепить. А ті, хто здатні протестувати - або на фронті, або розуміють, наскільки небезпечні будь які протести під час війни.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 11:29

США послаблюють санкції для російських банків. Їм тимчасово дозволили вести розрахунки за нафту, газ і деревину

Таке послаблення санкцій діятиме для Сбербанку, Альфа-банку, Центробанку і ще 7 великих банків РФ. Ліцензію Штати видали до 1 листопада 2024 року. Водночас можливе і продовження цього дозволу.

Зображення

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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 12:04

  sashaqbl написав:
  Бетон написав:Військових навмисно демонізують. Головного кандидата взагалі вислали з країни і видали вовчий квиток непридатності.

Так такі ж як ти ухилянти і демонізують військових.
А Залужного звільнили в першу чергу через те, що наполягав, що треба мобілізувати 500К і не менше.

Справа не в кількості мобілізованих, а в методах.
Існують більш ефективні засоби мобілізації.
Люди не хочуть кожен ранок вставати та йти на роботу, але ж роблять це.
Бо є мотиваційна система з комбінації палок-невидимок та надувних плюшок.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 12:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Да уж
ROLF
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