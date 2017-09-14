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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 кві, 2024 12:10
sashaqbl написав: vitaliiangel написав: Banderlog написав:
побачим як буде влада реагувати на неявку. Якщо мобілізує потрібну кількість, а потім все спустить на тормозах для ухилянтів . то акція і правда буде одноразова. Через півроку вже таке не повторити.
давайте думать логично. прижать лям нарушителей нужны стальные яйца. чивакуню скинули 20-30 тыс человек на майдане. Там наверху потерять власть означает потерять всё. Ставки очень большие. Поэтому полиции выдали бронь, военпенсов и бо
льшую часть госслужащих не подгребают, чтобы ссориться как можно с меньшим количеством людей. А прижать миллион означает поссориться с 3-4 млн (у укаждого есть родители, у кого-то супруга, друзья, дети 18+). Кроме того судья тоже обосцытся выписать 10 тыс уголовных дел, как бы кирпич на голову не прилетел. Одно дело сажать отпетого уголовника, другое человека который особо ничего не нарушил. В Конституции не написано что одним окоп, а другим бронь. То есть нарушили обе стороны. Как бы в ростов потом сбегать не пришлось. Почему думаете с чивакуней сбежала половина элиты? испугались что заставят ответить за дела неправидные.
Влада - імбецили, тому цілком можуть думати, як і ти.
Хоча по факту, це так не працює. Щоб виростити кристал в насиченому розчині, треба точку кристалізації - щось тверде. В протестах так само. Натовп ображених ухилянтів просто ховатиметься в надії, що їх не зачепить. А ті, хто здатні протестувати - або на фронті, або розуміють, наскільки небезпечні будь які протести під час війни.
ВФЯ теж думав, що всіх нагнув, а потім РнД
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 30 кві, 2024 12:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 12:12
sashaqbl написав:
Влада - імбецили, тому цілком можуть думати, як і ти.
Хоча по факту, це так не працює. Щоб виростити кристал в насиченому розчині, треба точку кристалізації - щось тверде. В протестах так само. Натовп ображених ухилянтів просто ховатиметься в надії, що їх не зачепить. А ті, хто здатні протестувати - або на фронті, або розуміють, наскільки небезпечні будь які протести під час війни.
Не треба бунтувати
- Просто 73,2%
- Просто скандал з Свинарчуком (вистоміри рф виробництва для літаків АН ) які на думку 73,2% можна купити в супермаркеті, а негідник Свинарчук замутив схему.
Бюллетеням 73,2% якісь Левочкин зможе зробити Президентом навіть Чаплигу.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 12:15
UA написав: sashaqbl написав:
Влада - імбецили, тому цілком можуть думати, як і ти.
Хоча по факту, це так не працює. Щоб виростити кристал в насиченому розчині, треба точку кристалізації - щось тверде. В протестах так само. Натовп ображених ухилянтів просто ховатиметься в надії, що їх не зачепить. А ті, хто здатні протестувати - або на фронті, або розуміють, наскільки небезпечні будь які протести під час війни.
Не треба бунтувати
- Просто 73,2%
- Просто скандал з Свинарчуком (вистоміри рф виробництва для літаків АН ) які на думку 73,2% можна купити в супермаркеті, а негідник Свинарчук замутив схему.
Бюллетеням 73,2% якісь Левочкин зможе зробити Президентом навіть Чаплигу.
скільки можна носитися із мріями про "доброго царя", в нас парламентсько-президентська республіка, багато органів влади, які неконституційні, повно зловживань та перевищення владою наданих їй повноважень і невиконання того на що вповноважено.
Перефразовуючи попередника: "Якого вам класного парня ще не вистачає."
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Додано: Вів 30 кві, 2024 12:41
flyman написав:
скільки можна носитися із мріями про "доброго царя",
От Аргентина вже 100 років шукає... Схоже, що черговий із бензопилою не виправдав очікувань
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Додано: Вів 30 кві, 2024 12:47
UA написав: sashaqbl написав: Бетон написав:
Військових навмисно демонізують. Головного кандидата взагалі вислали з країни і видали вовчий квиток непридатності.
Так такі ж як ти ухилянти і демонізують військових.
А Залужного звільнили в першу чергу через те, що наполягав, що треба мобілізувати 500К і не менше.
Справа не в кількості мобілізованих, а в методах.
Існують більш ефективні засоби мобілізації.
Люди не хочуть кожен ранок вставати та йти на роботу, але ж роблять це.
Бо є мотиваційна система з комбінації палок-невидимок та надувних плюшок.
хочете сказати методи які не принесуть незручностей вам і вашим близьким? Добре, яку вам лічно треба палку невидимку ?
Попередні методи не тому не діють , що вони погані, просто закінчились люди на яких воно діяло. А людей треба знову. Чим дальше тим трудозатратніша мобілізація і методи жорсткіші.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 12:50
Banderlog А можна було просто не вигадувати велосипед запропонувати контракти на 6 місяців...
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Додано: Вів 30 кві, 2024 12:53
Banderlog написав:
хочете сказати методи які не принесуть незручностей вам і вашим близьким? Добре, яку вам лічно треба палку невидимку ?
Попередні методи не тому не діють , що вони погані, просто закінчились люди на яких воно діяло. А людей треба знову. Чим дальше тим трудозатратніша мобілізація і методи жорсткіші.
"тату кінчайте торгувати, бо нема чим здачу давати"
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 30 кві, 2024 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 12:55
Дюрі-бачі написав:Banderlog
А можна було просто не вигадувати велосипед запропонувати контракти на 6 місяців...
Так це ж платить надо ринкову плату.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 12:55
Дюрі-бачі написав:Banderlog
А можна було просто не вигадувати велосипед запропонувати контракти на 6 місяців...
Поздно.
Государству уже никто не поверит.
6-месячный контракт одним росчерком пера третьеразрядного чиновника превращается в бессрочный потому что "обстоятельства внезапно изменились".
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Додано: Вів 30 кві, 2024 12:56
Banderlog
Чим дальше тим трудозатратніша мобілізація і методи жорсткіші.
Нічого кращого аніж виховання гривною не придумали. Штрафи мають спрацювати. Причому це спрацює як меч для ̶ж̶а̶д̶і̶б̶н̶и̶х̶ ̶ економних (да, Флаймен?) так і для тих, у кого страх сильніший за жадібність . Вони будуть фінансувати своїми штрафами тих , хто воювати піде.
А можна було просто не вигадувати велосипед запропонувати контракти на 6 місяців...
Щоб пропонувати термінові контракти (доречі 6м це ні про що… бо треба місяць -два готувати, це гроші, а потім всього 4м??) треба мати чергу на заміну. Бути впевненим, що вона буде.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 30 кві, 2024 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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